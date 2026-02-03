Colombia

Secretaría de Seguridad de Bogotá alerta por mensajes falsos para ser jurado de votación, son una estafa

Las autoridades piden no abrir mensajes sospechosos ni abrir enlaces, para verificar la citación se debe acudir a la página de la Registraduría

Los mensajes buscan robar datos
Los mensajes buscan robar datos - crédito Freepik

A menos de cinco semanas de las elecciones legislativas, Bogotá enfrenta una oleada de mensajes fraudulentos que buscan aprovecharse de la expectativa ciudadana.

La Secretaría de Seguridad ha identificado una estrategia de engaño que utiliza supuestas citaciones de la Registraduría para obtener datos personales de los posibles jurados de votación.

Las autoridades han advertido que estos mensajes, redactados con un lenguaje formal y fechas creíbles, llegan por SMS y solicitan a los destinatarios ingresar a enlaces externos para verificar una supuesta designación como jurado. El contenido simula una notificación oficial, pero dirige a páginas ajenas a cualquier entidad estatal.

La Registraduría ha sido enfática: la única vía legítima para consultar la asignación como jurado es a través de su portal web o la aplicación oficial. Cualquier notificación que incluya enlaces por mensaje de texto debe descartarse de inmediato.

Cualquier intento de estafa debe
Cualquier intento de estafa debe ser reportado a través del CAI Virtual (@caivirtual) o al Programa de Asistencia Integral a la Denuncia (AIDE) - crédito Freepik

Quienes deseen confirmar su nombramiento deben acceder personalmente a la página https://juradosatipicas.registraduria.gov.co/consultar_jurados.php, digitar su número de cédula, marcar la casilla de verificación y consultar el resultado. La app ‘aVotar’, disponible en Google Play y App Store, es igualmente válida y gratuita.

Este año, la Registraduría ha designado a más de 862.000 ciudadanos como jurados de votación para el 8 de marzo. Las capacitaciones presenciales en Bogotá comenzarán el 9 de febrero, extendiéndose luego al resto del país. Los horarios están distribuidos en cuatro franjas: de 8:00 a. m. a 10:00 a. m., de 10:00 a. m. a 12:00 p. m., de 2:00 p. m. a 4:00 p. m. y de 4:00 p. m. a 6:00 p. m.

Durante la capacitación, los jurados aprenderán a contar votos, entregar tarjetones, diligenciar formatos de preconteo y firmar actas. Se recalca que cualquier error en estos procesos puede acarrear sanciones legales.

La asistencia a la capacitación es obligatoria. Quienes no asistan, sin justificación, deberán pagar una multa equivalente a diez salarios mínimos legales vigentes. Además, si un servidor público designado como jurado no cumple con la función asignada o la abandona, podría ser destituido de su cargo.

Las capacitaciones presenciales para los
Las capacitaciones presenciales para los 862.000 jurados designados se desarrollarán en distintas franjas horarias en Bogotá y el resto del país - crédito Freepik

La Registraduría considera válida la notificación por la publicación de listados en sitios públicos, como empresas, entidades o universidades, y en su sitio web. Por ello, la ausencia de una notificación directa no exime a nadie de cumplir con el deber cívico si su nombre aparece en los listados.

El riesgo de caer en engaños es alto, ya que los delincuentes usan el mismo tono y detalles que las comunicaciones oficiales. La Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia ha explicado que al hacer clic en los enlaces fraudulentos, las víctimas pueden sufrir robo de información sensible, suplantación de identidad o fraudes bancarios.

De acuerdo con la Alcaldía, este método corresponde a técnicas de phishing empleadas por redes criminales para recolectar datos personales de manera ilícita. El uso de información real, como la fecha exacta de los comicios, aumenta la probabilidad de que los ciudadanos respondan sin verificar la autenticidad del mensaje.

Las autoridades recomiendan no abrir enlaces recibidos por SMS, no compartir datos personales o bancarios y bloquear inmediatamente el número remitente. Además, insisten en no reenviar estos mensajes a otros contactos para evitar la propagación del fraude.

Ciudadanos consultan en línea su
Ciudadanos consultan en línea su designación como jurados, siguiendo las recomendaciones para evitar fraudes y proteger sus datos personales - crédito Freepik

Cualquier intento de estafa debe ser reportado a través del CAI Virtual (@caivirtual) o al Programa de Asistencia Integral a la Denuncia (AIDE), llamando al (601) 377 95 95, opción 5, extensión 1137.

A medida que se acerca la jornada electoral, el llamado de las autoridades es claro: la prevención y la consulta exclusiva por canales oficiales constituyen la mejor defensa ante este tipo de engaños. Mantenerse alerta y verificar la información directamente en la página de la Registraduría es fundamental para evitar caer en maniobras fraudulentas.

