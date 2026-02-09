El tarjetón de la primera vuelta en 2026 sería dos veces más grande que el de 2022: hasta 15 candidatos estarían en las urnas

Al menos 15 candidatos presidenciales llegarían a las urnas en mayo de 2026 - crédito Colprensa

Todo parece indicar que el 2026 será un año atípico en materia electoral, después de que se pudiera confirmar que, faltando tres meses para que en Colombia se lleven a cabo las elecciones de la primera vuelta presidencial, existen al menos 15 candidatos que buscan quedar entre los primeros dos lugares en las votaciones.

Este número representa el doble de candidatos en comparación con las dos elecciones anteriores, las del 2018 y 2022, donde los ciudadanos eligieron entre ocho aspirantes.

Incluso, el inédito tarjeton también supera los los registros de los comicios del 2010, cuando hubo nueve candidatos, y del 2014, cuando compitieron cinco, según un reciente análisis publicado por El Tiempo.

Y es que la falta de acuerdos en el centro, además de los problemas legales y las discordias en la izquierda, han favorecido una fragmentación política poco usual en estos sectores. Por contraste, la centroderecha consolidó su depuración de candidaturas a través de la Gran Consulta por Colombia, que funcionó como un mecanismo unificador.

La depuración de candidaturas prevista para marzo quedó incompleta. Varios precandidatos que no participaron en las consultas interpartidistas afirmaron que mantendrán sus campañas y seguirán rumbo a la elección presidencial, ampliando el listado de aspirantes para la jornada electoral.