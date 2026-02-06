Exarquero de la selección Colombia expresó temor por la seguridad de sus hijos y su esposa tras antentado en Arauca: “Un dolor que embarga mi alma”

Leandro Castellanos, exarquero de la Selección Colombia y actual concejal, expresó su profundo dolor tras el atentado que cobró la vida de dos integrantes del esquema de seguridad de su hermano, el senador Jairo Castellanos- crédito X

El atentado armado registrado en la tarde del jueves 5 de febrero en el departamento de Arauca sigue generando reacciones de dolor, indignación y llamados urgentes a reforzar la seguridad de los líderes políticos en Colombia.

Uno de los pronunciamientos más conmovedores fue el de Leandro Castellanos, exguardameta de la Selección Colombia y de clubes como Santa Fe y América de Cali quien actualmente ejerce como concejal y es hermano del senador Jairo Alberto Castellanos.

A través de un extenso mensaje publicado en sus redes sociales, Castellanos expresó su profundo dolor por la muerte de Wilmer Antonio Leal y Esmely Manrique, integrantes del esquema de seguridad del congresista, quienes fueron asesinados durante el ataque perpetrado en la carretera que comunica los municipios de Fortul y Tame, en Arauca.

“Con un dolor que embarga mi alma”: el mensaje de Leandro Castellanos

La camioneta del esquema de seguridad del senador Jairo Castellanos quedó con múltiples impactos de bala tras el ataque armado ocurrido en la vía que comunica Fortul con Tame, en el departamento de Arauca- crédito Instagram

Visiblemente afectado, Leandro Castellanos inició su mensaje con palabras que reflejan la gravedad del momento que atraviesa su familia tras el atentado. “Con un dolor que embarga mi alma, con lágrimas en mis ojos, incrédulo ante este cruel acontecimiento, con temor por la vida de mi familia, mis hermanos, sus familias, la de mis hijos, mi esposa y la mía, debo enaltecer a quien nos arrebataron”, escribió el exfutbolista.

Castellanos hizo énfasis en la pérdida humana que representa la muerte de Esmely Manrique, miembro activo de la Policía Nacional y uno de los hombres que acompañó durante años a su hermano en labores de protección, a quien se refirió cariñosamente como “Gatica”, dejando ver el vínculo cercano que existía más allá de la relación laboral.

“A la familia de Esmely Manrique, un hombre de la Policía Nacional, íntegro, quien acompañó a mi hermano en largas jornadas de trabajo, haciendo una labor digna, respetando y acatando, pero sobre todo dejando en alto el nombre de la institución, a su esposa y ese bebé que viene en camino, mi solidaridad es poca para resarcir el daño que nos han ocasionado a todos”, añadió.

El mensaje rápidamente generó reacciones de apoyo en redes sociales, donde ciudadanos, figuras públicas y seguidores del exarquero expresaron solidaridad con la familia Castellanos y con los familiares de las víctimas.

“‘Gatica’, solo quiero decirte gracias hermano, por tantas sonrisas, por ser esa persona que en cada momento con su espontaneidad nos daba alegría, por cuidarnos en tantos momentos, décadas de amistad”, escribió el exguardameta, recordando incluso momentos de infancia compartidos en Toledo, Norte de Santander.

Así fue el atentado en la vía Fortul–Tame que enluta a la política colombiana

El atentado ocurrió cuando el esquema de seguridad se desplazaba desde Norte de Santander hacia Yopal para acompañar al senador en una agenda política en el Sarare araucano - crédito X

El ataque ocurrió hacia las 2:00 de la tarde del jueves 5 de febrero, cuando una camioneta del esquema de seguridad del senador Jairo Castellanos fue interceptada por hombres armados a pocos kilómetros del casco urbano de Fortul, antes de llegar al estadero La Macarena. El vehículo recibió múltiples disparos de armas cortas y largas, quedando con los vidrios destrozados, las llantas perforadas y severos daños en su estructura.

El esquema se desplazaba desde Norte de Santander hacia Yopal (Casanare), con el objetivo de recoger al senador para cumplir una agenda política en el Sarare araucano. Durante el ataque murieron de manera inmediata el conductor y uno de los escoltas.

Aunque inicialmente se habló de un segundo vehículo desaparecido, el sindicato de la Unidad Nacional de Protección (UNP) aclaró que solo una camioneta fue atacada.

La gravedad del hecho motivó reacciones políticas. La congresista Lina Garrido, de Cambio Radical, difundió imágenes del vehículo y cuestionó la situación de seguridad en la región. Desde distintos partidos, como Alianza Verde, también rechazaron el atentado y exigieron celeridad en las investigaciones.

Por su parte, el senador Jairo Castellanos manifestó su dolor en un video difundido en redes sociales: “Me masacraron mis muchachos… hacían parte de nuestra familia. Nos salvó mi Dios, de milagro”, dijo entre lágrimas, enviando condolencias a las familias de los escoltas asesinados.