Cónsul de Colombia en Bilbao denuncia arbitrariedades tras ser notificado de su salida pese a fallo judicial a su favor

La inesperada salida del cónsul Edgar Alberto Rojas del Consulado de Colombia en Bilbao ha puesto en evidencia el trasfondo de una decisión administrativa que, según el propio funcionario, carece de justificación clara y ha sido ignorada incluso ante un fallo judicial.

“Suena realmente increíble cómo se pueden tomar ese tipo de decisiones. Yo le confieso que no lo esperaba”, expresó Rojas a Caracol Radio, mostrando el desconcierto que generó su retiro después de veintinueve años de experiencia en la carrera administrativa.

En la conversación con los periodistas, hizo claridad en que su gestión venía marcada por un alto nivel de interacción comunitaria y resultados cuantificables.

“Cuando yo llegué, no existía esa confianza y digamos que la comunidad tenía al consulado como una entidad donde se acercan a hacer los trámites cuando se ve necesario. Pero hoy en día el consulado es un sitio donde se vuelve la referencia de toda la comunidad, casi que del norte de España”, explicó.

Aseguró que ese esfuerzo se tradujo en una mejora tangible, al afirmar: “Yo recibí el consulado en el puesto quince de ciento quince o ciento dieciséis consulados en el mundo, y hoy el Consulado de Bilbao se encuentra entre los diez primeros; es el noveno consulado con la mayor gestión de trámites, lo que refleja el trabajo realizado en la comunidad”.

A pesar de ese desempeño, Rojas señaló que nunca recibió explicaciones sobre su retiro: “Nunca entendimos qué pasó. No hay explicaciones, no hay motivación para hacer el decreto de retiro y, como usted comentaba, Julio, en el sentido de que está bien que me saquen porque estoy en provisionalidad para darle paso a un funcionario de carrera diplomática, eso sería correcto y no habría discusión, pero envían a un funcionario que también nombran en provisionalidad, ni siquiera con el cargo de consejero, sino como segundo secretario”. Este hecho amplifica la percepción de arbitrariedad por parte de la Cancillería.

Consultado por posibles intereses políticos o familiares, Rojas fue enfático ante Caracol Radio: “El director de Talento Humano es hermano de una concejala del Ayuntamiento de Bilbao. No es funcionario del consulado, no es funcionario de la Cancillería, trabaja con el Ayuntamiento y no tiene nada que ver con el consulado. Quisiera pensar que es pura coincidencia, pero si yo he hecho algún tipo de interés, que ya serán las autoridades las que tengan que determinar si hay algún tipo de interés en que envíen una persona justo en este momento preelectoral y qué interés tienen”.

Mostró una preocupación especial por el hecho de ser prepensionado, lo cual, de acuerdo con el fallo judicial, debería haber recibido un tratamiento diferente:

“Solicitamos y mostramos al juzgado que faltan seis meses para la pensión. Soy prepensionado. ¿Cómo es que toman esa decisión sin hacer un análisis de todo lo que tienen en la baraja de posibilidades en la mesa y escogen solamente al jefe de división del Consulado de Bilbao?”.

Rojas también indicó que el tribunal había ordenado su reubicación o inclusión en una lista de espera, garantizando su seguridad social, lo que no se cumplió. “Y lo inexplicable y lo increíble para mi abogada y para todos los que me han acompañado en este proceso, es que ni siquiera eso lo quieren cumplir. O sea, es un desacato desde el 14 de enero de esa tutela”.

Rojas confirmó haber entregado el cargo a su reemplazo en la fecha estipulada, aunque su situación sigue sin resolverse plenamente. “Ayer le entregué el cargo a la persona que nombraron en mi reemplazo, pero también me acojo a lo que dice Julio, porque yo quiero todo el respaldo de la justicia que dice que todavía yo estoy en este proceso de la cancillería, que vino a considerarme el cónsul, pero no he encontrado eso”, concluyó ante Caracol Radio.