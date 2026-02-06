Se volcó una ambulancia en importante vía de Bogotá: una persona lesionada y caos vial en el norte de la ciudad

Hasta el momento solo se reporta una persona lesionada - crédito captura de pantalla / X

La carrera 9, a la altura de la calle 131 en sentido norte-sur, permanece cerrada en su totalidad debido al volcamiento de una ambulancia.

El incidente ha dejado al menos una persona lesionada y ha generado afectaciones notables en la movilidad de Usaquén, según se informó en Movilidad Bogotá.

“Llega la unidad de grúa a realizar maniobras. Va a colocar el vehículo en posición original. Estamos a la espera. Vuelve y se realiza el cierre”, se puede escuchar decir un funcionario de la Secretaría de Movilidad en un video difundido en redes sociales.

Una unidad de ambulancia y personal especializado fueron enviados al lugar para asistir a la persona herida y garantizar la seguridad en la zona. Además, las autoridades regulan el tránsito para prevenir congestiones adicionales y asegurar el acceso a la atención médica.

Como parte de la respuesta, se han establecido desvíos sobre la calle 131. Conductores y peatones deben acatar las indicaciones oficiales y buscar rutas alternativas para evitar mayores demoras.

Siendo las 8:03 a. m., se ha confirmado desde los servicios de movilidad que el tráfico ya fue restablecido y que la gruo realizó el levantamiento y acomodación de la ambulacia con exito.

Eso sí, también se mencionó que hay alta afluencia vehícular por la zona, por lo que se le solicita a los ciudadano tomar alternativas.