Morat agotó boletería en tiempo récord y sumó más fechas en el Movistar Arena de Bogotá

El pasado 29 de enero Morat sorprendió a sus fans en Colombia al confirmar nuevas paradas de su actual gira de conciertos, el Ya Es Mañana World Tour con el que vienen interpretando los temas de su más reciente larga duración, Ya Es Mañana.

Con una campaña en plataformas digitales que usaba la frase “Las cometas siempre vuelan en agosto”, como pista principal previa al anuncio, el cuarteto anunció a través de sus cuentas oficiales la apertura de tres conciertos en el Movistar Arena de Bogotá, los días 14, 15 y 16 de agosto.

Tras agotar las fases de preventa y la boletería general en cuestión de horas para las tres noches, la banda anunció tres fechas más en el Movistar Arena, para los días 21, 22 y 23 de agosto.

Nuevamente con las cometas como eje de la promoción, cada cometa tenía incrustado el número de la fecha de las presentaciones. Además en las historias de Instagram de la banda se pronunció Juan Pablo Villamil, cantante y guitarrista de Morat, quien agradeció a sus fans por hacer posible esta gesta de convocatoria.

“Oigan, qué locura lo que está pasando con Bogotá. Muchísimas, muchísimas gracias. Se acabaron los primeros tres y bueno, acabamos de sacar otros tres más. Qué locura. Muchas gracias. Sepan que nunca lo damos por sentado. Gracias, gracias, gracias”, expresó.

Tu Boleta, la tiquetera encargada de la venta de boletería para los conciertos de Morat confirmó que este mismo miércoles 4 de febrero a las 4:00 p.m. dio inicio la preventa para clientes Movistar, misma que se extenderá hasta el viernes 6 de febrero a las 3:59 p.m., o hasta agotar existencias.

En los mismos plazos se desarrollará la preventa exclusiva para clientes del Banco Falabella, con la diferencia de que terminará en caso de alcanzar el 70% del aforo total. La venta general comenzará el viernes 6 de febrero a las 4:00 p.m., o antes, dependiendo de la velocidad con la que se agote la boletería habilitada para las preventas.

Morat no se presentará en estadios con el ‘Ya Es Mañana World Tour’: conozca la razón

Durante la rueda de prensa realizada en el Museo de Arte Moderno de Bogotá con la que anunciaron los tres primeros conciertos en el Movistar Arena, Juan Pablo Villamil definió la gira como “la más ambiciosa de nuestra trayectoria”.

Sin embargo, llamó la atención que la banda se inclinara por presentarse en arenas o coliseos en vez de estadios, como sucedió en su gira anterior. Al respecto, Morat explicó que la organización y logística para hacer presentaciones en estadios requiere de más esfuerzo para que todos los asistentes puedan disfrutar del show. Como contrapartida, aseguraron que un espacio más reducido les permitirá tener un mejor control de todo lo relacionado con la producción.

“Un espacio como el Movistar da para hacer muchísimas cosas. La oscuridad, el techo, un espacio un poco más controlado y, evidentemente, también en el momento de hacer un concierto un poco más reducido, entendiendo que igual es demasiada gente”, detalló la banda.

De este modo, Morat dejó claro que quiere marcar un contraste con el espectáculo que brindaron en el estadio El Campín en 2024. Eso sí, prometieron que su objetivo sigue siendo brindar el mejor show posible. “Esta no va a ser la excepción a lo que queremos, que es sin duda, traerle concierto a la gente que no haya visto antes acá en Bogotá”.

Cabe señalar que esta serie de presentaciones los ubica entre las agrupaciones con más fechas en el Movistar Arena en una misma gira. Actualmente el récord lo ostenta Beéle, con ocho fechas entre noviembre y diciembre de 2025.