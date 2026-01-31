Colombia

La Gobernadora del Valle advierte impacto social por impuesto al licor: “Los megaricos no toman aguardiente”

La gobernadora del Valle del Cauca pidió a la Corte Constitucional escuchar a las regiones tras la suspensión del decreto de emergencia económica. Aseguró que los impuestos a licores y cigarrillos sostienen programas sociales y advirtió efectos directos en el consumo popular

Guardar
Dilian Francisca Toro, gobernadora del
Dilian Francisca Toro, gobernadora del Valle del Cauca - crédito Captura de Pantalla

La suspensión provisional del decreto de emergencia económica por parte de la Corte Constitucional abrió un nuevo frente de discusión entre el Gobierno nacional y los mandatarios regionales.

En ese escenario, la gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, solicitó al alto tribunal que permita la intervención directa de los gobernadores antes de adoptar una decisión definitiva sobre la norma, actualmente suspendida, según reportó Blu Radio.

La mandataria departamental explicó que la decisión de la Corte mantiene vigentes, por ahora, las rentas departamentales derivadas de la venta de licores y cigarrillos, recursos que, de acuerdo con lo establecido en la Constitución, tienen destinación específica para sectores como Salud, Educación y Deporte.

- crédito @DilianFrancisca / X
- crédito @DilianFrancisca / X

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Desde su perspectiva, la continuidad de estos ingresos resulta determinante para la financiación de programas sociales en el departamento.

“Ya solicitamos a la Corte que nos diera la oportunidad de intervenir a los gobernadores para explicar esto. Creemos que constitucionalmente estamos protegidos porque es una renta de constitucionalidad. No es una ley, fue la misma Constitución la que estableció que esas rentas fueran cedidas a los departamentos para Salud, Educación y Deportes”, afirmó Toro, en declaraciones recogidas por Blu Radio.

El pronunciamiento de la gobernadora se produjo luego de que el presidente Gustavo Petro señalara, a través de su cuenta de X, que la suspensión del decreto buscaba evitar que los “mega ricos” del país asumieran el pago de impuestos asociados al consumo de licores y cigarrillos. Frente a ese planteamiento, Toro expresó una postura distinta sobre el impacto real del tributo en los territorios.

“Los mega ricos no viven aquí, ellos viven en otros países y además no toman aguardiente. El aguardiente que se toma aquí, se lo toma la gente pobre, la gente que realmente aporta para que nosotros podamos sostener la salud”, sostuvo la mandataria departamental, al referirse al consumo local de estas bebidas y a la estructura de recaudo asociada.

Aguardiente Antioqueño - crédito Colprensa
Aguardiente Antioqueño - crédito Colprensa

La suspensión de la emergencia económica también implica la caída de varios impuestos y contribuciones creados o modificados durante su vigencia. De acuerdo con información publicada por La República Más, entre las medidas que dejan de tener efecto se encuentra el IVA del 19% sobre licores y tabaco, así como una contribución del 2,5% sobre las utilidades antes de impuestos de las empresas generadoras de energía.

Según ese medio, la decisión del alto tribunal se produjo después de que un grupo de gobernadores manifestara su negativa a aplicar el IVA del 19% a los licores, al considerar que afectaba las finanzas regionales. Con la suspensión, también quedan sin efecto el pago en especie del 12% sobre la energía eléctrica hidráulica transada en bolsa y otros tributos asociados al sector energético.

Otra de las medidas que desaparece con la decisión provisional es el aumento progresivo del impuesto al patrimonio hasta llegar al 5%, iniciativa con la que el Gobierno buscaba retomar un componente de la reforma tributaria que no prosperó en el Congreso y que estaba dirigida a personas naturales y jurídicas con altos patrimonios.

También queda sin aplicación el incremento de 15 puntos porcentuales en la tarifa del impuesto de renta para las entidades financieras. Aunque el Ejecutivo argumentó que el sector tenía la capacidad de asumir la sobretasa, los bancos advirtieron que el mayor costo podría trasladarse a los usuarios a través del crédito.

En materia de comercio exterior, el decreto suspendido contemplaba la reducción del umbral de importaciones de bajo valor, conocido como ‘minimis’, de US$200 a US$50, con el objetivo de aumentar el recaudo fiscal. Sin embargo, la medida generó reparos por su impacto en pequeños importadores y consumidores que utilizan plataformas de comercio electrónico.

Un empleado muestra un billete
Un empleado muestra un billete de cien mil pesos colombianos y uno de cinco dólares estadounidenses en una casa de cambio, en Bogotá, Colombia, 27 de enero de 2025. REUTERS/Luisa González

Para el sector de hidrocarburos, la suspensión implica la eliminación del impuesto del 1% sobre la extracción de petróleo y carbón, tributo frente al cual las empresas del sector alertaron sobre posibles efectos en la competitividad y la inversión.

El Ministerio de Hacienda había señalado que, con los decretos expedidos durante los 30 días de vigencia de la emergencia económica, se esperaba garantizar cerca de $12 billones, aunque el faltante para cubrir el Presupuesto de 2026 ascendía a $16 billones. La suspensión obliga ahora a replantear ese escenario fiscal.

Sobre el destino de los recursos ya recaudados, expertos citados por La República Más explicaron que la devolución de impuestos indirectos resulta compleja. El abogado constitucionalista Juan Manuel Charry indicó que “sería muy difícil en la práctica” adelantar procesos de devolución, mientras que Luis Fernando Mejía, de Lumen Economic Intelligence, señaló que la suspensión provisional evita “impactos económicos irreversibles” mientras la Corte define el fondo del asunto.

Temas Relacionados

Dilian Francisca Toroemergencia económicaimpuestolicoresCorte ConstitucionalValle del CaucaColombia -Noticias

Más Noticias

Roy Barreras mueve fichas en EE. UU. y agita la consulta del progresismo: “Colombia no es Venezuela, ni Petro es Maduro”

Se acerca la consulta del Frente por la Vida del 8 de marzo y el CNE define reglas clave del escenario electoral

Roy Barreras mueve fichas en

Benedetti cuestiona al CNE mientras define caso Iván Cepeda: “Se necesita un órgano autónomo electoral”

Un pronunciamiento del ministro del Interior en X coincidió con las horas decisivas del Consejo Nacional Electoral, entidad que estudia si Iván Cepeda puede participar en la consulta presidencial del 8 de marzo, en medio de advertencias jurídicas y debates sobre la norma electoral

Benedetti cuestiona al CNE mientras

“Los aguardientes van a bajar en promedio un 10%”: efectos de la suspensión del decreto en precios de la Fabrica de Licores de Antioquia

La suspensión del decreto de emergencia económica por la Corte Constitucional permitió a la Fábrica de Licores de Antioquia ajustar precios y mantener el esquema de rentas departamentales, con impactos directos en el recaudo por impuesto al consumo y en las ventas previstas para 2026

“Los aguardientes van a bajar

“Saquen la violencia de la política”: Comité advierte riesgos humanitarios y llama a blindar la paz en próximos gobiernos

El Comité de Seguimiento presentó su quinto informe sobre las recomendaciones de la Comisión de la Verdad y alertó por el aumento del desplazamiento, el confinamiento de más de 1.000.000 de personas y la persistencia de actores armados en zonas priorizadas para la paz

“Saquen la violencia de la

Estas son las cinco claves para usar de forma segura Bre-B

El nuevo sistema Bre-B del Banco de la República permite hacer transferencias entre entidades financieras en tiempo real. Estas son las recomendaciones para utilizarlo correctamente y evitar errores al enviar dinero

Estas son las cinco claves
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Esquemas de la UNP son

Esquemas de la UNP son amenazados por las disidencias de “Iván Mordisco” en Nariño: ofrecen recompensa por los escoltas

Alerta máxima en Colombia por posibles afectaciones de grupos armados en época de elecciones

Informe de inteligencia confirma que las disidencias de ‘Mordisco’ buscan tomar control de “Casa Charlie” en El Plateado

EE. UU. confirmó recompensa de 5 millones de dólares por responsables de ataque a helicóptero en Amalfi, Antioquia: quiénes son

Gigantesco operativo busca dar con ‘Primo Gay’ y ‘El Pollo’, cabecillas del Clan del Golfo y las disidencias que se disputan el territorio en Antioquia

ENTRETENIMIENTO

Yina Calderón confirmó su entrada

Yina Calderón confirmó su entrada a ‘La casa de los famosos’ de Telemundo: “¡Se nos cumplió!"

Carmen Villalobos se refirió a las reacciones en redes sociales por su ruptura con Frederik Oldenburg: “Me divierto con tanta pendejada”

Karina García pidió a sus fans dejar atrás su relación con Andrés Altafulla: “Suelten ese tema”

Ana del Castillo enfrentó a Petro por sus polémicas declaraciones sobre Jesús y María Magdalena: “Blasfemaste contra el Señor”

Las series favoritas del público en Netflix Colombia

Deportes

Dos jugadores del Inter Miami

Dos jugadores del Inter Miami superan el valor de mercado de toda la plantilla de Atlético Nacional

Messi en Colombia: las exigencias que hizo el club del argentino para visitar Medellín

Jhon Jader Durán se aleja de la Juventus: otro equipo europeo estaría detrás de su traspaso

Hora y dónde ver el UFC 325: Volkanovski vs. Lopes será la pelea estelar

El peculiar homenaje a Falcao que es tendencia en Colombia: “El tigre no es como lo pintan”