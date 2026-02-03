Estos son los prestigiosos diseñadores de los vestidos que usó Karol G en los Grammy 2026: ⁠las prendas cuestan una fortuna

La artista apostó por un vestido de encaje azul semitransparente, considerado uno de los atuendos más llamativos de la noche - crédito REUTERS/Mario Anzuoni

La cantante colombiana Karol G fue una de las grandes protagonistas en la alfombra roja de los Grammys 2026 celebrados en Los Ángeles, Estados Unidos, donde asistió como nominada a Mejor Álbum de Música Latina por su producción Tropicoqueta.

Para la ocasión, apostó por un vestido de encaje azul semitransparente, que se convirtió en uno de los atuendos más destacados de la noche.

El diseño, de la autoría de Paolo Sebastian, presenta una silueta ceñida con hombros descubiertos y una hilera de botones forrados que recorre el escote hasta una abertura en la falda, dejando ver sus piernas. El vestido incluye además una cola adornada con flecos largos, que aporta movimiento y un toque distintivo al conjunto.

Aunque la prestigiosa marca no suele revelar los precios oficiales en su página web para mantener la exclusividad de los diseños, en el mercado un vestido de Paolo Sebastian con las características del de Karol G está entre 8.000 dólares o 10.000 dólares, es decir, entre 35 o 40 millones de pesos colombianos.

El diseño, firmado por Paolo Sebastian, resaltó la figura de Karol G con una silueta ceñida, hombros descubiertos y una abertura en la falda que dejó ver sus piernas - crédito captura de pantalla paolosebastian.com/ - @bichotarecords/ Instagram

Karol G acompañó el estilo con zapatos transparentes de Gianvito Rossi que en el mercado tienen un costo de 3.700.000 pesos colombianos. Para los accesorios, eligió una pulsera plateada y varios anillos de Jacob & Co, sumando 2 millones de pesos más al look solo en la alfombra roja.

En el maquillaje, la artista eligió una piel fresca y luminosa, cejas bien marcadas, ojos en tonos suaves con un delineado discreto y labios en tono nude. Su cabello rubio, llevado suelto y con ondas suaves, remató una apariencia que va muy en sintonía con su estilo actual.

La cantante colombiana también estuvo designada por la organización de los Grammy para presentar en premio a Mejor álbum de música urbana, momento en que cambió de atuendo, apostando esta vez por un diseño en tonos rojos que resaltaba su silueta.

El vestido es un diseño de alta costura, presentado en la colección Spring-Summer 2026 de Georges Hobeika. Se trata de un vestido largo de color rojo intenso, confeccionado con una tela transparente sobrepuesta con aplicaciones de encaje y bordados en forma de flores o motivos geométricos que cubren el cuerpo. Estos detalles están realzados con lentejuelas o cristales que le dan un efecto brillante y lujoso.

El vestido que usó Karol G en la gala es un diseño de alta costura, presentado en la colección Spring-Summer 2026 de Georges Hobeika - crédito montaje - captura de pantalla georgeshobeika.com - REUTERS/Daniel Cole

El diseño tiene un escote tipo strapless con hombros descubiertos y mangas cortas transparentes que caen desde los hombros, también decoradas con bordados. El vestido que fue alogiado en redes sociales por cómo lucía en Karol G tiene un precio estimado de 10 mil o 12 mil dólares, es decir, que oscila entre los 48 millones de pesos colombianos.

En la cena de la noche anterior a los Grammys 2026, Karol G también fue tendencia gracias a otro atuendo que lució la noche previa a la gala.

La cantante compartió en sus redes sociales un reel de una sesión de fotos donde aparece con un vestido largo negro, ajustado al cuerpo y con un escote pronunciado. El diseño, obra de Brett Alan Nelson, incluye tirantes delgados, una abertura lateral asegurada con broches metálicos y una cadena decorativa que recorre el costado, aportando un aire sofisticado y moderno.

El look se completó con accesorios plateados: grandes aretes circulares, varios collares gruesos —uno de ellos con una cruz de tamaño llamativo—, pulseras y anillos. Para esta ocasión, Karol G recogió su cabello en una coleta alta, dejando algunos mechones sueltos al frente, lo que sumó frescura y actitud a su apariencia.

El elegante vestido negro de Karol G en la previa de los Grammy, diseñado por Brett Alan Nelson, genera elogios en redes sociales - crédito @karolg/Instagram

La publicación en Instagram generó elogios inmediatos de colegas como Kali Uchis y de figuras del entretenimiento y la moda, despertando la pregunta entre sus seguidores sobre si ese sería el atuendo elegido para la alfombra roja de los premios.

“Demasiado hermosa amiga ♥️“, escribió Kali Uchis, ”Que hermosa está mi niña", añadió Daiky, mejor amigo de la cantante. “Mira esa pieeeeel”, escribió Karen Sevillano", “Date mi reina 🖤“, fue la reacción de la influancer Queen Juandy.