Colombia

Andrea Valdiri confirmó que no participará en el Carnaval de Barranquilla y reveló por qué: “Córdoba nos necesita”

La barranquillera confirmó que llevará ayuda humanitaria a los afectados por las intensas lluvias en el departamento y que tiene a miles de sus habitantes con el agua hasta el techo con pérdidas incalculables

La barranquillera confirmó que antes de irse a celebrar prefiere entregar ayudas a los cordobeses - crédito @andreavaldirisos/IG

Con la agenda festiva próxima a dar inicio en Barranquilla, la noticia de la ausencia de la influencer Andrea Valdiri en el Carnaval sorprendió a sus seguidores.

En un relato difundido en redes sociales, la creadora de contenido explicó su desvinculación con énfasis en la situación de emergencia que vive el departamento de Córdoba.

“Me despido de los carnavales de Barranquilla. Esta vez no fue Mamá Linda porque nos necesitan nuestros amigos de Córdoba, hermana. Si usted no se ha enterado, mire las noticias. El agua le llega a las familias hasta el techo, hermana”, señaló la creadora de contenido.

La bailarina este año guardó en el armario el atuendo que llevaría al Carnaval de Barranquilla para ayudar a los cordobeses - crédito @andreavaldirisos/IG

Describiendo los efectos de las lluvias recientes en el departamento y la urgencia generada por el desbordamiento del río Sinú, en su mensaje, Andrea Valdiri dejó claro que dejará de lado las tradicionales celebraciones para abocarse a la labor humanitaria.

Sumándose a esfuerzos de ayuda, detalló que la prioridad es atender a quienes enfrentan la emergencia: “Vamos a llevar camiones de comida con ternerito, la familia, unos amigos allegados. Todos nos reunimos colchones, zapatos, comida, pañales. Vamos a llevar de todo un poquito porque Córdoba nos necesita y es la prioridad”.

Pero ahí no terminó todo, pues la empresaria recalcó en su invitación a la colaboración: “Primero lo primero. Voy para allá a partir de mañana, voy a comenzar a comprar las cositas, así que acompáñame a esta labor tan espectacular y espero que tú también lo puedas hacer desde casa. Los amo”.

Andrea Valdiri tendría casi listo todo con lo que piensa ayudar a los cordobeses - crédito @andreavaldirisos/IG

Mientras tanto, imágenes publicadas por la influencer confirman que ya está avanzando con el embalaje de productos no perecederos y la logística de entrega, organizada para brindar apoyo inmediato a los más afectados por estas inundaciones.

Las reacciones de sus seguidores no tardaron en aparecer, por lo que rápidamente algunos dejaron mensajes, como: “Importante decir que no necesitó hace algarabía, sino que se retira de las calles bailando a untarse de barro y pueblo”; “por eso digo que ella tiene un corazón muy noble”, entre otros.

La pelea con Valentino Lázaro llegó a la Fiscalía

La confrontación entre Andrea Valdiri y Valentino Lázaro escaló de las redes sociales hasta la esfera judicial, luego de una serie de disputas públicas en las que ambos creadores de contenido ventilaron asuntos personales ante millones de seguidores.

La defensa de la bailarina confirmó que la Fiscalía General de la Nación formuló una acusación formal contra Lázaro por presuntas conductas de violencia de género, a raíz de la denuncia presentada por la representante legal de Valdiri.

Los desencuentros comenzaron cuando Lázaro acusó públicamente a Valdiri de intentar bloquear su cuenta de Instagram, mientras que la barranquillera respondió negando las acusaciones y anticipando un posible enfrentamiento si se encontraban en persona.

Comunicado oficial de la acusación de Valdiri contra Lázaro publicado el 4 de febrero - crédito Instagram

Ante la dimensión que tomó el conflicto, la defensa de Valdiri afirmó en un comunicado que el proceso judicial busca sentar precedente sobre los límites de la violencia simbólica o mediática en entornos digitales. “Este avance procesal reafirma que el uso de entornos digitales no puede convertirse en un mecanismo para obtener beneficios económicos, visibilidad o posicionamiento público a costa de la integridad, los derechos y la dignidad de las mujeres”, enfatizó la defensa.

Por su parte, Lázaro reconoció en declaraciones previas que la demanda existía y atribuyó el origen del proceso a tensiones pasadas, aunque sostuvo que actualmente su relación con Valdiri era cordial. La defensa de la creadora de contenido insistió en la importancia de que la justicia marque límites claros respecto a la exposición y difusión de contenidos que puedan vulnerar derechos fundamentales.

El caso ahora queda en manos de la justicia, en un contexto donde las discusiones en redes sociales entre figuras públicas despiertan debates sobre la protección legal frente a la violencia de género y el papel de la exposición mediática en la vida personal de los protagonistas.

