Empresas estadounidenses reaccionaron a la reunión entre Gustavo Petro y Donald Trump y dijeron cuál es el paso clave a seguir

El encuentro entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el mandatario colombiano Gustavo Petro, desarrollado el 3 de febrero de 2026 en Washington, D.C., fue recibido con optimismo por las empresas estadounidenses en Colombia. El sector empresarial valora este tipo de espacios como señales constructivas para el fortalecimiento del diálogo y la cooperación bilateral, dentro de una relación de más de dos siglos.

Las compañías estadounidenses destacaron que la confianza, el diálogo y el respeto institucional son fundamentales para preservar una relación sólida que permita avanzar de manera conjunta en temas de seguridad, desarrollo económico y bienestar para ambos países. Así lo expresó el director ejecutivo del Consejo de Empresas Americanas (CEA Colombia), Ricardo Triana, al resaltar la importancia de estos encuentros de alto nivel para consolidar la relación bilateral y fortalecer el clima de inversión.

Y es que el contexto económico muestra la relevancia de los vínculos entre los dos países. De acuerdo con cifras del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane), en 2025 Estados Unidos se mantuvo como el principal destino de las exportaciones colombianas, al captar el 30,2% del valor total exportado, lo que equivale a USD14.868 millones. El posicionamiento refleja la solidez del intercambio comercial y la integración de las cadenas de valor.

Estados Unidos encabeza la lista de mercados para los productos colombianos, lo que consolida una colaboración que resulta clave para ingresos nacionales y el dinamismo del sector exportador. Así las cosas, dice el gremio que la capacidad industrial de Colombia para atender la demanda estadounidense robustece la economía local y amplía las posibilidades de generación de empleo y transferencia tecnológica.

Inversiones de Estados Unidos en Colombia

De igual forma, el CEA indicó que la inversión extranjera directa proveniente de Estados Unidos afirma la confianza de largo plazo en el mercado colombiano. Según datos del Banco de la República, hasta el tercer trimestre de 2025 esta inversión alcanzó USD3.375,4 millones, equivalente al 37% del total de la inversión extranjera recibida por Colombia en ese periodo. El impacto es tangible en generación de empleo formal, circulación de conocimiento y consolidación del tejido productivo nacional.

Dichas inversiones, de acuerdo con Ricardo Triana, también facilitan la transferencia de tecnología y conocimiento, así como el desarrollo de mejores prácticas empresariales. El sector privado estadounidense impulsa así la modernización y la competitividad de la economía colombiana.

Resaltó que el turismo y la movilidad aportan otra dimensión al fortalecimiento de la relación bilateral. Como ejemplo, citó que, según la Asociación Colombiana de Agencias de Viajes y Turismo (Anato), en 2025 Colombia recibió 5,1 millones de visitantes extranjeros; de ellos, el 24% procedía de Estados Unidos. Los colombianos también eligen dicho país como destino de viaje: 29% de los 5,8 millones de viajeros que salieron del país ese año tuvo como destino esa nación. Estos intercambios consolidan los lazos sociales, familiares y comerciales.

Además, la movilidad entre ambos países favorece el intercambio académico, los negocios y la cultura, afianzando una red de relaciones que trascienden el componente estrictamente económico y enriquece la cooperación binacional.

Desde la perspectiva estratégica, la cooperación ha sido un factor de estabilidad regional. Los dos países aunaron esfuerzos en la lucha contra el narcotráfico, el fortalecimiento de la seguridad y la colaboración institucional, superando contextos políticos diversos y coyunturas como la disputa arancelaria con Ecuador o el desafío venezolano.

Amenazas transnacionales

Por su puesto, el trabajo conjunto frente a amenazas transnacionales refuerza la necesidad de innovar enfoques y aumentar la coordinación para mantener la seguridad y el crecimiento en la región. De igual manera, la búsqueda de modelos de desarrollo sostenibles y la generación de empleo en zonas vulnerables requieren de agendas compartidas y de la capacidad de responder ante escenarios de volatilidad internacional.

Al respecto, el director ejecutivo del CEA, Ricardo Triana, al presentar el mensaje institucional del gremio, afirmó que “desde el CEA Colombia insistimos en la importancia de preservar una relación binacional sólida y constructiva”.

Remarcó que cualquier diferencia debe canalizarse por vías institucionales, “evitando afectar los marcos de confianza construidos durante décadas”. Resaltó que “la historia ha demostrado que solo a través del diálogo y la cooperación se alcanza la estabilidad regional” y que encuentros como el sostenido por Trump y Petro “son valorados positivamente por el sector empresarial, en la medida en que contribuyen a preservar una relación sólida que permita avanzar de manera conjunta en temas de seguridad, desarrollo económico y bienestar para ambos países”.

Prioridades para el sector empresarial

A su vez, una hoja de ruta propuesta por la presidenta ejecutiva de la Cámara de Comercio Colombo Americana (AmCham Colombia), María Claudia Lacouture, plantea prioridades que el sector empresarial considera esenciales ante la apertura de canales diplomáticos entre ambos gobiernos. Es la siguiente:

Sostener la diplomacia con disciplina: canales directos, mensajes alineados y cero improvisaciones: menos ruido, más gestión.

Cumplir y ejecutar la agenda antidrogas: erradicación verificable, golpe a redes y cooperación para acelerar alternativas productivas (cacao, café y cadenas de valor).

Cerrar corredores en seguridad: inteligencia, interdicción y control territorial en frontera, y aprovechar el apoyo de EE. UU. para coordinar esfuerzos Colombia–Venezuela contra el narcotráfico y bandas criminales.

Activar acciones para la reconstrucción económica de Venezuela.

Arrancar por el sector minero-energético y escalar a otros frentes (infraestructura, logística y servicios), con proyectos, cronograma y cumplimiento.

Poner en la mesa la agenda económica: la previsibilidad se abrió; ahora hay que mover el frente comercial: avanzar en la reducción del 10% que aún grava al 28% de los productos colombianos, para no perder ventaja frente a países que ya se adelantan.

El CEA, conformado por más de 115 compañías de capital estadounidense con presencia en Colombia, defiende los valores democráticos, la transparencia y la cooperación. Sus integrantes destacan la importancia de mantener la institucionalidad y canalizar cualquier diferencia a través de medios diplomáticos, manteniendo así la confianza inversionista y promoviendo un ambiente favorable al desarrollo sostenible.

Ricardo Triana reiteró que el canal institucional es el más eficaz para conducir cualquier desacuerdo entre Colombia y Estados Unidos, por lo que insistió que el CEA continuará como interlocutor y actor clave en la promoción de una “relación basada en la confianza mutua, el respeto y la visión de largo plazo”.