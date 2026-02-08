Esta es la razón por la que La Liendra no donará sus $100 millones a la tragedia de Urabá y Córdoba: “No vibré mucho”

La Liendra confesó que no le generó confianza algunas fundaciones para donar sus $100 millones - crédito @LaLiendra/Instagram

Carlos Mauricio Gómez, conocido popularmente como La Liendra, anunció en sus redes sociales la decisión de no destinar los $100 millones obtenidos por sus documentales a los damnificados de las recientes tragedias invernales en Urabá y Córdoba, como le solicitaron miles de seguidores y el propio gobernador de Córdoba.

El creador de contenido, originario de La Tebaida (Quindío), compartió el 5 de febrero una fotografía con fajos de billetes y el mensaje: “Donaremos los 100 millones de pesos que generaron mis documentales” y “¿Alguna idea de cómo o dónde los podríamos donar?”.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

La publicación generó más de 24.000 comentarios en menos de 24 horas, con pedidos reiterados para que el dinero se dirigiera a los afectados por la ola invernal. Entre las voces más destacadas estuvo la del gobernador de Córdoba, Erasmo Zuleta, que comentó: “Lo esperamos acá en Córdoba”, mensaje que acumuló más de 2.500 ‘me gusta’.

Este fue el anuncio que hizo La Liendra desde su cuenta de Instagram - crédito @la_liendraa/IG

La deportista olímpica Mariana Pajón también intervino, proponiendo que los recursos apoyaran a deportistas colombianos en su preparación para los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

¿Por qué La Liendra no donará el dinero a los damnificados de la ola invernal en Córdoba y Urabá?

A pesar de la presión social, La Liendra descartó donar el dinero a los damnificados o a fundaciones, aduciendo desconfianza en la gestión de terceros: Me habían dicho que donara a ciertos lugares donde pasaron cosas, o que donáramos a fundaciones o cosas así, pero no vibré mucho porque hay muchas fundaciones y lugares que averigüé para donar, donde pasaron catástrofes o cosas así, y me decían: ‘Mande la plata y nosotros nos encargamos’. Y así me da desconfianza, madre, porque uno nunca sabe que uno mande la plata o que uno haga la donación, a uno le dan un papel, pero uno no sabe si esa plata sí se entrega”.

La Liendra, reveló que todo el dinero generado por esas producciones será destinado a una donación, reafirmando su compromiso social ante sus seguidores - crédito @laliendraa_oficial/ TikTok

El influencer optó por donar 1.000 megakits escolares a estudiantes de colegios de bajos recursos, decisión que justificó en una conversación grabada con su madre: “Vamos a dar cuadernos, madre, todo lo que usted me compraba antes, pa ir al colegio... vamos a entregar los kits, vamos a comprar las cosas, vamos a entregar hasta el último peso. Entonces, me gusta más los megakits (sic)”. Gómez detalló que cada kit incluirá material suficiente para cubrir todas las materias del año escolar, además de elementos básicos como lapiceros, colores, borradores y correctores.

La Liendra enfatizó que la entrega será directa y personal, evitando intermediarios. Involucrará a su familia en la logística y pidió a sus seguidores sugerencias sobre la lista de útiles escolares requerida. La decisión provocó nuevas reacciones en redes sociales, donde se mantiene el debate sobre el destino de los recursos y el papel de los creadores de contenido en situaciones de emergencia nacional.

Red hospitalaria de Córdoba mantiene alerta amarilla ante emergencias por lluvias

La red hospitalaria de Córdoba mantiene activa la alerta amarilla tras las fuertes lluvias y las inundaciones provocadas por el fenómeno de Frente Frío en el departamento. La medida, vigente desde el 2 de febrero, busca asegurar la capacidad de respuesta del sistema de salud ante un posible aumento de pacientes afectados, según confirmó la Gobernación de Córdoba.

La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd) coordina operaciones de asistencia humanitaria en los municipios afectados, con el envío de ayuda aérea y terrestre para atender a las familias damnificadas - crédito Ungrd

La alerta, que estará en vigor inicialmente hasta el 15 de febrero y podría extenderse hasta el 28 de febrero de 2026, permite activar los planes hospitalarios de emergencia, reforzar la disponibilidad de personal médico, insumos y medicamentos, y agilizar la atención en caso de mayor demanda.

“Desde que se declaró la alerta amarilla hospitalaria hemos fortalecido la preparación de la red pública y privada, garantizando una respuesta oportuna y articulada ante cualquier eventualidad derivada de las condiciones climáticas”, afirmó María Marcela Arriola Salgado, secretaria de Salud de Córdoba.