Senador Jairo Castellanos reveló que buscó a la UNP durante meses y solo le contestaron tras el atentado en Arauca: “Ahora sí todos aparecieron”

En el atentado fueron asesinados Wilmer Antonio Leal, funcionario de la UNP, y Esmeli Manrique, integrante de la Policía Nacional - crédito @JairoSenador50/X y UNP

El senador y aspirante al Congreso Jairo Castellanos volvió a referirse públicamente al ataque armado ocurrido en el departamento de Arauca, en el que murieron Wilmer Antonio Leal, conductor escolta adscrito a la Unidad Nacional de Protección (UNP), y Esmeli Manrique, hombre de protección de la Policía Nacional.

El parlamentario aseguró que desde meses atrás había intentado establecer contacto con la entidad responsable de su seguridad sin obtener respuesta.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

“Yo llevo tratando de que el señor de la UNP me conteste el teléfono hace cuatro meses, llevo tres meses rogándole al subdirector que por favor me atiendan una llamada”, dijo en declaraciones a Noticias RCN, al tiempo que enfatizó que su actividad política se desarrolla en territorio y no desde escenarios virtuales. En ese sentido agregó: “Yo hago política en las regiones, yo no soy influencer ni soy un tiktoker para ponerme hacer política en un apartamento, en una casa, soy un hombre de región, de territorios”.

Tras el atentado, Castellanos manifestó que funcionarios de la UNP se comunicaron con él. “Ya llamaron, ahora sí todos aparecieron, un poquito tarde. Ya aparecieron, ya se han comunicado, Augusto y Miguel. Cero rencor, que sea lo que mi Dios y la Virgen destinen, que nosotros estamos abrazando a las familias, acompañándolos en el dolor es mi tarea por ahora”, expresó.

Un video muestra las secuelas del ataque armado contra los integrantes de una camioneta Toyota Prado. El vehículo presenta múltiples impactos de bala, los vidrios destrozados y las llantas pinchadas - crédito @LinaGarrido/X

En sus declaraciones, el senador sostuvo que la situación podría llevar a cambiar la forma de hacer campaña en los territorios. “Nos va a tocar a todos volvernos influencer, tiktokers, payasos, mimos, para poder hacer política y yo no soy eso, esa no es mi esencia, nunca me van a ver payaseando en las redes sociales, soy un tipo tranquilo que trata de recoger las regiones y llevando las voces de los más débiles y encontrarse uno con esta tragedia que nos enluta hoy a estas dos familias es muy complicado”, dijo.

Castellanos también se refirió a las circunstancias del ataque y a la magnitud de la agresión armada contra su caravana. Señaló que espera que las investigaciones permitan esclarecer los motivos de lo ocurrido, al que calificó como una masacre contra sus escoltas. “20 guerrilleros atacando dos muchachos dentro de un carro. Que lo único que hacen es tratar de salvaguardar la vida de uno (...) lo lleva a uno a pensar y a analizar qué pudo haber pasado, a qué se debió, cuáles fueron los motivos del ataque con tanta sevicia. El carro tiene más de 400 impactos para asesinar a dos muchachos que se levantan todos los días a trabajar, a cuidarlo a uno a estar pendiente de su seguridad”, afirmó al medio citado.

Asimismo, sostuvo que anteriormente había sido objeto de ataques políticos, pero consideró que este hecho supera ese ámbito. “¿Dónde está el objetivo político? No entiende uno. Se queda uno con el dolor de las familias (...) Este es un país que estamos en una escala de violencia cada vez más inhumana”, señaló.

Pronunciamiento de la Policía Nacional

La Policía Nacional rechazó el atentado y lo calificó como violación a los derechos humanos y al Derecho Internacional Humanitario - crédito Fotomontaje Infobae

La Policía Nacional emitió un comunicado el viernes 6 de febrero en el que rechazó lo sucedido en Arauca y entregó detalles sobre las acciones institucionales tras el atentado contra el esquema de seguridad del senador. En el documento, la institución señaló que estos hechos constituyen “una grave violación a los derechos humanos, en particular al derecho fundamental a la vida”.

La Policía agregó que el ataque representa “una flagrante transgresión al Derecho Internacional Humanitario, al dirigirse contra personas que no participaban directamente en hostilidades y que cumplían funciones de protección”, y expresó solidaridad con las familias de las víctimas, al tiempo que informó sobre el despliegue de capacidades investigativas y operativas para esclarecer lo ocurrido.

Dentro de las medidas anunciadas, el Gobierno nacional ofreció una recompensa de hasta $200 millones por información que permita identificar y capturar a los responsables. En el mismo comunicado, el director general de la institución, general William Rincón Zambrano, afirmó: “Rechazamos con absoluta contundencia este cobarde atentado que segó la vida de dos hombres que cumplían una misión de protección y servicio a Colombia. El patrullero Esmely Marique Valencia y el señor Wilmer Antonio Leal entregaron su vida defendiendo la seguridad y la democracia; su sacrificio no quedará en la impunidad”.

El alto oficial añadió que la Policía dispuso todas sus capacidades para dar con los responsables y reiteró el acompañamiento a las familias. “Este hecho no nos intimida: por el contrario, fortalece nuestra determinación de seguir protegiendo a los colombianos con firmeza, profesionalismo y compromiso”, concluyó.

Consejo de seguridad extraordinario en la región

En Arauca se realiza un consejo de seguridad extraordinario para evaluar la situación de orden público en el departamento - crédito @Ejercito_Div8/X

Las autoridades continúan con las labores de investigación para establecer las circunstancias del ataque ocurrido en la vía que conecta Fortul y Tame, en el departamento de Arauca. Mientras avanzan las pesquisas, el caso se mantiene bajo seguimiento institucional con el ofrecimiento de recompensa vigente y el pedido del presidente Gustavo Petro de identificar a los responsables del atentado contra el esquema de seguridad del congresista.

A esta hora se desarrolla un consejo de seguridad extraordinario en las instalaciones de la Brigada 18, en el municipio de Arauca, con la participación del mayor general Arnulfo Novoa, subdirector general de la Policía Nacional; el brigadier general Gerardo Ortiz Ramírez, comandante de la Octava División del Ejército; el brigadier general Samuel Salinas, comandante de la Brigada 18; el gobernador Renson Martínez; el secretario de Gobierno departamental.

Así mismo, hacen presencia representantes del Batallón Fluvial de Infantería de Marina N.° 52 y delegados de la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría General de la Nación, la Fiscalía General de la Nación, Migración Colombia y el Icbf. En este espacio institucional se evalúan los más recientes hechos de orden público registrados en el departamento.