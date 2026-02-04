Sin Sergio Fajardo, Claudia López y Leonardo Huerta inscribieron la consulta presidencial del “centro” para el 8 de marzo

Consulta de las Soluciones - crédito @JulEspinosaDice/X

Este miércoles 4 de febrero de 2026, la candidata presidencial Claudia López y el exdefensor de temas de salud Leonardo Huerta inscribieron la “Consulta de las Soluciones” ante la Registraduría como la tercera consulta presidencial prevista para el próximo 8 de marzo.

En esta consulta de perfil de centro no participan Sergio Fajardo ni Maurice Armitage, quienes también aspiran a la Presidencia pero decidieron no sumarse a esta alianza.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Noticia en desarrollo...