Petro confiesa su incomodidad: la rebaja en el precio de la gasolina, las advertencias sobre subsidios y el pulso del déficit fiscal

El presidente de la República, Gustavo Petro, realizó una declaración que generó atención durante su agenda oficial en Estados Unidos, al referirse al comportamiento del precio de la gasolina en Colombia.

El pronunciamiento se dio en Washington, en el marco de un encuentro con integrantes de la diáspora colombiana en la Biblioteca Pública Martin Luther King.

En ese escenario, el mandatario señaló que no se siente cómodo con la reducción del valor del combustible, a pesar de que su propio Gobierno dispuso una disminución que comenzó a regir desde el 1.º de febrero. La afirmación fue hecha mientras abordaba temas económicos y fiscales ante los asistentes al evento.

De acuerdo con lo informado por Semana, el jefe de Estado explicó su postura al señalar que su experiencia personal no está ligada al uso de vehículo particular. En medio de su intervención, expresó textualmente: “Estamos en una lucha de dos fuerzas y podemos seguir hablando de dos aspectos, lo de la gasolina; voy a confesar algo: no me gusta mucho que baje, yo no manejo carro”.

La declaración se produjo días después de que el Ejecutivo ordenara reducir el precio del galón de gasolina corriente en todo el país. La decisión fue oficializada mediante una resolución firmada por el ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, y aplicó de forma generalizada en las principales ciudades.

Según los datos oficiales, tras el ajuste, el precio promedio del galón de gasolina corriente quedó en $15.557, luego de una rebaja de $500 frente al valor anterior. La medida hizo parte de una revisión del esquema de precios de los combustibles líquidos, que el Gobierno venía anunciando desde semanas previas.

El ministro Palma explicó el alcance de la resolución y dejó constancia de la motivación técnica de la decisión. En el documento citado por Semana, el funcionario indicó que la medida estaba “Orientada al orden fiscal y a la corrección de distorsiones acumuladas durante años en el sistema de precios de los combustibles”.

El ajuste de precios también evidenció diferencias regionales. A partir del 1.º de febrero, la ciudad con el precio más bajo de gasolina corriente pasó a ser Pasto, donde el galón descendió de $14.247 a $13.747. En el listado oficial también aparece Cúcuta, donde el combustible quedó establecido en $13.900 por galón.

En contraste, Bogotá se mantiene como la ciudad con el precio más alto dentro del grupo de 13 ciudades incluidas en la resolución del Ministerio de Minas y Energía. En la capital del país, el galón de gasolina corriente quedó fijado en $15.991, según los valores oficiales divulgados.

Medellín, que históricamente ha figurado entre las ciudades con mayores precios de combustibles, también registró una variación. En ese caso, el galón pasó de $16.412 a $15.912, lo que representa una disminución de $500, en línea con el ajuste aplicado a nivel nacional.

Durante su intervención en Washington, el presidente Petro no hizo referencia a nuevas modificaciones en el esquema de precios ni anunció cambios adicionales a corto plazo. Su declaración se centró en exponer su percepción personal frente al impacto del combustible en el modelo económico y en los debates que, según indicó, existen alrededor de este tema.

El encuentro con la comunidad colombiana en Estados Unidos formó parte del último día de actividades oficiales del mandatario en ese país. En ese espacio, el presidente abordó distintos asuntos de coyuntura política y económica, además de responder inquietudes de los asistentes.

La reducción del precio de la gasolina se implementó en un contexto marcado por discusiones sobre subsidios, déficit fiscal y sostenibilidad del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles. Estos elementos han sido mencionados en distintas oportunidades por el Gobierno como factores determinantes en la política de precios.

La resolución que ordenó la disminución continúa vigente y aplica de manera uniforme, con variaciones regionales derivadas de costos logísticos y de distribución. Las autoridades del sector energético no han informado sobre revisiones adicionales posteriores a la entrada en vigencia de la medida.

Las declaraciones del presidente se conocieron mientras el país comenzaba a reflejar en las estaciones de servicio los nuevos valores establecidos, conforme a la normativa expedida por el Ministerio de Minas y Energía y divulgada a través de los canales oficiales del Gobierno nacional.