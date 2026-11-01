Medellín será sede de cumbre militar internacional contra los carteles en febrero de 2027: asistirán más de 19 ministros de Defensa

Medellín albergará en febrero de 2027 una reunión de la Coalición contra Carteles de las Américas, con participación de ministros de Defensa de más de 19 países. - crédito Gobernación

Guardar

Medellín y Antioquia fueron propuestas como sede de la próxima reunión de la Coalición contra Carteles de las Américas (A3C), prevista para febrero de 2027, según anunció el ministro de Defensa, Jorge Eduardo Mora, durante un consejo de seguridad realizado en la capital antioqueña.

De acuerdo con lo informado por El Colombiano, Mora señaló que el encuentro convocaría a ministros de Defensa de más de 19 países y tendría como eje la cooperación regional frente al crimen transnacional. La iniciativa está liderada por el Comando Sur de Estados Unidos.

PUBLICIDAD

“En febrero de 2027 se va a desarrollar acá esa reunión que va a fortalecer aún más ese esfuerzo, no solamente de Colombia, sino a través del hemisferio, por ser Antioquia y Medellín el centro desde donde se va a hacer este esfuerzo en la lucha contra el crimen transnacional”, afirmó el ministro durante el encuentro según el medio.

La eventual realización de la cita en Medellín se conoció en medio de las preocupaciones de autoridades locales por la presencia y disputa territorial de estructuras armadas en varias zonas de Antioquia.

La reunión de la A3C estaría enfocada en la lucha contra el crimen transnacional

La Coalición contra Carteles de las Américas (A3C) fue presentada como una iniciativa multilateral de seguridad y defensa que busca articular esfuerzos contra organizaciones dedicadas al narcotráfico y otras economías ilegales.

PUBLICIDAD

Según la información publicada por el diario, el mecanismo contempla intercambio de inteligencia, seguimiento a redes financieras y de lavado de activos, además del uso de tecnología para apoyar operaciones contra estructuras criminales transnacionales.

El gobernador Rendón celebró la posibilidad de que Medellín y Antioquia reciban la reunión. El mandatario sostuvo que la cooperación internacional puede contribuir a enfrentar a los grupos ilegales que operan en el departamento.

“Bienvenida la presencia de uniformados de otras latitudes en el marco de la cooperación, porque no hay nada que violente más la soberanía de un país que los bandidos, y no hay nada más contundente, respetando la soberanía del país, que la cooperación decidida y oportuna”, afirmó Rendón.

PUBLICIDAD

La A3C plantea cooperación entre países para intercambiar inteligencia y enfrentar redes vinculadas con narcotráfico, lavado de activos y otras economías ilegales. - crédito REUTERS/Lucas Molet

Rendón propuso centros de fusión para seis zonas de Antioquia

Durante el consejo de seguridad, el gobernador planteó la creación de cuatro centros de fusión para concentrar capacidades militares, policiales y de inteligencia en las zonas con mayores dificultades de orden público.

La propuesta busca focalizar el despliegue de la Fuerza Pública en el Bajo Cauca, Norte, Nordeste, Oriente, Suroeste y el Valle de Aburrá. Aunque Rendón habló de cuatro centros, la estrategia tendría cobertura sobre esas seis áreas del departamento.

El gobernador explicó que la iniciativa responde a la concentración de los homicidios y las rentas ilegales fuera de los principales centros urbanos. “Dos terceras partes de los homicidios que toman lugar en Antioquia acontecen en la zona rural. Son también las zonas desde donde se obtiene, por parte de los grupos armados organizados, las rentas criminales del narcotráfico, la minería ilegal y la extorsión”, dijo.

PUBLICIDAD

Las autoridades han advertido que en varias de esas subregiones persiste la confrontación por el control territorial entre las disidencias de las Farc, el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y el Clan del Golfo, también denominado Ejército Gaitanista de Colombia.

El departamento solicitó reforzar la presencia de la Fuerza Pública en zonas como el Bajo Cauca, Nordeste, Norte, Oriente, Suroeste y Valle de Aburrá. - crédito Alcaldía de Jericó

Nordeste y Oriente concentran alertas por presencia de grupos armados

El Nordeste antioqueño figura entre las zonas que generan mayor preocupación. Líderes sociales de esa subregión han denunciado la aparición de cuerpos embolsados y la instalación de retenes ilegales, que restringen la movilidad de habitantes de áreas rurales y dificultan el transporte de productos.

En el Oriente del departamento, la Defensoría del Pueblo emitió una alerta sobre la presencia e influencia del Clan del Golfo y de la organización El Mesa. De acuerdo con la información conocida durante el consejo, estas estructuras estarían vinculadas con extorsiones y enfrentamientos armados que afectan a la población.

PUBLICIDAD

El Ministerio Público también alertó sobre denuncias relacionadas con presuntas escuelas criminales para reclutar menores de edad y con intentos de infiltración en juntas de acción comunal para obtener incidencia local.

Frente a ese panorama, el ministro Mora afirmó que el Gobierno nacional preparará una intervención en los territorios donde se concentra la disputa entre grupos armados. “Vamos a desarrollar una intervención integral en los escenarios de disputa territorial en cuatro subregiones que coinciden con el análisis que tenía el secretario de Seguridad de Antioquia y las preocupaciones de algunos alcaldes”, indicó.

Las autoridades analizan medidas contra estructuras que disputan rentas y control territorial en Antioquia, entre ellas el Clan del Golfo, el ELN y disidencias de las Farc. - crédito EFE/ Ernesto Guzmán

Gobierno anunció refuerzo en infraestructura crítica y estaciones de Policía

El ministro de Defensa aseguró que se reforzará la seguridad de la infraestructura crítica de Antioquia y que habrá ajustes para aumentar el número de uniformados en algunas estaciones de Policía del departamento.

PUBLICIDAD

También anunció el próximo lanzamiento de una estrategia nacional contra la minería ilegal, con foco en Antioquia. Esa actividad representa una de las principales fuentes de financiación de las organizaciones armadas que operan en varias zonas rurales del departamento.

En el consejo participaron integrantes de la cúpula militar y policial, alcaldes y secretarios de nueve municipios. En ese espacio, Rendón reiteró su pedido para que El Mesa sea recategorizado como grupo armado organizado, con el argumento de que esa decisión permitiría una intervención con mayores capacidades de la Policía y las Fuerzas Militares.

El gobernador también manifestó la disposición de las autoridades regionales para acompañar la erradicación forzosa de cultivos ilícitos. Entre las alternativas mencionó el uso de una máquina conocida como Killer Coca y la aspersión con drones mediante glifosato a nivel de dosel.

PUBLICIDAD

Rendón destacó, por último, la reactivación de la base policial de La Paraguaya, en Caucasia. El lugar funcionaría como punto de lanzamiento de operaciones contra el narcotráfico y la minería ilegal en el Norte, Nordeste y Bajo Cauca antioqueños.