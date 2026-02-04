Colombia

“Pipe Tuluá” se declararía no culpable en Estados Unidos por narcotráfico tras ser extraditado desde Colombia

El señalado jefe criminal fue trasladado bajo un operativo de máxima seguridad y enfrentará un proceso federal donde se conocerán los cargos

Guardar
Extradición de alias Pipe Tuluá
Extradición de alias Pipe Tuluá a Estados Unidos - crédito redes sociales/X

El señalado narcotraficante Andrés Felipe Marín Silva, conocido como alias “Pipe Tuluá”, fue extraditado a Estados Unidos, donde permanecerá a la espera del inicio de su proceso ante una corte federal.

El acusado planea declararse no culpable frente a los cargos de narcotráfico y delitos transnacionales que se le imputan, de acuerdo con Semana.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

La entrega del criminal, adelantada por orden directa del presidente Gustavo Petro, se realizó bajo un operativo de máxima seguridad coordinado por la Policía colombiana. La DIJÍN movilizó a 70 funcionarios, incluyendo comandos, agentes de Interpol, operadores de dron y personal motorizado.

La cápsula de traslado utilizó ocho vehículos —cuatro blindados— y contó con respaldo aéreo de un helicóptero, desde la Estación de Policía Los Mártires hasta la Base Aérea de Catam en Bogotá.

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, confirmó la extradición y resaltó que el procedimiento forma parte de un récord histórico de 809 entregas a Estados Unidos durante el gobierno de Gustavo Petro, superando los registros de administraciones anteriores.

El ministro de Justicia encargado, Andrés Idárraga Franco, indicó que la decisión de adelantar la entrega respondió a denuncias de intentos de soborno para frenar el proceso.

Durante su traslado, Marín Silva no presentó recursos judiciales para impedir la extradición. Por el contrario, La Fm señala que “quería irse lo más pronto posible porque busca iniciar su negociación con las autoridades estadounidenses”. Se destaca que el narcotraficante posee información clave sobre rutas del narcotráfico y estructuras criminales, especialmente en el Valle del Cauca.

Noticia en desarrollo...

Temas Relacionados

Pipe TuluáExtradición Pipe TuluáAudio Pipe TuluáVicky DávilaGustavo PetroHermano de PetroDianColombia-Noticias

Más Noticias

Joven de 23 años en Bogotá pidió la eutanasia tras denunciar negligencia médica: “Esto no es vida para nadie”

La vida de Alejandro, trabajador de call center, dio un giro irreversible luego de una cadena de errores médicos, indiferencia institucional y presiones en el ámbito laboral

Joven de 23 años en

Gerente del Banco Mundial en Colombia advirtió sobre la urgencia de un ajuste fiscal: “Una bomba de tiempo”

El gerente de la entidad sugirió que el país requiere recortes significativos en el gasto público y una reforma tributaria profunda para evitar un agravamiento del déficit estructural y salvaguardar la sostenibilidad económica

Gerente del Banco Mundial en

Chontico Día: resultados del último sorteo de hoy miércoles 4 de febrero de 2026

Conoce los números ganadores de una las loterías más populares del sur del país

Chontico Día: resultados del último

Productor de ‘La casa de los famosos’ aclaró si Johanna Fadul de podría regresar por votación del público: “Es una expulsión disciplinaria”

Roberto Velásquez fue claro al detallar cómo fue la salida de la actriz del formato, dejando sin opciones a los fans que esperaban verla de nuevo en el reality colombiano

Productor de ‘La casa de

Este es uno de los mejores momentos para invertir en CDT en Colombia: expertos explican por qué

La decisión del Banco de la República de llevar la tasa de intervención al 10,25% tomó desprevenido al mercado, encareció el costo del dinero y abrió una nueva ventana de oportunidad para los ahorradores

Este es uno de los
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Cabecilla de las disidencias estaría

Cabecilla de las disidencias estaría amenazando a candidatos al Senado: “Se están metiendo como Pedro por su casa”

Cali iba a ser objetivo de un nuevo atentado terrorista: así fue como la Policía lo evitó

Detonaron una volqueta cargada con explosivos en la vía Caloto-Villa Rica: disidencias estarían detrás del ataque terrorista

Golpe contundente contra el narcotráfico: autoridades destruyeron 39 laboratorios de cocaína en la frontera con Ecuador

Ganadero secuestrado en Santander fue hallado muerto: autoridades investigan presunta participación del ELN

ENTRETENIMIENTO

Productor de ‘La casa de

Productor de ‘La casa de los famosos’ aclaró si Johanna Fadul de podría regresar por votación del público: “Es una expulsión disciplinaria”

Marilyn Patiño relató en ‘La casa de los famosos’ que le fue infiel a una pareja con su mejor amigo: “Volaron mesas”

Luis Alfonso conmovió a sus seguidores con la reacción de su hija al recibir particular regalo de cumpleaños: “Merece el mundo entero”

Roberto Velásquez reveló el nombre de la que sería la mejor participante de ‘La casa de los famosos’: “Tienen que aprender mucho de ella”

Cami Pulgarín sorprendió al mostrar los resultados de operación de cambio extremo: “Tiene una cara nueva”

Deportes

Presidente de Santa Fe confirmó

Presidente de Santa Fe confirmó cambios en la fecha 9 de la Liga BetPlay ante Fortaleza: se jugara en el estadio de Techo

Esta es la historia del Minnesota United, equipo donde jugaría James Rodríguez

Atlético Nacional vs. América de Cali EN VIVO - fecha 4 de la Liga BetPlay: siga el minuto a minuto en el Atanasio Girardot

Dimayor desmintió a Sencia por aplazamiento de partidos en El Campín: pidió cancelar concierto del 28 de febrero

Hinchas de Millonarios furiosos con Eduardo Luis por “irrespeto” a Falcao: “Nada que tenga que ver con él”