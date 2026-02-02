Juan Carlos Florian, exministro de la Igualdad, ahora estará en el consulado de Bruselas, Bélgica: “Violando la carrera diplomática”

Juan Carlos Florián enfrenta señalamientos por baja ejecución presupuestal y por su cuestionado cumplimiento de la Ley de Cuotas que exige paridad de género en altos cargos - crédito @MinIgualdad_Col/X

Menos de dos semanas después de que Juan Carlos Florián Silva dejara su cargo como ministro de la Igualdad por petición del presidente Gustavo Petro, se conoció que seguirá vinculado al Gobierno nacional, pero esta vez como representante diplomático.

Según informó el exconcejal de Bogotá y ahora candidato a la Cámara por el Centro Democrático, Daniel Briceño, desde el 30 de enero de 2026, el mandatario nacional y la canciller Yolanda Villavicencio firmaron el decreto 0117 que, entre otras disposiciones, designó a Florián como nuevo delegado diplomático ante el consulado de Bruselas, en Bélgica.

Según el documento compartido por el excabildante, el exministro de Igualdad ocupará el cargo de segundo secretario del Ministerio de Relaciones Exteriores ante la sede en Bruselas.

“Designar en provisionalidad al señor Juan Carlos Florián Silva, identificado con cédula de ciudadanía número 80097915, en el cargo de Segundo Secretario de Relaciones Exteriores, código 2114, grado 15, de la Planta Global del Ministerio de Relaciones Exteriores, adscrito al Consulado General de Colombia en Bruselas, Reino de Bélgica”, se lee en el documento.

El candidato a la Cámara por Bogotá reveló el decreto con el que se oficializó el nombramiento de Florián - crédito X

Sin embargo, la queja surge después de que se cuestionara al Gobierno nacional por la ‘maratón’ de contratos que firmó el Ejecutivo justo antes de que iniciara el periodo de vigencia de la Ley de Garantías, que imposibilita al Gobierno a designar nuevas contrataciones.

“Antes de la entrada en vigencia de la ley de garantías el cercano y pésimo Juan Carlos Florian ex ministro de la igualdad fue nombrado por Petro como Segundo Secretario de Relaciones Exteriores en el consulado de Bruselas, Bélgica, violando la carrera diplomática“, señaló Briceño.

Y es que el nombramiento de funcionarios que no hacen parte de la carrera diplomática y consular ha sido objeto de críticas por parte de los sindicatos del la Cancillería. De hecho, apenas días atrás, con la creación del nuevo Viceministerio de Asuntos Migratorios, también se nombró a Paula Andrea Cerón Arboleda.

A la par, en noviembre de 2025 se conoció el proyecto de decreto que busca eliminar los requisitos de formación académica y experiencia profesional para el acceso a altos cargos diplomáticos en Colombia, una estrategia que recibió todo el rechazo de los gremios de diplomáticos de carrera, quienes consideran que se trata de un retroceso en la profesionalización y en la calidad de la representación exterior del país.

El nuevo esquema organizacional se implementa bajo el principio de eficiencia y costo cero, reorganizando cargos sin aumentar la planta de personal en la Cancillería - crédito Dapre

Unidiplo y Asodiplo adviertieron en su momento que la medida podría favorecer nombramientos políticos y debilitar el sistema de ingreso basado en méritos.

Uno de los puntos más polémicos, según los dirigentes gremiales entrevistados por El Tiempo, es la contradicción de esta reforma con las promesas de Gustavo Petro durante su campaña, en las que aseguró que al menos el 50% de los embajadores serían designados entre los diplomáticos de carrera, cifra que actualmente se sitúa por debajo del 30%.

La principal preocupación expresada por Unidiplo y Asodiplo radica en que, al eliminar los filtros de formación y experiencia, se abre la puerta a designaciones exprés de personas vinculadas al poder y sin el perfil técnico necesario.

“Alertamos sobre el riesgo de que la medida buscará empeorar las prácticas de este y pasados gobiernos de designar de manera exprés a embajadores y cónsules cercanos al poder y sin experiencia”, puntualizó la dirigencia gremial a El Tiempo.

Camilo Vizcaya, presidente de Unidiplo, hizo hincapié en que la reforma puede responder a intereses políticos dentro del actual proceso electoral: “Tememos que sea para hacer política en el marco del proceso electoral que ya inició”.

Asodiplo advirtió por los movimientos en la Cancillería justo antes de la Ley de Garantías - crédito Asodiplo

Además, cuestionó el sentido de mantener concursos exigentes cuando “hace un mes se presentaron 2.500 personas al concurso de Ingreso a la Carrera Diplomática [...]. ¿Para qué motivamos este tipo de ejercicios, si un mes después el Gobierno les dice que no tienen que hacer una carrera diplomática para llegar a ser embajadores?”.

Nathalia Sánchez, vicepresidenta de Asodiplo, advirtió que estos requisitos buscan asegurar que la representación y la atención a los colombianos en el exterior cumplan con estándares de profesionalización y competitividad: “Esos requisitos no son caprichos, por el contrario, buscan que la representación del país y la atención a los colombianos cumplan con estándares de profesionalización y competitividad”.

Entre los riegos identificados figura el impacto en la transparencia electoral entre los colombianos residentes fuera del país, ya que la supervisión de estos procesos podría recaer en personas sin la competencia adecuada.