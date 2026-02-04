Colombia

Morat agotó boletería en tiempo récord y sumó más fechas en el Movistar Arena de Bogotá

La agrupación bogotana hizo “sold out” en las tres fechas programadas del ‘Ya Es Mañana World Tour’, anunciando rapidamente nuevas presentaciones en el recinto capitalino

Guardar
La agrupación bogotana alcanza las seis fechas en el escenario capitalino, tras agotar las primeras tres fechas - crédito @morat/Instagram

El pasado 29 de enero Morat sorprendió a sus fans en Colombia al confirmar nuevas paradas de su actual gira de conciertos, el Ya Es Mañana World Tour con el que vienen interpretando los temas de su más reciente larga duración, Ya Es Mañana.

Con una campaña en plataformas digitales que usaba la frase “Las cometas siempre vuelan en agosto”, como pista principal previa al anuncio, el cuarteto anunció a través de sus cuentas oficiales la apertura de tres conciertos en el Movistar Arena de Bogotá, los días 14, 15 y 16 de agosto.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Tras agotar las fases de preventa y la boletería general en cuestión de horas para las tres noches, la banda anunció tres fechas más en el Movistar Arena, para los días 21, 22 y 23 de agosto.

Morat anunció nuevos conciertos los
Morat anunció nuevos conciertos los días 21, 22 y 23 de agosto de 2026 en el Movistar Arena de Bogotá - crédito Breakfast Live

Nuevamente con las cometas como eje de la promoción, cada cometa tenía incrustado el número de la fecha de las presentaciones. Además en las historias de Instagram de la banda se pronunció Juan Pablo Villamil, cantante y guitarrista de Morat, quien agradeció a sus fans por hacer posible esta gesta de convocatoria.

“Oigan, qué locura lo que está pasando con Bogotá. Muchísimas, muchísimas gracias. Se acabaron los primeros tres y bueno, acabamos de sacar otros tres más. Qué locura. Muchas gracias. Sepan que nunca lo damos por sentado. Gracias, gracias, gracias”, expresó.

La banda aseguró que "no da por sentado" su nivel de convocatoria, celebrando la apertura de tres nuevos conciertos en el Movistar Arena - crédito @morat/Instagram

Tu Boleta, la tiquetera encargada de la venta de boletería para los conciertos de Morat confirmó que este mismo miércoles 4 de febrero a las 4:00 p.m. dio inicio la preventa para clientes Movistar, misma que se extenderá hasta el viernes 6 de febrero a las 3:59 p.m., o hasta agotar existencias.

En los mismos plazos se desarrollará la preventa exclusiva para clientes del Banco Falabella, con la diferencia de que terminará en caso de alcanzar el 70% del aforo total. La venta general comenzará el viernes 6 de febrero a las 4:00 p.m., o antes, dependiendo de la velocidad con la que se agote la boletería habilitada para las preventas.

Morat no se presentará en estadios con el ‘Ya Es Mañana World Tour’: conozca la razón

Morat remarcó su intención de
Morat remarcó su intención de tener un mayor control sobre su actual espectáculo como el motivo principal para no hacer conciertos en estadios durante esta gira - crédito Carlos Ortega/EFE

Durante la rueda de prensa realizada en el Museo de Arte Moderno de Bogotá con la que anunciaron los tres primeros conciertos en el Movistar Arena, Juan Pablo Villamil definió la gira como “la más ambiciosa de nuestra trayectoria”.

Sin embargo, llamó la atención que la banda se inclinara por presentarse en arenas o coliseos en vez de estadios, como sucedió en su gira anterior. Al respecto, Morat explicó que la organización y logística para hacer presentaciones en estadios requiere de más esfuerzo para que todos los asistentes puedan disfrutar del show. Como contrapartida, aseguraron que un espacio más reducido les permitirá tener un mejor control de todo lo relacionado con la producción.

“Un espacio como el Movistar da para hacer muchísimas cosas. La oscuridad, el techo, un espacio un poco más controlado y, evidentemente, también en el momento de hacer un concierto un poco más reducido, entendiendo que igual es demasiada gente”, detalló la banda.

De este modo, Morat dejó claro que quiere marcar un contraste con el espectáculo que brindaron en el estadio El Campín en 2024. Eso sí, prometieron que su objetivo sigue siendo brindar el mejor show posible. “Esta no va a ser la excepción a lo que queremos, que es sin duda, traerle concierto a la gente que no haya visto antes acá en Bogotá”.

Cabe señalar que esta serie de presentaciones los ubica entre las agrupaciones con más fechas en el Movistar Arena en una misma gira. Actualmente el récord lo ostenta Beéle, con ocho fechas entre noviembre y diciembre de 2025.

Temas Relacionados

MoratMovistar ArenaConciertos ColombiaYa Es Mañana World TourColombia-EntretenimientoColombia-Noticias

Más Noticias

Atlético Nacional vs. América de Cali: EN VIVO HOY minuto a minuto en el Atanasio Girardot; Liga BetPlay

En la capital de Antioquia, verdes y rojos se citarán en el Coliseo de la 70 para el cierre de la jornada en el fútbol colombiano

Atlético Nacional vs. América de

Un tribunal, una madre y un general en ‘Mantener el juicio’: dolor, preguntas y encuentros en el Teatro Petra

La nueva propuesta de la compañía liderada por Fabio Rubiano, con el apoyo de la Jep, explora la complejidad de la empatía y los desafíos para cerrar heridas en una sociedad marcada por la violencia

Un tribunal, una madre y

Revelan cómo opera la red criminal detrás del hurto de vehículos y autopartes en Bogotá

Las redes dedicadas al robo de automóviles y sus componentes mantienen altos niveles de rentabilidad y adaptabilidad ante la respuesta institucional

Revelan cómo opera la red

Una mujer fallecida y tres heridos, entre ellos dos menores, dejó grave accidente en la Calle 63 de Bogotá: el siniestro quedó en video

Un vehículo perdió el control y arrolló a un motociclista y peatones en la Avenida Mutis; autoridades mantienen cerrada la vía mientras avanzan las investigaciones

Una mujer fallecida y tres

Gobierno Petro “dio un paso más hacia la Venezuela chavista”: almacenes y supermercados hicieron fuerte crítica a nueva medida

La exigencia estatal puede motivar dificultades legales y operativas en empresas de diversos sectores, según advierten voceros del sector privado

Gobierno Petro “dio un paso
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Enero de 2026 dejó una

Enero de 2026 dejó una muerte cada 12 horas y se convirtió en el mes más violento en masacres desde 2023

Bombardeo en el Catatumbo: así fue la ofensiva de las Fuerzas Militares contra el ELN y el Frente 33

Cabecilla de las disidencias estaría amenazando a candidatos al Senado: “Se están metiendo como Pedro por su casa”

Cali iba a ser objetivo de un nuevo atentado terrorista: así fue como la Policía lo evitó

Detonaron una volqueta cargada con explosivos en la vía Caloto-Villa Rica: disidencias estarían detrás del ataque terrorista

ENTRETENIMIENTO

Daddy Yankee envió inspirador mensaje

Daddy Yankee envió inspirador mensaje para sus seguidores en su cumpleaños número 50: “No paramos”

Dani Duke reaccionó a Karol G y Feid en los Grammy y soltó un comentario lapidario: “De lo que se perdió”

Melina Ramírez reveló si está en sus planes tener hijos con su esposo, Juan Manuel Mendoza

Flora Martínez prepara el estreno de su película ‘Basta Mamá’: “El cine interesante está detrás de los ojos del actor, no necesariamente en el diálogo”

Carlos Torres reveló por qué rechazó el personaje de Charly en ‘La reina del flow’: “Hice mi respectiva investigación”

Deportes

Atlético Nacional vs. América de

Atlético Nacional vs. América de Cali: EN VIVO HOY minuto a minuto en el Atanasio Girardot; Liga BetPlay

Traspaso de Jhon Arias: así se repartiría el dinero entre equipos colombianos por la operación

Atlético Nacional presentó la plantilla oficial para el primer semestre de 2026 con jóvenes talentos y jugadores de selección

América de Cali aseguró la permanencia de Nicolás Hernández tras rumores de salida

Falcao estaba en la mira de un club europeo antes de su llegada a Millonarios: ¿de cuál se trata?