Colombia

Autoridades hallaron dos cuerpos tras la emergencia minera en Guachetá: gobernador de Cundinamarca confirmó el origen de la tragedia

La explosión en la mina Mata Siete habría sido causada por la acumulación de gases; las labores de rescate y ventilación continúan bajo coordinación del PMU

Seis mineros atrapados en una
Seis mineros atrapados en una mina de Guachetá, Cundinamarca luego de una explosión en el lugar - crédito redes sociales/X

Las autoridades confirmaron el hallazgo de los cuerpos sin vida de dos de los seis mineros que quedaron atrapados tras la explosión registrada en la mina Mata Siete, en el municipio de Guachetá, Cundinamarca. Así lo informó el gobernador Jorge Emilio Rey, que entregó un balance preliminar desde el Puesto de Mando Unificado (PMU) instalado en la zona.

De acuerdo con la información oficial, la emergencia se habría originado por la acumulación de gases al interior de la mina, especialmente metano, lo que provocó la explosión. “Después de las labores de rescate tras el accidente ocurrido en la mina Mata Siete del municipio de Guachetá, fueron hallados los cuerpos sin vida de dos de los seis mineros atrapados. Asimismo se confirma que la explosión se originó por acumulación de gases, en especial metano”, señaló el mandatario departamental.

Las autoridades indicaron que las labores de rescate continúan y que, por ahora, los equipos técnicos están concentrados en los trabajos de ventilación para dispersar la acumulación de gases y permitir el ingreso seguro al socavón. Según el reporte del PMU, se entregará una nueva actualización sobre el avance de la emergencia y la búsqueda de los cuatro mineros restantes.

Rey calificó el hecho como una “lamentable noticia para Cundinamarca y para el sector carbonífero” y expresó su solidaridad con las familias de las víctimas y con la comunidad de Guachetá. Además, aseguró que la Gobernación de Cundinamarca, junto con la Secretaría de Energía y la Unidad de Gestión del Riesgo del departamento, mantendrán presencia permanente en la zona.

“Desde la @CundinamarcaGob, la @SecEnergia y la @RiesgosCundi mantendremos nuestra presencia para brindar el apoyo psicosocial e institucional a las familias de las víctimas que sea requerido”, afirmó el gobernador. Las autoridades reiteraron que la información seguirá actualizándose a medida que avancen las labores de rescate y se emitan nuevos reportes oficiales.

Noticia en desarrollo...

