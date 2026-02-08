El emocionante mensaje de J Balvin y Ryan Castro a Christian González antes del Super Bowl

El video se viralizó ampliamente en las plataformas digitales - crédito wearemitu / TikTok

La presencia de Christian González en el Super Bowl LX llamó la atención del público colombiano, debido a que el 8 de febrero de 2026 se llevará a cabo la final en el Levi’s Stadium de Santa Clara entre los New England Patriots y los Seattle Seahawks, convirtiéndose en una de las cuotas latinas que se destaca por su talento.

El jugador con ascendencia colombiana pisará el escenario más alto del fútbol americano profesional en medio del apoyo de los colombianos, como es el caso de J Balvin y Ryan Castro, que no dudaron en dejarle un mensaje de respaldo.

Y es que en la previa al Super Bowl, la atención mediática también giró en torno a la participación de figuras latinas en el Flag Football Game, donde J Balvin y Ryan Castro compartieron en el campo de juego haciendo que su presencia destacara en el mayor espectáculo deportivo de Estados Unidos.

En medio de una entrevista, los dos fueron consultados sobre la aparición de González en el Super Bowl, J Balvin no ocultó su entusiasmo, teniendo en cuenta que su equipo ganó durante la jornada de los famosos: “Feliz, feliz. Hoy rompimos brutal. Cristian, hablé con él hace como tres días de felicitarlo. De una vez, porque el hecho de que llegara un latino a la final está brutal y que sea colombiano. Herencia colombiana, obviamente. Raíces. Eso es una chimba”, dijo el artista ante los micrófonos, destacando el alcance simbólico de la hazaña del joven jugador.

Por su parte, Ryan Castro no dudó en referirse al origen y la autenticidad de González: “Levantado a punta de aguapanela. Hermano, que se divierta, que se divierta y represente a los colombianos”, expresó el cantante, que también participó junto a otras estrellas en el encuentro amistoso.

Cabe mencionar que el Flag Football Game del que hicieron parte los dos artistas de reguetón junto a otras grandes figuras como Eladio Carrión y Young Miko, fue disputado en San Francisco, California, y finalizó con un marcador de 50-40 a favor del equipo liderado por J Balvin. La jugadora más sobresaliente fue Ashlea Klam, profesional en esa disciplina.

Por su parte, Ian Trombetta, vicepresidente de marketing social, influencers y contenido de la NFL, reconoció el impacto de esta edición al afirmar que el evento rompió récord de aficionados conectados a través de YouTube, al contar con figuras reconocidas a nivel internacional.

Entre los comentarios de los internautas por este encuentro se destacan algunos como: “Me siento tan orgulloso de ser colombiano, hoy ganamos con toda”, “No han pillado que Colombia siempre está en cualquier parte”, “El tío Ryan es una belleza colombiana” y “Ryan mantiene más con J Balvin que Rio y Valentina”, refiriéndose al hijo y la pareja del cantante de Mi gente. Aunque a través de sus redes sociales, Valentina demostró que estuvo acompañando al artista y celebró con él su victoria, dándole un apasionado beso en frente de todos los presentes.

Cabe mencionar que Christian González, nacido en Texas de padre colombiano y madre puertorriqueña, describió el valor simbólico de este momento de su carrera, además de referirse a sus raíces con orgullo, lo que ha sido destacado por sus seguidores a través de las plataformas digitales.

“Es maravilloso. Amo ponerme el detalle en mi manga, estoy orgulloso de todos los latinos, de los colombianos. Es increíble sentir su apoyo y amor, siempre voy con orgullo”, afirmó el jugador en declaraciones recogidas por los medios en la previa del partido, por lo que su fanaticada ha crecido mucho más en los últimos días.