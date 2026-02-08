Colombia

El emocionante mensaje de J Balvin y Ryan Castro a Christian González antes del Super Bowl

Los reconocidos cantantes le dedicaron palabras llenas de orgullo al jugador

Guardar
El video se viralizó ampliamente en las plataformas digitales - crédito wearemitu / TikTok

La presencia de Christian González en el Super Bowl LX llamó la atención del público colombiano, debido a que el 8 de febrero de 2026 se llevará a cabo la final en el Levi’s Stadium de Santa Clara entre los New England Patriots y los Seattle Seahawks, convirtiéndose en una de las cuotas latinas que se destaca por su talento.

El jugador con ascendencia colombiana pisará el escenario más alto del fútbol americano profesional en medio del apoyo de los colombianos, como es el caso de J Balvin y Ryan Castro, que no dudaron en dejarle un mensaje de respaldo.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Y es que en la previa al Super Bowl, la atención mediática también giró en torno a la participación de figuras latinas en el Flag Football Game, donde J Balvin y Ryan Castro compartieron en el campo de juego haciendo que su presencia destacara en el mayor espectáculo deportivo de Estados Unidos.

Los famosos hicieron parte del
Los famosos hicieron parte del juego de influencers y resultaron ganadores - crédito Instagram

En medio de una entrevista, los dos fueron consultados sobre la aparición de González en el Super Bowl, J Balvin no ocultó su entusiasmo, teniendo en cuenta que su equipo ganó durante la jornada de los famosos: “Feliz, feliz. Hoy rompimos brutal. Cristian, hablé con él hace como tres días de felicitarlo. De una vez, porque el hecho de que llegara un latino a la final está brutal y que sea colombiano. Herencia colombiana, obviamente. Raíces. Eso es una chimba”, dijo el artista ante los micrófonos, destacando el alcance simbólico de la hazaña del joven jugador.

Por su parte, Ryan Castro no dudó en referirse al origen y la autenticidad de González: “Levantado a punta de aguapanela. Hermano, que se divierta, que se divierta y represente a los colombianos”, expresó el cantante, que también participó junto a otras estrellas en el encuentro amistoso.

Cabe mencionar que el Flag Football Game del que hicieron parte los dos artistas de reguetón junto a otras grandes figuras como Eladio Carrión y Young Miko, fue disputado en San Francisco, California, y finalizó con un marcador de 50-40 a favor del equipo liderado por J Balvin. La jugadora más sobresaliente fue Ashlea Klam, profesional en esa disciplina.

Por su parte, Ian Trombetta, vicepresidente de marketing social, influencers y contenido de la NFL, reconoció el impacto de esta edición al afirmar que el evento rompió récord de aficionados conectados a través de YouTube, al contar con figuras reconocidas a nivel internacional.

El equipo del cantante fue el gran ganador de la jornada - crédito NFL / X

Entre los comentarios de los internautas por este encuentro se destacan algunos como: “Me siento tan orgulloso de ser colombiano, hoy ganamos con toda”, “No han pillado que Colombia siempre está en cualquier parte”, “El tío Ryan es una belleza colombiana” y “Ryan mantiene más con J Balvin que Rio y Valentina”, refiriéndose al hijo y la pareja del cantante de Mi gente. Aunque a través de sus redes sociales, Valentina demostró que estuvo acompañando al artista y celebró con él su victoria, dándole un apasionado beso en frente de todos los presentes.

La modelo argentina sigue a su pareja en cada paso - crédito Valentina Ferrer / TikTok

Cabe mencionar que Christian González, nacido en Texas de padre colombiano y madre puertorriqueña, describió el valor simbólico de este momento de su carrera, además de referirse a sus raíces con orgullo, lo que ha sido destacado por sus seguidores a través de las plataformas digitales.

“Es maravilloso. Amo ponerme el detalle en mi manga, estoy orgulloso de todos los latinos, de los colombianos. Es increíble sentir su apoyo y amor, siempre voy con orgullo”, afirmó el jugador en declaraciones recogidas por los medios en la previa del partido, por lo que su fanaticada ha crecido mucho más en los últimos días.

Temas Relacionados

J BalvinRyan CastroChristian GonzálezSuper BowlColombia-EntretenimientoColombia-Noticias

Más Noticias

Super Bowl LX - EN VIVO: el colombiano Christian González con los New England Patriots enfrenta a los Seattle Seahawks en San Francisco

El equipo de Massachusetts de ganar se convertiría en el más veces campeón con siete anillos de campeonato

Super Bowl LX - EN

EN VIVO: Deportivo Cali vs. Millonarios; siga el minuto a minuto hoy en el Palmaseca por la Liga BetPlay

El clásico añejo será por la fecha 5 de la liga colombiana; el Embajador estrenará en el banquillo técnico al timonel argentino Fabián Bustos

EN VIVO: Deportivo Cali vs.

Abren inscripciones para la primera feria del programa Oferta Preferente en Bogotá: dirigida a subsidios para vivienda social

Las familias podrán optar a varios incentivos ofrecidos por distintas entidades, siempre que cumplan los parámetros establecidos

Abren inscripciones para la primera

Colombia superó a Venezuela en un duelo exigente y sumó tres puntos claves en el campeonato Conmebol Sub20 Femenino

Con un gol de Maithé López, la Tricolor ganó sus primeros tres puntos en el certamen y dio un paso importante en la lucha por la clasificación

Colombia superó a Venezuela en

Ejército desactivó explosivos del ELN en la vía Ocaña-Cúcuta tras ola de violencia en Norte de Santander

Las labores coordinadas con la policía y el CTI permitieron la remoción de artefactos instalados en respuesta a operativos recientes en Catatumbo, habilitando uno de los corredores principales para la movilidad en la región del Catatumbo

Ejército desactivó explosivos del ELN
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Las cuentas pendientes que le

Las cuentas pendientes que le habrían cobrado al excapo Santiago Gallón Henao en México: el papel de la mafia irlandesa y “Fresa”, de la Nueva Familia Michoacana

Se conoce nuevo video del brutal ataque contra dos escoltas del senador Jairo Castellanos en Arauca: criminales sonreían

Reportan confinamiento y desabastecimiento en El Bagre, Antioquia, por bloqueo de las disidencias en medio de la emergencia invernal

Experta en salud pública desmintió a Gustavo Petro: homicidios y muertes violentas se incrementaron en Colombia en el 2025

ELN secuestró a médico y enfermera en zona rural de Teorama para atender milicianos heridos tras bombardeo en el Catatumbo

ENTRETENIMIENTO

J Balvin defendió la presencia

J Balvin defendió la presencia de Bad Bunny en el Super Bowl LX: “Solo tienen que subirse al flow”

Mario Muñoz contó por qué Doctor Krápula no toca en eventos públicos de Medellín y cuestionó la participación del alcalde Fico

My Chemical Romance en Colombia: este sería el posible setlist de la banda norteamericana en el Vive Claro

Michelle Char celebró la diversidad y se vistió de ‘drag queen’ en el Carnaval de Barranquilla

Shakira mostró cómo fue su bienvenida a El Salvador para el regreso de ‘Las mujeres ya no lloran World Tour’

Deportes

Super Bowl LX - EN

Super Bowl LX - EN VIVO: el colombiano Christian González con los New England Patriots enfrenta a los Seattle Seahawks en San Francisco

EN VIVO: Deportivo Cali vs. Millonarios; siga el minuto a minuto hoy en el Palmaseca por la Liga BetPlay

Colombia superó a Venezuela en un duelo exigente y sumó tres puntos claves en el campeonato Conmebol Sub20 Femenino

No son solo boletos y hoteles, hay gastos extra que se deben tener en cuenta para el Mundial 2026: colombianos necesitarán varios millones

Jarlan Barrera se aproximó a Millonarios y Tolima: no hay buenas noticias para el jugador