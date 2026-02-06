El Profe Jordi no dejó pasar el episodio de Johana Fadul y Campanita en “La Casa de los Famosos”: “Hablar de racismo en la escuela es fundamental”

crédito @el_profe_jordi/IG

El polémico comentario calificado por usuarios en redes sociales como “racista” por parte de la actriz e influencer Johana Fadul a “Campanita”, el bailarín cuyo nombre de pila es Franck Stiward Luna Valencia, llevó a que esta situación no pasara por alto por parte de varias personalidades del entretenimiento y hasta la política colombiana.

Entre las reacciones que dejaron otros creadores de contenidos que repudiaron las palabras de Fadul, se encuentra uno de los profesores e influencers más queridos del país: Jordi Romero, el educador conocido en redes como “El Profe Jordi”.

Por medio de un video que compartió el jueves 5 de febrero de 2026, el maestro hizo una sentida reflexión sobre lo que pasó en el reality que transmite RCN, La casa de los famosos. Colombia.

El profesor y creador de contenido aprovechó la controversia de lo ocurrido para hacer una clase especial por cuenta de lo que se encontró revisando las respuestas que le dejaron sus propios alumnos.

“Sí, ese soy yo haciendo una clase sobre el racismo. Te preguntarás cómo llegué aquí. Pues bien, esta es mi historia. Realicé un taller con mis estudiantes para conocer sus gustos e intereses. Cuando llegué a mi casa a leer lo que escribieron, me llamó la atención que a muchos les gusta ver la casa de los famosos. Así que me dije: «Bueno, miremos de qué va ese reality»“, inicia el relato que dejó el educador.

Para esto, “El Profe Jordi” dejó su reacción luego de ver el polémico momento de las palabras de Fadul a “Campanita” en medio de uno de los posicionamientos.

Al escuchar las palaras “Porque definitivamente tanto tu alma como tu mente están igual de oscuras a tu color de piel. A tu color de piel. A tu color de piel”, Romero no ocultó su desconcierto por lo que acababa de escuchar, y más aún, por saber que ese programa es uno de los que más ven los jóvenes de su aula.

Por tal motivo, y para argumentar por qué decidió hacer una clase especial para hablar sobre el racismo, Romero dejó su posición de rechazo y la importancia de hablar acerca de estas problemáticas desde edades tempranas.

“Hablar de racismo en la escuela es fundamental. Es una oportunidad muy valiosa para contribuir a un mundo más respetuoso, más justo y más equitativo”, resaltó “El Profe Jordi”, que al final recordó la declaración del otro participante (también afrodescendiente), Maiker Smith: “La mente y el alma no le dan cierta proporción a nadie”.