Lluvias intensas causan cierres y restricciones en vías del sur y centro de Colombia: Huila y Nariño concentran los puntos más afectados

Las intensas lluvias registradas en el sur y centro de Colombia durante la última semana de enero y los primeros días de febrero de 2026 han provocado una serie de emergencias viales, especialmente por deslizamientos de tierra y desprendimientos de material rocoso que han afectado la infraestructura y la movilidad en varias rutas estratégicas del país.

Las autoridades han reportado cierres totales y parciales de corredores, labores de remoción en curso y la implementación de pasos controlados en los puntos más críticos. En la mañana del miércoles 4 de febrero, un deslizamiento de material rocoso sobre el kilómetro 38 de la vía Garzón – Neiva obligó al cierre total del corredor, impidiendo el paso tanto de vehículos particulares como de transporte de carga.

Las lluvias persistentes en la zona complicaron las labores de atención y se reportaron varios automotores afectados. Ya en horas de la tarde, continuaban los trabajos de remoción de escombros tras derrumbes en el sector conocido como Los Altares, jurisdicción del municipio de Gigante, sobre la Ruta 45 vía Neiva – Garzón, donde la Policía de Tránsito confirmó que el paso seguía restringido.

La situación no es exclusiva del departamento del Huila. El Instituto Nacional de Vías (Invías) informó que en el departamento de Nariño se presentan afectaciones en varios corredores de la red nacional, asociadas a deslizamientos, caída de rocas y acumulación de material sobre la calzada.

En la vía 2501A Pasto – Buesaco – Higuerones, en el tramo comprendido entre los kilómetros 2 y 102, se registran cierres parciales y restricciones a la movilidad, la mayoría por deslizamientos y caída de rocas producto de la saturación del suelo.

Uno de los puntos más críticos es el sector Pajajoy, kilómetro 28, jurisdicción del municipio de Buesaco, donde la caída de rocas comprometió la calzada y obligó a la activación inmediata de labores de demolición y remoción por parte del contratista responsable. Además, se reportaron deslizamientos señalizados pendientes de atención en los kilómetros 55, 77, 91, 94 y 98 de la misma vía.

En la vía Pasto – Mojarras, Ruta 2502, el kilómetro 66 ha sido identificado como el sector de mayor riesgo, con dos bloqueos totales desde el sábado pasado por la caída recurrente de material y rocas, producto de la inestabilidad del talud por las lluvias. El tránsito en este punto se mantiene restringido a un solo carril, bajo vigilancia constante mientras continúan las acciones de remoción.

Asimismo, Invías detalló que en el kilómetro 17 se presenta paso por un carril y sobreancho, con atención activa; entre el kilómetro 64 y 66, el material proveniente de deslizamientos ocupa medio carril y está pendiente de ser retirado; en los kilómetros 66 y 67, el paso es restringido por acumulación de material, y en el kilómetro 79 permanece un cierre parcial con labores de atención en curso.

Otra vía afectada es la Junín – Túquerres, donde en los kilómetros 22 y 26 se registran deslizamientos del talud superior que restringen el tránsito a un carril, con paso alternado y monitoreo permanente para todos los vehículos. En la Variante Oriental, Ruta 25NRD, kilómetro 6, se encuentra material acumulado en la berma y cuneta, situación que está siendo atendida bajo el contrato 3884 de 2023.

Como medida operativa para mitigar la congestión, las autoridades han habilitado pasos controlados usando el sobreancho de las vías, permitiendo mejorar la movilidad mientras continúan los trabajos de remoción y limpieza en los sectores afectados.

El Instituto Nacional de Vías mantiene un trabajo permanente junto a los contratistas y personal operativo para atender las emergencias y restablecer las condiciones de movilidad lo antes posible. La entidad anunció que informará oportunamente a la ciudadanía sobre la habilitación de los tramos afectados, conforme avancen las labores con la maquinaria disponible.

Las autoridades reiteran el llamado a los conductores y usuarios de estos corredores viales a atender las indicaciones de tránsito, movilizarse con precaución por los sectores afectados, planificar sus recorridos con antelación y mantenerse informados a través de los canales oficiales de Invías, en tanto persistan las condiciones de riesgo asociadas a las lluvias y deslizamientos.