En plena reunión con Gustavo Petro, Donald Trump se enteró de que el senador Bernie Moreno era colombiano: “Pensé que eras italiano”

Gustavo Petro y Donald Trump en la Casa Blanca - crédito Presidencia

Daniel García-Peña, embajador de Colombia en Washington, reveló varios detalles que ocurrieron en el encuentro entre el presidente de Colombia Gustavo Petro con su homólogo de los Estados Unidos Donald Trump, realizado en la oficina Oval de la Casa Blanca.

En diálogo con Caracol Radio W, el diplomático colombiano mencionó que uno de los momentos claves del encuentro no solo tuvo como protagonista al mandatario colombiano, sino también al senador republicano Bernie Moreno, que estuvo como representante del Gobierno de EE.UU. en la conversación privada, junto al vicepresidente James David Vance y el secretario de Estado Marco Rubio.

Según relató el embajador al citado medio de comunicación, el jefe de Estado colombiano mencionó su propuesta de que los colombianos residentes en el exterior retornaran al país. Sin embargo, la declaración de Petro generó una rápida reacción del congresista colomboamericano, al considerar su negativa a la petición de Petro.

“A mí me sorprendió un poco el intercambio porque, en un momento dado, el presidente Petro decía que los colombianos que viven en Estados Unidos, muchos de ellos, pues quisieran regresar a Colombia, porque Colombia es el país de la belleza, y entonces Bernie Moreno dijo: ‘No, yo no, yo me quiero quedar aquí’”, manifestó García-Peña.

U.S. Senator Bernie Moreno (R-OH) speaks to reporters while arriving for a vote, as members of Congress work to resolve a dispute over immigration enforcement and avert a looming partial government shutdown, on Capitol Hill in Washington, D.C., U.S., January 29, 2026. REUTERS/Kent Nishimura

Acto seguido, el embajador detalló que, tras el comentario de Moreno, Donald Trump se mostró sorprendido, mencionando que no tenía conocimiento de que el senador haya nacido en territorio colombiano.

“‘Ah, ¿usted es de Colombia?’ (dijo Trump). A mí me sorprendió que el presidente Trump no, no supiera que él mera colombiano y luego dijo: “Ah, soy Hugo Chávez, yo pensé que usted era italiano”. Entonces, ahí nos reímos todos (...) y ahí Bernie Moreno dijo: “Sí, sí, sí, yo nací en Bogotá”, pero eso fue una, una cosa más, más, más anecdótica. Creo que fue el único momento que habló Bernie Moreno”, explicó.

Otros detalles del encuentro Petro-Trump

El reciente encuentro entre los presidentes de Colombia y Estados Unidos ha marcado un punto de inflexión en las relaciones bilaterales, según la visión del embajador colombiano en Washington, Daniel García-Peña.

El diplomático aseguró que la cita en la Casa Blanca condujo a un ambiente de cooperación y respeto mutuo, sentando las bases para una etapa diplomática caracterizada por el reconocimiento de liderazgos autónomos y visiones propias.

Durante el encuentro, la figura del presidente estadounidense surgió como un factor impredecible que generó escepticismo en el equipo colombiano, pero que, con un saludo amistoso, se suavisaron las tensiones.

“Empecé a respirar tranquilo desde el momento en que llegó Trump, desde el momento en que nos encontramos, que fue un poco curioso, porque cuando llegamos con el presidente nos dijo: ‘¡Oh, Gustavo! Good to see you’ (¡Ay, Gustavo! ¡Qué bueno verte!)”, declaró a Caracol Radio.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su homólogo colombiano, Gustavo Petro, se dan la mano en la Casa Blanca, en Washington, Estados Unidos, el 3 de febrero de 2026. Presidencia de Colombia/Handout via REUTERS ATENCIÓN EDITORES - ESTA IMAGEN HA SIDO SUMINISTRADA POR UN TERCERO.NO RESALES. NO ARCHIVOS. LA MEJOR CALIDAD DISPONIBLE

El núcleo del acercamiento, en palabras de García-Peña, residió en la firmeza del liderazgo de Petro, atributo que despertó el respeto de Trump.

“Nosotros hicimos la gestión, la famosa llamada, pero si el presidente Trump no viera en Petro un hombre fuerte, esto no se hubiera dado. Es un reconocimiento a Petro que, a pesar de las críticas, esas posiciones firmes fueron las que llevaron a que Trump dijera que había que hablar con él. Respeta los liderazgos fuertes, no respeta a los debiluchos, no a los que se arrodillan”, sostuvo en diálogo con el medio radial.

Las conversaciones abordaron temas clave en la relación bilateral, como la cooperación en la lucha antidrogas, donde se destacó el papel de Colombia como principal aliado de los Estados Unidos. Ambos mandatarios coincidieron en la importancia de erradicar los cultivos ilícitos a través de alternativas para los campesinos y el combate directo contra cabecillas del narcotráfico.

Altos funcionarios se reunieron en la residencia del embajador Daniel García-Peña para preparar el encuentro previsto para el 3 de febrero en la Casa Blanca - crédito Joel González/Presidencia

“Él (Donald Trump) lo dijo en una frase: ‘Mira, hay que ayudar a los campesinos y golpear a los criminales’. Esa es la coincidencia que me parece que es lo más importante del encuentro, que el presidente Trump entendió que lo que viene haciendo Colombia y lo que viene liderando el presidente Petro en materia de drogas; por supuesto que tenemos que mejorar”, señaló el embajador.

Al ser consultado sobre la inclusión de Petro en la Lista Clinton (Lista Ofac) y la suspensión de su visa estadounidense, García-Peña aclaró que tales asuntos no formaron parte de la agenda, explicando: “Nada, no se tocó para nada. Pero eso no fue contra Petro, fue contra Colombia (...) Yo, Daniel García-Peña, estoy empeñado en que se revierta, porque fue una injusticia y un irrespeto a la dignidad del país”.