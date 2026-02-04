Colombia

“Explotó durísimo”: relatos de pánico tras el ataque con granada a la cárcel Distrital El Bosque en Barranquilla

Una detonación en el centro penitenciario dejó dos guardias heridos y propagó el miedo entre los habitantes del sector, que relataron escenas de pánico y la inmediata respuesta policial tras el atentado

Guardar
El ataque con explosivos a
El ataque con explosivos a la cárcel El Bosque en Barranquilla dejó dos guardias heridos y generó pánico en el barrio homónimo - crédito X

La tarde del lunes 2 de febrero, Barranquilla se estremeció por el ataque con explosivos a la cárcel Distrital El Bosque, que dejó dos guardias heridos.

El efecto de la detonación no solo sacudió la infraestructura penitenciaria, también la cotidianidad de los residentes del barrio El Bosque, que, según relataron a Semana, corrieron despavoridos tras escuchar el estallido.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

“Yo estaba aquí en mi casa. La explosión fue tan grande que estremeció todo. O sea, uno sintió como que se movió todo. Eso fue impresionante, imagínate tú. Algo grave tuvo que pasar ahí. Eso explotó durísimo”, narró Nancy Marrugo, vecina del sector y testigo del atentado.

Según Marrugo, la confusión y el miedo se apoderaron de la zona tras el ataque. “Yo no sé cómo salió tanta gente, pero todo el mundo vino corriendo. La policía llegó enseguida; todos vinieron rápido. Cerraron la calle de acá y también cerraron del otro lado para que la gente no pasara”, indicó la mujer, que, desde su vivienda, apenas distinguía lo que ocurría debido al fuerte despliegue policial.

Vecinos de El Bosque relataron
Vecinos de El Bosque relataron el estremecimiento de la zona tras la explosión, subrayando el miedo y la confusión generados por el atentado - crédito X

“Desde acá no se veía bien, porque había demasiado policía. Ellos pusieron las patrullas cerrando todo inmediatamente”, afirmó Marrugo en conversación con ese medio.

Contexto de violencia y tensión en los alrededores

El miedo en el barrio El Bosque no es reciente. Marrugo recordó que el fin de semana previo al ataque, se escucharon disparos cerca de la cárcel. “Nos habían dicho que este fin de semana, durante la visita, personas dispararon dentro de la cárcel o contra la cárcel”, agregó. La tensión, según vecinos, se intensificó por la presencia de bandas criminales que disputan el control de los centros de reclusión en la ciudad.

Fuentes de la Policía Metropolitana de Barranquilla señalaron al mismo medio que los responsables del atentado serían integrantes de Los Costeños, organización criminal bajo el mando de Jorge Eliecer Díaz Collazos, alias Castor.

“Lo que nos dicen fuentes no formales es que hasta el establecimiento carcelario, hace unos días llegaron varios integrantes de la banda de Los Pepes que lidera Digno Palomino, pero ahí no los quieren los integrantes de Los Costeños, lo que ha generado esta disputa entre ellos a tal punto que mira en lo que va”, precisó uno de los voceros a Semana.

El atentado renovó la preocupación
El atentado renovó la preocupación sobre la violencia y tensión recurrentes en torno a la cárcel El Bosque y la presencia de bandas criminales crédito Colprensa

Históricamente, la cárcel La Modelo ha recibido a miembros de Los Pepes, mientras que en El Bosque, tanto la penitenciaría (a cargo del Inpec) como la cárcel distrital (administrada por la Alcaldía de Barranquilla), trasladaron a Los Costeños, según reportes de la prensa local.

Reacción oficial y exigencias de la Defensoría del Pueblo

El atentado encendió las alarmas en las autoridades y entre organismos de derechos humanos. La Defensoría del Pueblo rechazó el ataque contra el cuerpo de vigilancia y custodia del centro de reclusión e instó al Estado a tomar medidas urgentes.

El organismo advirtió que este hecho “no es un evento aislado”, sino que evidencia “la extrema vulnerabilidad en la que desarrollan su labor el cuerpo de custodia y vigilancia del sistema penitenciario y carcelario”, en medio de una cadena persistente de violencias que ha afectado de manera sistemática a funcionarios del Inpec y a sus familias.

La Defensoría recordó que en las últimas semanas se presentaron otros ataques graves contra funcionarios del sistema carcelario, como el atentado ocurrido el 13 de enero en Neiva, donde fue asesinado el hijo del director de un centro carcelario, un niño de 11 años, y la posterior muerte del subdirector del mismo establecimiento. También mencionó el asesinato del director de la Cárcel Modelo en mayo de 2024 y múltiples atentados en ciudades como Bogotá, Cali, Tuluá, Armenia y Cartagena.

La Defensoría del Pueblo condenó
La Defensoría del Pueblo condenó el atentado en El Bosque y exigió al Estado medidas urgentes para proteger a funcionarios del Inpec - crédito John Paz/Colprensa

Fallas estructurales y demandas de protección

La Defensoría atribuyó la persistencia de estos hechos a “fallas estructurales en las estrategias de prevención, seguridad y protección del personal penitenciario y carcelario”, y alertó que los funcionarios continúan expuestos permanentemente a amenazas y retaliaciones, sin respuestas suficientes que garanticen su vida e integridad.

El organismo pidió a las autoridades nacionales y territoriales adoptar acciones inmediatas de protección para los funcionarios y sus familias, revisar las condiciones laborales del personal de custodia y reforzar la seguridad en los centros de reclusión.

Al final, la Defensoría también solicitó a la Fiscalía General de la Nación adelantar investigaciones diligentes y efectivas para esclarecer los hechos y sancionar a los responsables. “No es posible hablar de un sistema penitenciario respetuoso de los derechos humanos sin garantizar la seguridad de quienes lo integran”, concluyó el organismo.

Temas Relacionados

Cárcel El BosqueBarranquillaLos CosteñosDefensoría del PuebloInpecViolencia CarcelariaColombia-Noticias

Más Noticias

Audio de ‘Pipe Tuluá’ desató denuncia penal de la Red de Veedurías contra el hermano del presidente Petro

La red acudió a la Fiscalía luego de que un audio de ‘Pipe Tuluá’ señalara presuntos pagos a Juan Fernando Petro para financiar la campaña presidencial de 2022

Audio de ‘Pipe Tuluá’ desató

Juanes anunció titulo y fecha de su próximo álbum de estudio: conozca todos los detalles del lanzamiento

A través de un corto video compartio en sus redes sociales, el cantante confirmó el título de su placa número 11 de su carrera en solitario

Juanes anunció titulo y fecha

Colombia solicitó a EE.UU. desclasificar los informes sobre el “Bogotazo” y la toma del Palacio de Justicia

Gustavo Petro indicó que la solicitud se hizo a través de una carta en inglés que él le entregó al presidente Donald Trump

Colombia solicitó a EE.UU. desclasificar

EN VIVO | Reunión Gustavo Petro y Donald Trump en Washington D. C.: Petro se refirió al encuentro y expuso detalles de la conversación

El encuentro entre ambos mandatarios se realizó en la Casa Blanca a las 11:00 a. m. y contó con la presencia de la canciller colombiana Rosa Villavicencio y el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio

EN VIVO | Reunión Gustavo

Estadounidense que pretendía entrar a Medellín con una maleta llena de preservativos pasó mal momento: fotos son reveladoras

Las autoridades encontraron señales de alerta y adelantaron los respectivos trámites

Estadounidense que pretendía entrar a
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Cali iba a ser objetivo

Cali iba a ser objetivo de un nuevo atentado terrorista: así fue como la Policía lo evitó

Detonaron una volqueta cargada con explosivos en la vía Caloto-Villa Rica: disidencias estarían detrás del ataque terrorista

Golpe contundente contra el narcotráfico: autoridades destruyeron 39 laboratorios de cocaína en la frontera con Ecuador

Ganadero secuestrado en Santander fue hallado muerto: autoridades investigan presunta participación del ELN

Con un video desde un dron, Inteligencia militar reveló cómo las disidencias de las Farc preparan explosivos contra el Ejército en un colegio

ENTRETENIMIENTO

Juanes anunció titulo y fecha

Juanes anunció titulo y fecha de su próximo álbum de estudio: conozca todos los detalles del lanzamiento

Karol G y el secreto detrás de su peinado en los Grammy 2026: requirió de hasta cinco productos para conseguirlo

Marcelo Cezán reveló detalles de una etapa límite de su vida: así lo salvó una amiga

Farruko rindió emotivo homenaje a Yeison Jiménez durante un concierto en Colombia: “A veces pensamos que somos inmortales”

TransMilenio anunció horario extendido por concierto de My Chemical Romance: estas son las rutas

Deportes

La Dimayor aplazó los próximos

La Dimayor aplazó los próximos partidos por el estado del terreno de juego de El Campín: estos son los equipos afectados

James Rodríguez a Minnesota: lo que debe saber del posible nuevo hogar del capitán de la selección Colombia

Conmebol pondría en la cuerda floja a Santa Fe y el presidente lanza advertencia por El Campín: “No sé si el estado mejore”

América de Cali no se detiene: busca un fichaje internacional para potenciar su delantera

James Rodríguez va en camino a Estados Unidos en medio de rumores de su llegada a la MLS: “Here we go”