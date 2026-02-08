Bernie Moreno afirmó que la Casa Blanca fijó “matrícula condicional” para Gustavo Petro después de la cita con Donald Trump

Bernie Moreno estuvo presente en la reunión entre Gustavo Petro y Donald Trump - crédito Jon Cherry/REUTERS/Presidencia

Estados Unidos puso al presidente Gustavo Petro bajo una especie de matrícula condicional durante los próximos meses, según reveló el senador colombo-estadounidense Bernie Moreno en entrevista con El Tiempo.

El legislador relató detalles inéditos de la reciente reunión entre el exmandatario Donald Trump y el presidente colombiano, señalando que el encuentro no significó un respaldo a la administración actual, sino un mensaje de advertencia sobre la cooperación bilateral.

Durante la conversación con El Tiempo, Moreno afirmó que la reunión, aunque cordial, no alteró la percepción estadounidense sobre la política antidrogas de Colombia.

“Lo más importante de la reunión fue dejar en claro que si los países de América Latina quieren comprometerse con los Estados Unidos, el presidente Trump puede ayudarles a hacer cosas beneficiosas. Del resto, no creo que la situación haya cambiado: hay mucha cocaína produciéndose en Colombia, donde el narcoterrorismo tiene a mucha gente amenazada”, explicó el senador.

Moreno insistió en que la relación bilateral se mantiene en un estado de observación. “Nada sustancial. Lo que cambió es que los Estados Unidos pusieron al presidente Petro bajo una especie de matrícula condicional durante los próximos meses. Muchas veces EE. UU. ha tenido reuniones con países que atraviesan internamente situaciones de altas temperaturas, pero eso es apenas un paso. Este con el presidente Petro es un ejemplo”, declaró el senador al medio colombiano.

Sobre el efecto político de la cita entre los líderes, el senador colombo-estadounidense sostuvo que no existió ninguna señal de apoyo electoral.

“Eso sí, vigilaremos que las elecciones sean transparentes, libres, que no sean producto de la intimidación, eso es muy importante para los Estados Unidos. Vivimos una situación bajo Maduro en 2024 con unas elecciones en las que el resultado fue claro y él no se fue. Era un narcotraficante acusado y finalmente fue llevado ante la justicia por Estados Unidos, luego de una operación impresionantemente precisa. Lo que esperamos de Colombia es acción: interdicciones, sustitución de cultivos, extradiciones y una lucha real contra estas organizaciones criminales”, declaró Moreno a El Tiempo.

Acerca de los compromisos surgidos en la reunión, el senador aclaró: “No. El presidente Trump no fue a esa reunión a hablar de detalles específicos. Eso lo maneja el Secretario de Estado. El mensaje principal fue que estamos dispuestos a colaborar, pero necesitamos resultados”, expresó.

El senador también abordó la imagen de Colombia en el exterior. “Es extraordinariamente frustrante para mí que un país tan grande como Colombia sea así de estigmatizado por la droga, en lugar de que a Colombia la miren por la grandeza de sus pueblos, de su cultura, de sus recursos. El próximo líder debe poner al país en un camino donde el mundo lo reconozca por sus personas, sus recursos, su gran belleza natural y su gran contribución a la democracia y a las instituciones de todo el mundo, de forma que esa otra imagen desaparezca”, señaló.

Respecto a la interacción entre Trump y Petro, Moreno resaltó la cercanía del expresidente estadounidense.

Sobre el futuro de la relación bilateral, Moreno remarcó que las preocupaciones sobre el narcotráfico persisten.

“Las graves preocupaciones sobre la cantidad de cocaína producida en Colombia no han cambiado, ni tampoco la preocupación sobre las personas que tal vez deberían ser extraditadas y todavía no lo han sido. Por lo pronto, esperamos unas elecciones transparentes y justas; y desde mi perspectiva, que los colombianos elijan a un presidente que les dé a nuestras relaciones una nueva dimensión”, expresó el senador en diálogo con El Tiempo.

El legislador concluyó enfatizando la importancia de un liderazgo fuerte en Colombia y la necesidad de acciones claras para fortalecer la cooperación con Estados Unidos. La entrevista completa se puede consultar en El Tiempo.