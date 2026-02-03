Colombia

Camiones pasan sobre delfín muerto arrastrado por el oleaje en Cartagena y desata indignación en redes sociales

La comunidad reclamó por la demora en la atención de la emergencia y el descuidó de las personas que realizaban las obras

El hallazgo de un delfín sin vida en las playas de Marbella ha generado indignación en Cartagena. El cuerpo del animal apareció tras las intensas lluvias y el fuerte oleaje provocados por el frente frío que golpea la ciudad, lo que llevó a la prohibición total del ingreso de bañistas a las playas.

El fenómeno de mar de leva, sumado a la llegada del frente frío, trajo consigo un incremento del oleaje y vientos que afectaron la zona costera desde la madrugada del domingo 1 de febrero.

Las autoridades locales reportaron que las condiciones climáticas extremas causaron inundaciones y cortes de energía en varios sectores. En medio de este panorama, el animal terminó atrapado entre los espolones y rocas, arrastrado por la fuerza de las olas.

No obstante, el hecho generó indignación al conocerse en videos e imágenes compartidas en redes sociales que mostraron a camiones y otros vehículos pasando por encima del cuerpo del delfín, mientras continuaban las obras en la zona. Esta acción fue calificada como una falta grave a los protocolos ambientales y un irrespeto a la fauna marina protegida por ley.

La comunidad y los salvavidas
La comunidad y los salvavidas recuperaron el cuerpo - crédito composición fotográfica

La comunidad denunció públicamente la situación y exigió una respuesta urgente de las autoridades. “La fauna marina merece un manejo digno, incluso después de la muerte”, se reclamó en los clips compartidos, tras ver el cuerpo del delfín visiblemente afectado por el paso de vehículos.

La Dirección General Marítima (Dimar) advirtió que el pico máximo de la emergencia climática se presentaría entre la noche del domingo y la madrugada del lunes, recomendando extremar la vigilancia y medidas de protección tanto para la población como para la fauna de la región.

Se reportó que el animal fue encontrado varado en un espolón, donde los residentes y salvavidas del sector actuaron de inmediato para recuperar el cuerpo y trasladarlo a tierra firme. Horas después se registró el incidente con los vehículos que adecuaban el sector.

La gestión de emergencias y la protección de la fauna en Cartagena está bajo la coordinación de la Unidad Municipal de Asistencia Técnica Agropecuaria (UMATA).

El cuerpo del animal fue
El cuerpo del animal fue maltratado por vehículos que realizaban trabajos en la costa - crédito Colprensa

Esta entidad articula acciones en casos de urgencias veterinarias, promueve la adopción de equinos cocheros y encabeza el rescate de animales silvestres. La unidad fue llamada por la comunidad, pero según las denuncias, tardaron en llegar.

El suceso no pasó desapercibido en redes sociales, donde surgieron opiniones encontradas. Algunos usuarios cuestionaron la reacción de quienes grabaron el video: “El que hizo el vídeo porque no llegó hasta donde estaba el delfín y lo recogió y le dio el trato que él cree que merece. Todo lo vuelven drama”. Otros, en cambio, minimizaron la controversia: “Nojoda es un animal muerto cuál es la vaina ahora se las van a dar de dignos”.

Las críticas se extendieron también a la cobertura mediática. Un comentario afirmaba: “Pues en ningún momento le pasaron por encima al delfín ya muerto, esa página lo que quiere es generar controversia”.

No faltaron quienes lamentaron el hecho: “Que situación tan difícil que triste noticia”, o quienes propusieron acciones más directas: “Nojodas pero así como fueron a grabarlo porque no cogieron y enterraron el animalito ombeee!”.

Los delfines suelen encontrarse en
Los delfines suelen encontrarse en las Islas del Rosario - crédito Oceanario islas del Rosario

Otras voces reflexionaron sobre la naturaleza de los animales marinos. Un usuario opinó: “Prefiero ver un tiburón en su lugar que el delfín es un animalito muy amigable muy útil pero el tiburón es un depredador”. También hubo quienes atribuyeron la muerte al entorno natural: “Ay no que pesar eso tuvo que ser el oleaje alto que lo arrojo alas piedras”.

El episodio evidenció tanto la preocupación ciudadana por la fauna como la diversidad de perspectivas sobre el trato y la exposición mediática de estos sucesos en Cartagena.

