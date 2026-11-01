Colombia

Medellín será sede de cumbre militar internacional contra los carteles en febrero de 2027: asistirán más de 19 ministros de Defensa

La reunión, liderada por el Comando Sur de Estados Unidos, buscará fortalecer el intercambio de inteligencia y las operaciones conjuntas contra redes de narcotráfico, minería ilegal y lavado de activos en el hemisferio

Medellín albergará en febrero de 2027 una reunión de la Coalición contra Carteles de las Américas, con participación de ministros de Defensa de más de 19 países. - crédito Gobernación
Medellín albergará en febrero de 2027 una reunión de la Coalición contra Carteles de las Américas, con participación de ministros de Defensa de más de 19 países. - crédito Gobernación
Guardar

Medellín y Antioquia fueron propuestas como sede de la próxima reunión de la Coalición contra Carteles de las Américas (A3C), prevista para febrero de 2027, según anunció el ministro de Defensa, Jorge Eduardo Mora, durante un consejo de seguridad realizado en la capital antioqueña.

De acuerdo con lo informado por El Colombiano, Mora señaló que el encuentro convocaría a ministros de Defensa de más de 19 países y tendría como eje la cooperación regional frente al crimen transnacional. La iniciativa está liderada por el Comando Sur de Estados Unidos.

PUBLICIDAD

“En febrero de 2027 se va a desarrollar acá esa reunión que va a fortalecer aún más ese esfuerzo, no solamente de Colombia, sino a través del hemisferio, por ser Antioquia y Medellín el centro desde donde se va a hacer este esfuerzo en la lucha contra el crimen transnacional”, afirmó el ministro durante el encuentro según el medio.

La eventual realización de la cita en Medellín se conoció en medio de las preocupaciones de autoridades locales por la presencia y disputa territorial de estructuras armadas en varias zonas de Antioquia.

La reunión de la A3C estaría enfocada en la lucha contra el crimen transnacional

La Coalición contra Carteles de las Américas (A3C) fue presentada como una iniciativa multilateral de seguridad y defensa que busca articular esfuerzos contra organizaciones dedicadas al narcotráfico y otras economías ilegales.

PUBLICIDAD

Según la información publicada por el diario, el mecanismo contempla intercambio de inteligencia, seguimiento a redes financieras y de lavado de activos, además del uso de tecnología para apoyar operaciones contra estructuras criminales transnacionales.

El gobernador Rendón celebró la posibilidad de que Medellín y Antioquia reciban la reunión. El mandatario sostuvo que la cooperación internacional puede contribuir a enfrentar a los grupos ilegales que operan en el departamento.

“Bienvenida la presencia de uniformados de otras latitudes en el marco de la cooperación, porque no hay nada que violente más la soberanía de un país que los bandidos, y no hay nada más contundente, respetando la soberanía del país, que la cooperación decidida y oportuna”, afirmó Rendón.

La A3C plantea cooperación entre países para intercambiar inteligencia y enfrentar redes vinculadas con narcotráfico, lavado de activos y otras economías ilegales. - crédito REUTERS/Lucas Molet
La A3C plantea cooperación entre países para intercambiar inteligencia y enfrentar redes vinculadas con narcotráfico, lavado de activos y otras economías ilegales. - crédito REUTERS/Lucas Molet

Rendón propuso centros de fusión para seis zonas de Antioquia

Durante el consejo de seguridad, el gobernador planteó la creación de cuatro centros de fusión para concentrar capacidades militares, policiales y de inteligencia en las zonas con mayores dificultades de orden público.

La propuesta busca focalizar el despliegue de la Fuerza Pública en el Bajo Cauca, Norte, Nordeste, Oriente, Suroeste y el Valle de Aburrá. Aunque Rendón habló de cuatro centros, la estrategia tendría cobertura sobre esas seis áreas del departamento.

El gobernador explicó que la iniciativa responde a la concentración de los homicidios y las rentas ilegales fuera de los principales centros urbanos. “Dos terceras partes de los homicidios que toman lugar en Antioquia acontecen en la zona rural. Son también las zonas desde donde se obtiene, por parte de los grupos armados organizados, las rentas criminales del narcotráfico, la minería ilegal y la extorsión”, dijo.

Las autoridades han advertido que en varias de esas subregiones persiste la confrontación por el control territorial entre las disidencias de las Farc, el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y el Clan del Golfo, también denominado Ejército Gaitanista de Colombia.

Jericó, Antioquia
El departamento solicitó reforzar la presencia de la Fuerza Pública en zonas como el Bajo Cauca, Nordeste, Norte, Oriente, Suroeste y Valle de Aburrá. - crédito Alcaldía de Jericó

Nordeste y Oriente concentran alertas por presencia de grupos armados

El Nordeste antioqueño figura entre las zonas que generan mayor preocupación. Líderes sociales de esa subregión han denunciado la aparición de cuerpos embolsados y la instalación de retenes ilegales, que restringen la movilidad de habitantes de áreas rurales y dificultan el transporte de productos.

En el Oriente del departamento, la Defensoría del Pueblo emitió una alerta sobre la presencia e influencia del Clan del Golfo y de la organización El Mesa. De acuerdo con la información conocida durante el consejo, estas estructuras estarían vinculadas con extorsiones y enfrentamientos armados que afectan a la población.

El Ministerio Público también alertó sobre denuncias relacionadas con presuntas escuelas criminales para reclutar menores de edad y con intentos de infiltración en juntas de acción comunal para obtener incidencia local.

Frente a ese panorama, el ministro Mora afirmó que el Gobierno nacional preparará una intervención en los territorios donde se concentra la disputa entre grupos armados. “Vamos a desarrollar una intervención integral en los escenarios de disputa territorial en cuatro subregiones que coinciden con el análisis que tenía el secretario de Seguridad de Antioquia y las preocupaciones de algunos alcaldes”, indicó.

Las autoridades analizan medidas contra estructuras que disputan rentas y control territorial en Antioquia, entre ellas el Clan del Golfo, el ELN y disidencias de las Farc. - crédito EFE/ Ernesto Guzmán
Las autoridades analizan medidas contra estructuras que disputan rentas y control territorial en Antioquia, entre ellas el Clan del Golfo, el ELN y disidencias de las Farc. - crédito EFE/ Ernesto Guzmán

Gobierno anunció refuerzo en infraestructura crítica y estaciones de Policía

El ministro de Defensa aseguró que se reforzará la seguridad de la infraestructura crítica de Antioquia y que habrá ajustes para aumentar el número de uniformados en algunas estaciones de Policía del departamento.

También anunció el próximo lanzamiento de una estrategia nacional contra la minería ilegal, con foco en Antioquia. Esa actividad representa una de las principales fuentes de financiación de las organizaciones armadas que operan en varias zonas rurales del departamento.

En el consejo participaron integrantes de la cúpula militar y policial, alcaldes y secretarios de nueve municipios. En ese espacio, Rendón reiteró su pedido para que El Mesa sea recategorizado como grupo armado organizado, con el argumento de que esa decisión permitiría una intervención con mayores capacidades de la Policía y las Fuerzas Militares.

El gobernador también manifestó la disposición de las autoridades regionales para acompañar la erradicación forzosa de cultivos ilícitos. Entre las alternativas mencionó el uso de una máquina conocida como Killer Coca y la aspersión con drones mediante glifosato a nivel de dosel.

Rendón destacó, por último, la reactivación de la base policial de La Paraguaya, en Caucasia. El lugar funcionaría como punto de lanzamiento de operaciones contra el narcotráfico y la minería ilegal en el Norte, Nordeste y Bajo Cauca antioqueños.

Temas Relacionados

cumbre militar internacionalCoalición contra Carteles de las Américascrimen transnacionalgrupos armados en AntioquiaColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Resultado Chontico Noche: números ganadores del último sorteo hoy, sábado 31 de octubre de 2026

La combinación ganadora del sorteo nocturno fue anunciada por esta lotería, conocida como una de las más tradicionales de Colombia

Resultado Chontico Noche: números ganadores del último sorteo hoy, sábado 31 de octubre de 2026

Reducir de 18 a 7 los ministerios y eliminar los Equipos Básicos de Salud: las propuestas de Rendón para ahorrar $28 billones al año

El gobernador de Antioquia planteará al presidente Abelardo De la Espriella una reorganización del Estado, mayor autonomía para las regiones y la reasignación de recursos de salud hacia la UPC, en medio del debate sobre la reforma tributaria

Reducir de 18 a 7 los ministerios y eliminar los Equipos Básicos de Salud: las propuestas de Rendón para ahorrar $28 billones al año

Super Astro Luna hoy, sábado 31 de octubre de 2026: revisa el número y signo ganador

A continuación, se muestran los números ganadores y el signo zodiacal que salieron en las balotas del sorteo de esta noche

Super Astro Luna hoy, sábado 31 de octubre de 2026: revisa el número y signo ganador

Richard Ríos se perderá los amistosos de Colombia ante Chile: Al-Ittihad confirmó la gravedad de su lesión

El mediocampista presenta un esguince alto en el tobillo izquierdo con compromiso de la sindesmosis tibiofibular. El club saudí informó que iniciará un proceso de tratamiento y rehabilitación bajo supervisión médica, aunque no estableció una fecha para su regreso a las canchas

Richard Ríos se perderá los amistosos de Colombia ante Chile: Al-Ittihad confirmó la gravedad de su lesión

Sinuano Noche: Resultado y números ganadores del sorteo de este sábado 31 de octubre de 2026

Conozca los números que resultaron victoriosos en el más reciente sorteo

Sinuano Noche: Resultado y números ganadores del sorteo de este sábado 31 de octubre de 2026
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Masacre en Suaza, Huila: revelaron detalles de la pelea que dejó seis muertos, incluyendo cinco presuntos extorsionistas, que habrían sido ajusticiados por la comunidad

Masacre en Suaza, Huila: revelaron detalles de la pelea que dejó seis muertos, incluyendo cinco presuntos extorsionistas, que habrían sido ajusticiados por la comunidad

Hombres armados irrumpieron en el Hospital de Suárez, en Cauca, y asesinaron a un paciente: la Alcaldía condenó el atentado

Combates entre grupos armados tiene en riesgo a comunidades rurales en Nariño: Defensoría exige garantías

De la Espriella confirmó la captura en Bugalagrande de nueve presuntos miembros del frente 57 Yair Bermúdez e incautaron una granada adaptada para dron

Quién es “Ferley Ríos”, presunto implicado en el atentado contra el peaje de El Bordo, en Cauca: ofrecen millonaria recompensa por su captura

ENTRETENIMIENTO

Robbie Williams le dedicó unas palabras a Colombia luego de su primer show en el país: “No sabía que siquiera me conocían”

Robbie Williams le dedicó unas palabras a Colombia luego de su primer show en el país: “No sabía que siquiera me conocían”

Tiësto anunció su regreso a Colombia en 2027 con dos presentaciones: fechas, lugares y todo lo que se sabe

Def Leppard y Extreme: estos serían los ‘setlists’ de ambas agrupaciones en el Movistar Arena de Bogotá

Ya nació Juanito, hijo de Camilo Cifuentes, en medio de su polémica por infidelidad: Camila Sepúlveda habló de sus acuerdos familiares

De personajes de películas a superhéroes: los disfraces de Halloween que presumieron los famosos colombianos en sus redes sociales

Deportes

Junior queda fuera de los cuadrangulares de la Liga BetPlay en Villavicencio: Llaneros se aferra al milagro

Junior queda fuera de los cuadrangulares de la Liga BetPlay en Villavicencio: Llaneros se aferra al milagro

Santa Fe le remontó a Olimpia en el descuento y se quedó con el bronce de la Copa Libertadores Femenina 2026

Atlético Bucaramanga remontó ante Deportivo Pasto y quedó a un paso de clasificar a los cuadrangulares: así va la tabla de posiciones de la Liga BetPlay

Vincent Kompany, técnico de Luis Díaz en Bayern Múnich, no lo dirigirá en las canchas por buen tiempo: “Queremos que descanse”

Carlos Andrés Gómez, futbolista de la selección Colombia, estaría cerca de llegar a un equipo de la Premier League: de cuál se trata