Petro advirtió una “guerra comercial” entre Colombia y Ecuador y pidió romper “burbujas de desinformación” entre ambos países

Durante un encuentro en Washington con congresistas estadounidenses, el presidente colombiano alertó por la expansión del narcotráfico hacia el sur del continente y subrayó la necesidad de fortalecer la cooperación regional y bilateral

El mandatario pidió restablecer una comunicación directa, franca y no mediada con Ecuador - crédito X

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, sostuvo una reunión con congresistas de Estados Unidos en medio de su visita oficial a Washington, en la que abordó temas relacionados con la relación bilateral, la democracia, el impacto de las nuevas tecnologías en la información pública y la expansión del narcotráfico en la región.

Durante el encuentro, el jefe de Estado hizo énfasis en la situación con Ecuador, al señalar la necesidad de restablecer canales de comunicación directos y no mediados por lo que calificó como desinformación.

En su intervención, Petro aseguró que actualmente existe una tensión entre Colombia y Ecuador que va más allá de lo diplomático. “Hoy hay una guerra comercial con Ecuador entre los dos países”, afirmó ante los legisladores, al tiempo que insistió en que ese escenario está atravesado por narrativas erróneas que afectan la relación entre ambos Estados.

El mandatario explicó que, frente a ese contexto, es necesario actuar sobre el flujo de información y la manera en que esta se produce y se consume. “Es fundamental hacer estallar esas burbujas desinformativas y restablecer una comunicación franca y veraz, real, no mediada”, expresó, al advertir que el uso intensivo de tecnologías digitales sin controles adecuados representa riesgos más amplios para la convivencia internacional.

Petro advirtió que las nuevas tecnologías pueden afectar la democracia y la paz mundial si propagan desinformación - crédito Luisa González y Adriano Machado/REUTERS

Petro también se refirió al impacto global de estas dinámicas informativas. “La aparición de todas estas tecnologías construye un peligro inmenso, incluso para la existencia de la paz del mundo”, señaló, vinculando el fenómeno con la fragilidad de los procesos democráticos contemporáneos.

El presidente colombiano puso como ejemplo el estado actual de las relaciones entre Colombia y Estados Unidos, destacando la reactivación de los canales diplomáticos entre ambos gobiernos y recordando los principios que, según indicó, han servido como puente entre sociedades con trayectorias distintas. “Nuestro puente de comunicación entre civilizaciones que somos diferentes es básicamente la libertad y la vida. Son temas muy generales, pero son los fundamentos de nuestra existencia”, dijo ante los congresistas.

El mandatario añadió que, pese a las diferencias entre los sistemas políticos, ambos países comparten una concepción democrática común. “Mantenemos viva una idea de democracia, con sus diferencias también, pero bajo el principio de que los pueblos guíen la historia de nuestros países”, sostuvo.

Expansión del narcotráfico hacia Ecuador

Petro aseguró que la mayor presión estatal en Colombia ha desplazado la hoja de coca hacia Ecuador - crédito X

Durante la misma reunión, Petro centró parte de su exposición en la dinámica actual del narcotráfico en la región, especialmente en su desplazamiento geográfico hacia el sur. “Aquí, el peligro se vuelve Ecuador”, advirtió, al explicar que los cultivos ilícitos y las rutas del narcotráfico se concentran principalmente en zonas selváticas.

El presidente detalló que este fenómeno no se desarrolla en los centros urbanos. “Esto solo nace en las selvas. Las montañas donde están nuestras ciudades no tienen esos cultivos ni esa violencia, sino acá”, afirmó, en referencia a las áreas fronterizas y rurales. Según Petro, el desplazamiento del narcotráfico obedece a los resultados de las acciones del Estado colombiano. “¿Por qué se va al sur? Porque nosotros hemos sido eficaces en Colombia. No para eliminar completamente el problema, pero cada vez es más difícil para el narcotraficante sacar cocaína de Colombia”, explicó.

Petro añadió que el narcotráfico estaría utilizando puertos ecuatorianos como nuevas rutas de salida. “El narcotráfico colombiano va al sur. Va por los puertos de Ecuador”, aseguró, indicando además que entregó a Donald Trump un listado de personas vinculadas a estas estructuras.

Como balance de su agenda en Washington, el presidente de Colombia resaltó acuerdos en la lucha contra el narcotráfico - crédito Presidencia

Finalmente, Petro reiteró su preocupación por la expansión del negocio ilícito hacia países vecinos y reiteró que Colombia está dispuesta a ayudar en la lucha contra el narcotráfico: “Hoy no hay policía naval o inteligencia más capaz en el mundo que la colombiana. Estamos dispuestos a ayudar a Ecuador para que el narcotráfico no se tome el país y ayudar a esa democracia”, concluyó.

