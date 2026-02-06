Colombia

Bandas criminales de Medellín ofrecen protección a capos del narcotráfico extranjeros: cobran hasta $30 millones por semana

Un informe de Corpades advierte que bandas criminales y empresas de vigilancia sin controles estrictos ofrecen seguridad armada como negocio clave del crimen organizado

Guardar
El negocio de la seguridad
El negocio de la seguridad privada ilegal mueve millones de pesos y se ha convertido en una fuente clave de financiamiento para estructuras criminales - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

El mercado ilegal de seguridad privada en Medellín se ha convertido en una de las principales fuentes de ingresos para las estructuras criminales de la ciudad. Estas organizaciones ofrecen hoy esquemas de protección a capos internacionales por sumas que pueden llegar hasta los $30 millones semanales, una dinámica que, según expertos, refleja la sofisticación del crimen organizado en la capital antioqueña.

La advertencia fue hecha por la Corporación para la Paz y el Desarrollo Social (Corpades), que vincula este fenómeno con la llegada de jefes extranjeros del narcotráfico y de otras economías ilegales.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

De acuerdo con la entidad, estos actores criminales encuentran en Medellín un entorno favorable debido a su conectividad estratégica y a la cercanía con proyectos portuarios en la región de Urabá, claves para las rutas del tráfico internacional.

Corpades sostiene que la ciudad se ha consolidado como un nodo relevante para organizaciones criminales transnacionales que requieren no solo esconderse, sino también contar con respaldo logístico y esquemas de seguridad armada.

En ese escenario, las bandas locales cumplen un papel central: facilitan transporte, alojamiento y protección personal, en un mercado donde se difuminan las fronteras entre la legalidad y la ilegalidad.

La alta circulación de armas
La alta circulación de armas con salvoconducto facilita la expansión de servicios de escolta sin controles estrictos - crédito Imagen Ilustrativa Infoabe

Uno de los factores que más incide en esta problemática es la amplia circulación de armas con permisos legales. Así lo explicó Fernando Quijano, director de Corpades: “Hay demasiadas armas legales en manos de ciudadanos muy jóvenes, muchos retirados de las fuerzas militares y de la Policía, que necesitan seguir trabajando. También está el alquiler de pistolas para prestación legal; hay muchas pistolas que hoy están alquiladas en la ciudad”, comentó al medio El Colombiano.

Según la organización, este contexto permite que personas con acceso a armas y redes de contacto ofrezcan servicios de seguridad privada sin cumplir controles rigurosos.

En Medellín operan cerca de 350 bandas criminales, muchas de ellas vinculadas a estructuras de mayor alcance, lo que facilita la expansión de estos servicios y su adaptación a clientes de alto perfil, incluidos extranjeros con antecedentes en el crimen organizado.

La alerta también se extiende a empresas de vigilancia constituidas legalmente que, de acuerdo con Corpades, no realizan verificaciones estrictas sobre los antecedentes de quienes contratan sus servicios.

En la práctica, algunas de estas compañías terminan ofreciendo esquemas de protección tanto a personas sin antecedentes como a individuos ligados a actividades ilegales, motivadas principalmente por la rentabilidad del negocio.

En términos financieros, las cifras evidencian la magnitud del fenómeno. Un servicio básico de escolta puede costar entre $700.000 y $2 millones diarios, dependiendo del nivel de riesgo y la logística requerida.

El alcalde de Medellín, Federico
El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, advirtió que bandas criminales locales brindan apoyo logístico y seguridad a estructuras criminales internacionales que operan en la ciudad - crédito Colprensa

Para una semana completa, los valores oscilan entre $8 y $10 millones, mientras que los esquemas más complejos, que incluyen camionetas blindadas, pueden alcanzar entre $25 y $30 millones semanales.

La rentabilidad también es alta para quienes prestan directamente el servicio. “Si yo soy un escolta y tengo una camioneta con blindaje nivel dos, al día me puedo ganar un millón de pesos. Cualquiera que hoy tenga un arma puede prestar servicio de seguridad”, concluyó Quijano, al advertir que el crecimiento de este mercado ilegal se ve impulsado por el desempleo, la informalidad y la debilidad de los controles estatales.

La advertencia de Corpades se da en medio de recientes operativos contra el crimen transnacional. En los últimos días, las autoridades capturaron a dos ciudadanos panameños señalados de integrar estructuras criminales internacionales, en procedimientos realizados en Medellín y el oriente de Antioquia con apoyo de la Policía de Panamá e Interpol.

Uno de los capturados fue Juan Abdiel Chérigo, alias Coya, detenido en el municipio de Granada mediante Notificación Roja de Interpol.

Es señalado como el principal enlace del narcotráfico entre Panamá y Colombia, figura en el cartel de los más buscados de su país y presenta nexos con el Clan del Golfo. Actualmente permanece a disposición de la justicia colombiana mientras se define su extradición.

Alias Balín es considerado el
Alias Balín es considerado el principal cabecilla de la pandilla SAN 23, una de las organizaciones más violentas del distrito de San Miguelito, Panamá - crédito X

En Medellín, las autoridades también capturaron a alias Balín, considerado el máximo líder de la organización criminal Los SAM 23 o Jordan 23, una de las pandillas más violentas del distrito de San Miguelito, en Panamá. Sobre él pesaba una notificación roja internacional por asociación ilícita.

En estos operativos se incautaron tres armas de fuego, se retuvieron cinco celulares y se capturó a tres personas más vinculadas a la misma investigación.

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, aseguró que las bandas locales no solo brindan seguridad y apoyo logístico a estos fugitivos internacionales, sino que también reciben recursos económicos desde el exterior. “Tienen alianzas para delinquir alrededor del narcotráfico, el tráfico de armas y la trata de personas. Siempre piden apoyo logístico y de seguridad”, afirmó.

Gutiérrez agregó que es frecuente encontrar personas condenadas por narcotráfico portando armas con salvoconducto y credenciales de escoltas de empresas de vigilancia privada.

“Hay una corruptela inmensa alrededor de estos temas. En Medellín no hay refugio ni escondedero para criminales”, concluyó, al señalar que las investigaciones en curso podrían arrojar resultados relevantes en el corto plazo.

Temas Relacionados

Seguridad privada ilegalEscoltas ilegalesCapos del narcotráficoCapos internacionalesEmpresas de vigilancia privadaFico GutiérrezColombia-Noticias

Más Noticias

James Rodríguez es oficialmente nuevo jugador del Minnesota United: así presentó el equipo al colombiano

El oriundo de Cúcuta, capitán de la selección Colombia, tendrá una nueva aventura en la MLS (Major League Soccer de Estados Unidos)

James Rodríguez es oficialmente nuevo

Esta es la bodega usada por paramilitares para cometer torturas y asesinatos en Barranquilla: fue inspeccionada por una comisión forense española

El reconocimiento forense abrió el debate sobre la memoria histórica y el futuro de sitios emblemáticos del Caribe

Esta es la bodega usada

Gustavo Petro se refirió a la muerte del narco Santiago Gallón Henao, vinculado a la muerte de Andres Escobar, y lo relacionó con Álvaro Uribe

El presidente explicó que las estructuras paramilitares en Antioquia evolucionaron y se enfrentaron violentamente mientras estuvo involucrado Gallón

Gustavo Petro se refirió a

Jessi Uribe hizo polémicas revelaciones sobre las regalías de su música y el cantante Osmar Pérez lo llamó “lambón y traicionero”

El cantante contó su versión sobre lo que pasaba con las regalías de su música en una entrevista y explicó cómo la repartición de ingresos con un exmanager desencadenó el conflicto que ahora sacude al gremio musical colombiano

Jessi Uribe hizo polémicas revelaciones

Presidente de Fenalco respondió críticas de Gustavo Petro al empresariado y al Banco de la República: “Que la ideología no nuble el entendimiento”

El presidente de Fenalco defendió las advertencias del gremio sobre el impacto del salario mínimo y acusó al Gobierno de descalificar sin argumentos técnicos a los empresarios y al Banco de la República

Presidente de Fenalco respondió críticas
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

ELN secuestró a médico y

ELN secuestró a médico y enfermera en zona rural de Teorama para atender milicianos heridos tras bombardeo en el Catatumbo

Ministerio de Defensa ofreció millonaria recompensa por información sobre el atentado contra el esquema de seguridad del senador Jairo Castellanos

Petro ordenó ubicar a integrantes del equipo del senador Jairo Castellanos tras atentado en Arauca: “Se brindará todo el apoyo”

Video muestra el ataque mortal contra escoltas en Arauca: ministro del Interior reportó que el senador está en ‘shock’

Dos escoltas del senador Jairo Castellanos murieron en violento ataque armado en Arauca: reportan que el político está bien

ENTRETENIMIENTO

Jessi Uribe hizo polémicas revelaciones

Jessi Uribe hizo polémicas revelaciones sobre las regalías de su música y el cantante Osmar Pérez lo llamó “lambón y traicionero”

Diana Ángel y Karoll Márquez se “agarraron” por culpa de la campaña presidencial de Iván Cepeda: “Muy a tu pesar”

Juliana Calderón criticó a Aida Victoria Merlano por gesto durante el homenaje a Yeison Jiménez: “Llegaste a colgarte de la fama de un muerto”

La hermana de Karol G se casó y celebró la boda en el Caribe colombiano: así fue la sencilla ceremonia

J Balvin reveló quebranto de salud tras su aparición en los Grammy: “Aunque esté enfermo, me veo bello”

Deportes

James Rodríguez es oficialmente nuevo

James Rodríguez es oficialmente nuevo jugador del Minnesota United: así presentó el equipo al colombiano

Colombia vs. Chile EN VIVO, Sudamericano Femenino Sub-20: siga el minuto a minuto del partido de la “Tricolor”

Gremio de futbolistas escogió el once ideal, masculino y femenino, de la Liga BetPlay 2025: estos serían los equipos

Confirmada la llegada de James Rodríguez al Minnesota United de la MLS: “Hay acuerdo verbal”

Ciudad de México: la sede del debut de la selección Colombia en el Mundial 2026