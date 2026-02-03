Colombia

Entre la música y Pablo Escobar: líder social desmitífica la relación del narco con visitas de bandas

Carlos Alberto David Bravo es un líder social que cuenta cómo vivieron los eventos artísticos en Antioquia durante el auge del narcotráfico

Guardar
"Caliche" contó por qué en
"Caliche" contó por qué en 1983 se realizó un concierto con el logo del partido político de Escobar - crédito iStock/Colprensa

Debido a la popularidad que tiene el turismo enfocado en las historias del narcotráfico en Medellín, el líder social Carlos Bravo, que es conocido en la ciudad como “Caliche”, decidió crear un recorrido en el que habla de su género de música favorito:s el punk, incluyendo unos ejercicios de memoria sobre las páginas más oscuras de la historia de la capital antioqueña.

En diálogo con El Espectador, “Caliche” habló sobre su labor social en Medellín, incluyendo el legado del punk en contraste con la época más violenta de la ciudad.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Durante la conversación, “Caliche” reconoció que, por la fama que tenía la ciudad en los 80, no todas las historias secretas son sobre violencia, puesto que varios artistas vivieron historias que siguen siendo recordadas como mitos urbanos.

La banda que pidió un regalo de Pablo Escobar

"Caliche" se encarga de hablar
"Caliche" se encarga de hablar de cómo era la música en Medellín durante los 80 - crédito Colprensa

Carlos Bravo mencionó que una de las historias que cuenta en su recorrido es sobre la ocasión en la que la banda Argus visitó la capital antioqueña para una presentación.

“En 1983 se realizó un concierto en el que vino una banda de Estados Unidos, que se llamaba Argus, tocó con Pirus y con Complot, dos bandas de acá de Medellín; era la primera vez que venía una banda de Estados Unidos y claro, tuvo mucha acogida de los jóvenes rockeros del momento”, recordó Bravo.

El líder social afirmó que en la actualidad se sigue mencionando que los americanos volvieron a su país con sus maletas llenas de cocaína, pero en realidad su cercanía con Pablo Escobar se registró de otra forma.

“Dentro de la memoria colectiva de esa época, fue un concierto muy recordado. Los mitos que hay son porque en la boleta aparecía el logo del partido político de Pablo Escobar, Medellín sin tugurios. La gente decía que cuando la banda se fue a Estados Unidos, que los instrumentos iban llenos de cocaína”.

El líder social afirmó que
El líder social afirmó que busca que no se pierda la memoria histórica en Medellín - crédito Comfama

“Eran solo mito”, indicó “Caliche” al asegurar que en realidad los músicos recibieron un regalo por parte del líder del cartel de Medellín para que “disfrutaran” de la ciudad después del concierto.

“Hace poco se hizo un conversatorio en el que participó el organizador de ese evento. Él dijo la verdad y cuál había sido la incidencia de Pablo Escobar en la boleta. Era porque ellos necesitaban la publicidad y le pidieron a Pablo; él dijo que sí, pero a cambio de eso tenían que poner el logo de Medellín sin tugurios”.

Para concluir, “Caliche” mencionó la versión que conoce sobre lo que se registró aquella noche en Medellín, en la que los norteamericanos arrojaron a la basura el narcótico que habían recibido por parte del capo antioqueño.

“Los músicos querían probar un poco del material que se estaba produciendo en la ciudad, hablaron con el organizador, él habló con Pablo y les mandó un regalito, un kilo de cocaína. Hicieron una fiesta para ellos en El Poblado. Llegó una persona de negro, pensaron que era policía y salieron a correr, botando todo lo que estaba en la mesa”.

Bravo se dedica a contar
Bravo se dedica a contar los mitos urbanos que unen al narcotráfico con la música - crédito Comfama

Esta no es la única historia en la que se menciona a Pablo Escobar con artistas internacionales, puesto que tras la muerte del capo se han revelado anécdotas o mitos urbanos sobre presuntas contrataciones de músicos de talla internacional.

De hecho, algunos cantantes han decidido confesar que en su momento fueron contratados por el criminal más buscado de Colombia, que en la mayoría de ocasiones hacía la gestión a través de terceros sin que los extranjeros supieran ante quién iban a tocar.

Temas Relacionados

Pablo EscobarRockHistorasMitos urbanosCalicheCarlos Alberto David BravoColombia-Noticias

Más Noticias

Youtuber reveló las transformación y el silencio de El Salvador de Bukele

La exploración realizada por un generador de contenido en San Salvador expone percepciones de seguridad y prosperidad, pero también la persistencia de inquietudes sobre derechos y el papel de las autoridades en la vida cotidiana

Youtuber reveló las transformación y

Un ecosistema digital: las propuestas ligadas al trabajo remoto y la economía digital se abren paso en la política colombiana

Con respaldo partidario y apoyo a Sondra Macollins, un aspirante al Senado impulsa la actualización del Estado para responder a las necesidades de quienes viven de internet y la innovación tecnológica

Un ecosistema digital: las propuestas

Representantes colombianos impulsaron el debate sobre justicia penal en congreso latinoamericano en Perú

El equipo colombiano abogó en el foro latinoamericano por una justicia penal con mayores garantías procesales y formación especializada para jueces y operadores judiciales

Representantes colombianos impulsaron el debate

Las jugadas clave de Christian González en el Super Bowl: así brilló el colombiano a pesar de la derrota ante Seattle

Con intervenciones decisivas, logró frenar varios intentos de anotación de los Seattle Seahawks y se consolidó como uno de los jugadores más consistentes de su equipo en el partido final de la NFL

Las jugadas clave de Christian

Iván Cepeda anuncia que el Pacto Histórico no votará la consulta y critica al CNE por anular su inscripción

El candidato presidencial informó que el partido centrará sus esfuerzos electorales en el Congreso, al tiempo que cuestionó la transparencia del proceso y anunció que impulsará una ley de austeridad si resulta electo presidente

Iván Cepeda anuncia que el
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Las cuentas pendientes que le

Las cuentas pendientes que le habrían cobrado al excapo Santiago Gallón Henao en México: el papel de la mafia irlandesa y “Fresa”, de la Nueva Familia Michoacana

Se conoce nuevo video del brutal ataque contra dos escoltas del senador Jairo Castellanos en Arauca: criminales sonreían

Reportan confinamiento y desabastecimiento en El Bagre, Antioquia, por bloqueo de las disidencias en medio de la emergencia invernal

Experta en salud pública desmintió a Gustavo Petro: homicidios y muertes violentas se incrementaron en Colombia en el 2025

ELN secuestró a médico y enfermera en zona rural de Teorama para atender milicianos heridos tras bombardeo en el Catatumbo

ENTRETENIMIENTO

Bad Bunny en el Super

Bad Bunny en el Super Bowl LX: Karol G estuvo entre las celebridades que vieron su presentación desde “La casita”

Marilyn Patiño: conozca la historia de la más reciente eliminada de ‘La casa de los famosos Colombia’

Sara Uribe: conozca la historia de la más reciente eliminada de ‘La casa de los famosos Colombia’

El policía que canta al ritmo de El Charrito Negro sorprendió en las redes sociales: “Está perdiendo el tiempo”

Luis Alfonso vuelve al altar por tercera vez: así fue la romántica propuesta que le hizo a su esposa

Deportes

Las jugadas clave de Christian

Las jugadas clave de Christian González en el Super Bowl: así brilló el colombiano a pesar de la derrota ante Seattle

Christian González destacó en el Super Bowl LX, pero no pudo evitar la derrota de New England Patriots ante los Seattle Seahawks

Felipe Melo cuestiona el retorno de Jhon Arias a Brasil: “Yo no lo hubiera hecho”

Tensión en Millonarios: se habla de posible cruce entre Diego Novoa y David Mackalister Silva en el camerino

Deportivo Cali y Millonarios firmaron empate sin goles en un clásico sin emociones en el estadio Palmaseca