Bruce Mac Master rompe el silencio tras su salida de la Andi: habló de presiones, economía y su balance de 13 años

Bruce Mac Master afirmó que dejó el cargo para no dirigir una entidad que pudiera quedar sujeta a presiones. - crédito REUTERS/Luisa Gonzalez

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Bruce Mac Master dejará este martes la presidencia de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi), tras 13 años al frente del gremio. Antes de salir de su oficina, donde dejará entre sus pertenencias un bonsái de 43 años, el dirigente habló sobre la polémica que antecedió su retiro, las presiones que, según dijo, enfrentó la organización y sus preocupaciones sobre la economía nacional.

En entrevista con El Tiempo, Mac Master sostuvo que su decisión de dejar la Andi estuvo relacionada con la necesidad de preservar la autonomía del gremio y su capacidad de intervenir en debates públicos sobre institucionalidad, propiedad privada, libre empresa y desarrollo económico.

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“Prefiero retirarme, no voy a estar en una entidad que eventualmente esté sujeta a esas presiones”, afirmó Mac Master al diario. El empresario indicó que no se trata de una discusión ideológica, sino de la posibilidad de defender los principios que, según su visión, guiaron el trabajo de la organización durante su administración.

Mac Master defendió el papel institucional de la Andi

El presidente saliente de la Andi señaló que uno de los principales aprendizajes de su paso por el gremio fue la necesidad de mantener una posición independiente frente a gobiernos, coyunturas políticas y sectores de poder.

Según explicó al medio, la organización debe conservar la facultad de fijar posturas sobre asuntos que afectan al empresariado y a la ciudadanía. Entre ellos mencionó la defensa de la democracia, el Estado de derecho, la institucionalidad, la propiedad privada y el libre mercado.

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“Si uno pierde la posibilidad de defenderlos porque, por ejemplo, hay presiones indebidas o se trata de limitar el ámbito del trabajo, para alguien como yo pierde razón de ser”, expresó.

Mac Master también hizo referencia a la relación entre el sector privado y el gobierno del presidente Gustavo Petro. En su evaluación, el gremio asumió posiciones públicas en defensa de las instituciones durante los últimos años, una apreciación que presentó como parte de su balance personal sobre la gestión.

El dirigente recordó que la Andi participó en discusiones relacionadas con el proceso de paz y el plebiscito. Dijo que el gremio envió documentos con sugerencias y aportes a los negociadores y al Gobierno, además de promover acercamientos entre distintos sectores en medio de ese debate nacional.

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La junta directiva y los afiliados del gremio deberán definir el perfil y el nombre de la persona que sucederá a Mac Master. - crédito Colprensa

El balance social y territorial de sus 13 años en el gremio

Mac Master destacó que, durante su presidencia, la Andi buscó ampliar la participación empresarial en iniciativas sociales, ambientales y territoriales. Según relató, esa orientación estuvo influida por hechos como el proceso de paz, las movilizaciones sociales, los reclamos estudiantiles, la pandemia y la vacunación contra el covid-19.

El dirigente mencionó el fortalecimiento de la fundación vinculada al gremio, que pasó a apoyar iniciativas empresariales enfocadas en inclusión de género, atención a población migrante y acompañamiento a personas en proceso de desmovilización.

También citó el programa Vamos Colombia, una iniciativa que llevó a grupos empresariales a diferentes regiones para desarrollar conversaciones y proyectos con comunidades locales.

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Entre los episodios que recordó está una visita al cañón de Las Hermosas, en Tolima, durante los procesos de desmovilización. Mac Master contó que un comandante de Policía le mostró a un agente de Carabineros y le explicó que era el primero en ingresar a esa zona después de 42 años.

La pandemia fue otro de los momentos que destacó en su trayectoria. De acuerdo con sus declaraciones, la Andi reunió a empresarios afiliados y no afiliados para financiar el programa de vacunación privada contra el covid-19.

Mac Master aseguró que esa iniciativa superó las 2,1 millones de vacunas y tuvo un costo de $250.000 millones, recursos que, según explicó, fueron conseguidos con el apoyo de distintas empresas. El dirigente describió el programa como el mayor esquema privado de vacunación contra el covid-19 del mundo.

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Además, se refirió a una convocatoria de donaciones posterior a un terremoto. Indicó que la primera fase de esa campaña cerró el 14 de agosto con compromisos superiores a $218.000 millones. Según relató, varios donantes le manifestaron después que la coordinación de la Andi facilitó programas posteriores que, en conjunto, superaron $1 billón.

Mac Master destacó el programa privado de vacunación contra el covid-19, que, según indicó, superó las 2,1 millones de dosis. - crédito REUTERS/Guglielmo Mangiapane

Las críticas de Mac Master al crecimiento y la producción industrial

En su conversación, Bruce Mac Master cuestionó las condiciones económicas que, a su juicio, han limitado la inversión, la producción y la generación de empleo en el país.

El empresario afirmó que Colombia dejó pasar la oportunidad de establecer un acuerdo nacional para acelerar el crecimiento económico. Sostuvo que el sector privado requiere confianza y un entorno que incentive la actividad empresarial.

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“Yo sí tenía la ilusión de que con este gobierno se iba a poder producir un entorno que permitiera que Colombia por primera vez tuviera un acuerdo para que hubiera un crecimiento acelerado”, declaró.

Mac Master planteó que el empresariado no debería sentirse “aislado, atemorizado o intimidado”, sino respaldado para aumentar la inversión, la producción y el empleo. En ese sentido, afirmó que las cifras recientes evidencian dificultades en sectores industriales.

“Estamos produciendo menos y estamos generando desempleo en ese sector. Expulsando gente del sector industrial”, aseguró el presidente saliente de la Andi.

El dirigente se refirió al contraste entre el comportamiento de las ventas minoristas y la producción industrial. Según su lectura, la demanda se mantiene, pero parte de ese consumo se dirige hacia bienes importados, especialmente productos provenientes de China y compras de bajo valor que ingresan mediante el mecanismo de minimis.

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Mac Master también cuestionó lo que calificó como señales confusas en materia de política industrial. Consideró que Colombia necesita una discusión más amplia sobre la transición digital, la protección de la industria, el comercio exterior y las medidas para enfrentar los retos fiscales, energéticos y de seguridad.

Bruce Mac Master cuestionó el comportamiento de la industria y advirtió que el sector registra menor producción y pérdida de empleos. - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)

La sucesión en la Andi y el futuro del gremio

Sobre la elección de su reemplazo, Mac Master señaló que la decisión corresponde a la junta directiva y a los afiliados de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia.

El dirigente expresó su expectativa de que el próximo liderazgo preserve el enfoque institucional y social que, según afirmó, se consolidó durante su gestión. “Tengo la ilusión de que lo que se ha construido se preserve y defienda”, dijo.

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Mac Master sostuvo que el futuro de la Andi dependerá de la persona elegida para liderar el gremio, del respaldo de los empresarios y de las condiciones que existan para ejercer su función de representación.

Su salida deja abierto el debate sobre el papel del sector privado en las discusiones económicas y políticas del país, así como sobre la relación que la organización mantendrá con el Gobierno Nacional durante la próxima etapa.