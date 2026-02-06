“Me masacraron mis muchachos”: senador Jairo Castellanos se pronunció sobre ataque en el que murieron sus escoltas

El congresista envió un mensaje de condolencias a las familias de las víctimas y pidió la liberación de su equipo de campaña. En efecto, las tres personas secuestradas fueron liberadas - crédito Redes sociales/X

El senador y aspirante al Congreso de la República Jairo Castellanos se pronunció luego de que se registrara un ataque armado en la vía que une Fortul y Tame (Arauca), en el que fueron asesinados dos de sus escoltas (Wilmer Antonio Leal, conductor escolta adscrito a la Unidad Nacional de Protección, y Esmeli Manrique, hombre de protección de la Policía Nacional). En un video compartido en redes, el congresista expresó su dolor y condolencias por el crimen cometido en contra del personal de protección que lo acompañó durante una década.

“Me masacraron mis muchachos. Esquema de seguridad que llevaba conmigo diez años uno, el otro, casi dos, que hacían parte de nuestra familia. Nos salvó mi Dios, de milagro. Queremos enviar un mensaje de solidaridad a sus familias, a Nureyva, a Jose, a doña Irma, a sus hijos, a la esposa de Manrique”, dijo.

El ataque fue perpetrado por hombres armados que interceptaron los vehículos de seguridad del congresista –que no se encontraba en el lugar de los hechos–, cuando se desplazaban desde Norte de Santander hasta Yopal (Casanare), donde se encontrarían con el legislador. Los sujetos abrieron fuego contra una de las camionetas y asesinaron a los dos escoltas.

El senador Jairo Castellanos aseguró que los escoltas asesinados lo acompañaron por 10 años - crédito @JairoSenador50/X

Miembros del equipo de campaña liberados

Otro de los vehículos del senador fue interceptado por los atacantes, que después se lo llevaron. Castellanos confirmó que tres integrantes de su equipo de campaña que estaban en esa camioneta fueron secuestrados y pidió su liberación.

“Le exijo a las autoridades, al Ejército, que, por favor, nos ayuden a liberarlos pronto y a quienes los tienen, por favor, respeten su vida, su integridad. No, no los masacren como masacraron a los muchachos de seguridad. Les pido de corazón que les respeten su vida, que los regresen al seno de su familia”, solicitó.

Posteriormente, el equipo del legislador confirmó a Caracol Radio que las personas secuestradas (Abel Quintero, el ingeniero Jonathan Gómez y Cristian Torres) fueron liberadas y trasladadas al municipio de Fortul para recibir atención médica.

El ataque ocurrido en la vía entre Fortul y Tame, Arauca, dejó dos escoltas muertos y tres miembros del esquema de seguridad secuestrados, posteriormente liberados - crédito X

El congresista solicitó ayuda al Gobierno nacional para contar con garantías para el ejercicio de la política, sobre todo en los territorios. Indicó que es necesario que los políticos se acerquen a las comunidades y que dialoguen con ellas, con el fin de conocer sus necesidades. “Necesitamos garantías para poder hacer una campaña y una política limpia, transparente”, aseveró.

Así las cosas, agradeció los mensajes de solidaridad que ha recibido por parte de sus amigos y envió un mensaje final de solidaridad a los allegados de sus dos escoltas asesinados. “A las familias de los muchachos masacrados, toda mi solidaridad, mi respeto y mi agradecimiento por haber ofrendado la vida de este servidor”, dijo.

Partido ASI se pronunció sobre el ataque

El partido Alianza Social Independiente (ASI), que respalda la candidatura del senador al Congreso de la República para el siguiente cuatrenio, emitió un comunicado condenando el acto criminal que fue perpetrado contra el equipo de protección del senador. En el documento, rechazaron el asesinato de los escoltas, advirtiendo que, además de constituir una vulneración a la vida, representa un ataque a la democracia y a la institucionalidad.

El Partido ASI se pronunció sobre el ataque en el que fueron asesinados los escoltas del senador Jairo Castellanos - crédito Partido ASI/Página web oficial

En consecuencia, instaron a las autoridades competentes a actuar con celeridad para hallar a los responsables del ataque armado. En el departamento hay una fuerte presencia de guerrilleros del Ejército de Liberación Nacional (ELN), pero por el momento se desconoce si el grupo armado estuvo detrás del crimen.

“Desde el Partido Alianza Social Independiente - ASI exigimos a las autoridades competentes el esclarecimiento inmediato de los hechos, la identificación y judicialización de los responsables, y el fortalecimiento de las medidas de seguridad necesarias para la protección del senador”, precisó la colectividad.