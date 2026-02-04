Gobernadores del Magdalena y La Guajira pidieron ayuda al Gobierno Petro tras es colapso del puente de Mendihuaca por las lluvias

Los gobernadores de La Guajira y Magdalena se reunieron para pedir apoyo al Gobierno nacional para construir un puente provisional en la Troncal del Caribe - crédito @mmarguiguerra/X

La caída del puente de Mendihuaca en la Troncal del Caribe mantiene incomunicadas a las poblaciones de los departamentos del Magdalena y La Guajira desde el lunes 2 de febrero, por cuenta de las intensas lluvias que azotan la Costa Caribe colombiana.

Los bloqueos viales han sumado una grave interrupción en la movilidad de una de las principales arterias viales del norte colombiano. Más allá de las inclemencias del clima, el daño en la infraestructura ha afectado el traslado de personas, mercancías y servicios esenciales para las familias en condición de riesgo.

Con ese contexto, la gobernadora del Magdalena, Margarita Guerra, y el gobernador de La Guajira, Jairo Aguilar, realizaron una visita conjunta al kilómetro 37+650 de la vía Santa Marta–Río Palomino, donde se encuentra el puente colapsado.

El puente colapsó en medio del temporal climático del frente frío - crédito @jaiaguilar/X

Los funcionarios departamentales firmaron en ese punto una solicitud formal dirigida a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd) y a las autoridades competentes, en la que pidieron la instalación de un puente militar provisional que permita restablecer la conectividad de manera temporal.

“Junto a la gobernadora del Magdalena, Margarita Guerra, hacemos un llamado URGENTE a la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo @UNGRD y al presidente Gustavo Petro. La Guajira necesita la reconstrucción inmediata del puente Mendihuaca (sic)”, escribió el gobernador Aguilar en sus redes sociales.

Este fue el mensaje que publicó el gobernador de La Guajira Jairo Aguilar - crédito @jaiaguilar/X

“En el lugar se firmó la solicitud de apoyo para la instalación de un puente militar, con el fin de restablecer la conectividad entre el Magdalena y La Guajira y garantizar la movilidad y el desarrollo de la región”, informó por su parte la gobernadora Margarita Guerra.

La petición incluyó, de la misma manera, un llamado a Invías, entidad responsable de la infraestructura vial, para avanzar en una solución definitiva que garantice la seguridad y el flujo de vehículos en el punto.

El gobernador de La Guajira agregó que a raíz de las afectaciones que dejó el frente frío, no solo “se rompió nuestra conexión con el Magdalena”, sino que los perjuicios son posibles pérdidas de USD 529 millones en exportaciones en riesgo; y 272 mil toneladas de carga detenidas, por ejemplo.

Aguilar también señaló que hay “más de 2.000 guajiros afectados cada día; pero lo más grave es la salud: pacientes no pueden acceder a atención de alta complejidad en Santa Marta y Barranquilla. El desvío por Valledupar puede costar vidas. Este puente no es solo infraestructura, es un salvavidas económico y social. Exigimos acción inmediata”, concluyó.

El golpe humanitario del frente frío en Santa Marta

De acuerdo con los datos suministrados por el Puesto de Mando Unificado (PMU), activado por la Alcaldía de Santa Marta, al menos 170 familias han resultado damnificadas por las fuertes lluvias que provocaron el colapso del puente.

Siete sectores, entre ellos Vista al Mar, Playa Salguero, Villa Tabla, San Martín, Colinas del Río y Loma Linda, registran afectaciones de distinta magnitud. Solo en Vista al Mar se reportan 10 viviendas destruidas y 25 inhabitables, además de cuatro personas heridas.

El saldo más trágico de la emergencia se produjo en el sector de Gaira, donde tres personas —una mujer de 67 años, su hijo de 48 y un hombre identificado como Evelio Maldonado— fallecieron durante los eventos asociados al temporal.

El puente Mendihuaca hace parte de la Troncal del Caribe, en la unión entre Magdalena y La Guajira - crédito pantallazo @jaiaguilar/X

La Administración distrital asumió los gastos fúnebres y mantiene en marcha operativos de atención humanitaria, así como el uso de maquinaria amarilla para remover sedimentos y material de arrastre, reportó la Alcaldía de la capital de Santa Marta.

La interrupción de la Troncal del Caribe obliga a desviar el tránsito hacia La Guajira por rutas alternas como Ciénaga–Bosconia–La Paz–Villanueva–Riohacha, lo que representa mayores tiempos de viaje y costos adicionales para el transporte de carga y pasajeros.

Según la gobernadora Guerra, “estamos solicitando a la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo y a las autoridades competentes que prioricen este tramo. El puente militar es urgente para devolverle la movilidad a la Troncal del Caribe y proteger la vida de quienes a diario dependen de esta vía”, dijo, citada por Blu Radio.