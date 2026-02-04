Un ataque de abejas en Neiva dejó siete heridos, dos de ellos policías: las autoridades investigan las causas

Los insectos atacaron a varias personas ocasionándoles graves heridas - crédito Stephane Mahe/REUTERS

Un ataque de abejas registrado durante la jornada del martes 3 de febrero de 2026 en el norte de Neiva dejó siete personas heridas, entre ellas dos agentes de la Policía Nacional, que tuvieron que ser trasladados de urgencia a centros médicos para recibir atención especializada.

El hecho se presentó en la carrera Primera con calle 28, en el sector conocido como Cándido Leguizamo, donde un enjambre atacó a varios transeúntes y residentes, desatando alarma en la zona. Algunos de los vecinos que presenciaron la escena se comunicaron con las autoridades para dar a conocer el caso y un grupo especializado se movilizó hasta el sector.

Las causas exactas del comportamiento agresivo de las abejas se mantienen bajo evaluación por parte de las entidades técnicas competentes, mientras que el Cuerpo Oficial de Bomberos de Neiva confirmó que tuvo que desplegar alrededor de 12 unidades y tres máquinas en distintas zonas de la ciudad para acordonar los sectores afectados y controlar la emergencia.

Esta situación llevó a que las autoridades restringieran temporalmente el paso vehicular y peatonal, lo que alarmó a las personas que se movilizaban por el sector.

Ante esta situación se pronunció Nancy Trujillo, como vocera de la oficina de gestión de riesgo local y precisó que todas las víctimas fueron atendidas inicialmente en el lugar por equipos de salud y luego trasladadas en ambulancias a varias clínicas y hospitales, de acuerdo con declaraciones recogidas a través de Caracol Radio, demostrando así la gravedad del caso.

Durante varias horas, las autoridades concentraron los esfuerzos en la reubicación del panal y la normalización progresiva de la movilidad para evitar mayores afectaciones en el sector por lo ocurrido.

Finalmente, las autoridades reiteraron el llamado a la comunidad para informar oportunamente situaciones similares y abstenerse de acercarse a panales o enjambres, advirtiendo sobre el riesgo sanitario que representan, en especial para personas alérgicas.

Alerta por los incidentes con abejas ocurridos en el país

Este no es el único ataque de estos insectos que se ha presentado recientemente, puesto que un hombre de 62 años murió al intentar extraer miel de un panal en una zona veredal de Lérida, tras ser atacado por abejas y caer desde una formación rocosa hasta una quebrada, lo que tiene en alerta a los defensores de estas especies que piden reportar sus avistamientos a las autoridades y evitar acercarse a ellas.

Ante los casos ocurridos, las autoridades realizaron un llamado a apicultores y colmeneros para emplear medidas de seguridad adecuadas durante la extracción artesanal de miel, con el objetivo de proteger la vida humana y el entorno de las abejas. La víctima fue identificada como José Adolfo Rodríguez Gutiérrez, que había ingresado junto a varios jóvenes a los predios de la antigua hacienda Tierras Libres, concretamente en el sector Las Peñas.

El procedimiento se llevó a cabo con elementos inadecuados, lo que provocó el ataque de los insectos y la posterior muerte del ciudadano, lo que demostró la importancia de utilizar las herramientas recomendadas por expertos y evitar acercarse a estos animales, en dado caso de que no se tengan los equipos ni los conocimientos requeridos.

Tras el accidente, los acompañantes alertaron a los equipos de emergencia, entre los que se encuentra el personal de la Defensa Civil y del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Lérida, que acudió al lugar rápidamente para atender la situación.

Tras confirmarse la muerte, el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía General de la Nación, seccional Lérida, se encargó de las diligencias y del respectivo procedimiento del levantamiento del cuerpo.