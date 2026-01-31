Incendio en el peaje Bicentenario entre Guaduas y Honda: una falla eléctrica de un vehículo causó la emergencia

Incendio en peaje Bicentenario, Cundinamarca: bonberos de diferentes municipios atendieron la emergencia - crédito captura de pantalla redes sociales/X

En la noche del 30 de enero de 2026, una emergencia alteró la movilidad en el departamento de Cundinamarca, tras un incendio en el peaje del Bicentenario, situado entre Guaduas y Honda, forzando la suspensión del tráfico y el corte temporal de este importante corredor vial.

La dimensión del incidente quedó reflejada cuando el Capitán Álvaro Farfán, delegado de Bomberos Cundinamarca, dio detalles de los hechos: “Afortunadamente, al momento no se reportan víctimas fatales ni lesionados y el incendio está totalmente controlado”.

A cargo de la contención estuvieron integrantes del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Guaduas, coordinados con su par en Honda, que lograron sofocar el fuego y vigilaron que no existiera riesgo para transeúntes ni para quienes se encontraban en las casetas del peaje.

Según el mismo capitán Farfán, el origen del incendio se habría producido por “fallas mecánicas de un vehículo que al momento se encontraba realizando el pago en una de las casetas” del punto de control, lo que finalmente dio inicio a la emergencia.

El Capitán Álvaro Farfán, delegado departamental de Bomberos de Cundinamarca, informa que fue controlado un grave incendio en el peaje Bicentenario. Afortunadamente, no se reportan víctimas ni lesionados - crédito Bomberos Cundinamarca

A raíz del siniestro, el paso por esta carretera se mantuvo bloqueado para garantizar la seguridad de los usuarios. El funcionario recomendó a quienes esperan cruzar la zona que “tenemos al momento por prevención la vía totalmente cerrada y recomendamos a los diferentes viajeros tomar vías alternas”.

En el reporte ofrecido por los operarios del propio peaje quedó claro que tras iniciarse el incendio por el desperfecto del vehículo, la afectación alcanzó a “las diferentes casetas”, dejando fuera de servicio el centro de pago y detonando el cierre total hasta una nueva evaluación.

Incendio En Peaje Bicentenario En Cundinamarca En La Noche Del 30 De Enero De 2026 - crédito redes sociales/X

Una emergencia nocturna interrumpió el flujo entre los municipios de Guaduas y Honda. El alcalde de Honda, Juan Enrique Rondón, “un vehículo se incendió en el peaje y el fuego se extendió, quemando toda la caseta”.

Mientras el incendio fue controlado, Rondón explicó que “el incendio ya fue controlado por los Bomberos de Honda. Sin embargo, hace presencia la Policía Nacional para temas de protección de los bienes y regulación del tránsito”.

Tragedia en Boyacá: conductor ebrio chocó contra motociclistas

Una colisión en la carretera que conecta Duitama con Cerinza terminó con el fallecimiento de una joven de aproximadamente 27 años y dejó nueve heridos, varios de ellos en estado delicado. La tragedia, ocurrida el jueves 29 de enero, puso de manifiesto el impacto de la conducción en estado de embriaguez, conducta que en Colombia puede acarrear sanciones de hasta 18 años de cárcel según la Ley vigente, cuando provoca la muerte de una persona.

Así quedó el vehículo involucrado en el accidente ocurrido en la vía Duitama–Cerinza, donde un choque frontal contra un grupo de motociclistas dejó una joven fallecida - crédito red social X

Las consecuencias del siniestro se evidencian en la magnitud del choque: el vehículo particular, conducido por Rafael Ricardo Ramírez, quedó con la parte frontal totalmente destruida y una de las motocicletas afectadas terminó incrustada en el baúl del automóvil. Siete de los heridos continúan bajo atención médica en el Hospital Regional y presentan lesiones graves y pronóstico reservado, como informó Infobae.

El accidente se registró a un costado del estadio de Cerinza, cerca de 30 minutos de Duitama y a dos horas de Tunja. Equipos de la Defensa Civil Duitama y los cuerpos de bomberos de Cerinza, Santa Rosa de Viterbo, Belén y Duitama acudieron al lugar, trasladando rápidamente a los heridos.

Tras la colisión, algunos motociclistas intentaron agredir al responsable, quien fue protegido por miembros de la Policía Nacional y permanece bajo custodia mientras avanzan las investigaciones. Las pruebas realizadas establecieron un alto grado de embriaguez en el conductor, habitual manejador de una buseta de servicio público en Belén.

Un choque frontal causado presuntamente por un conductor en estado de embriaguez dejó una joven fallecida y al menos nueve motociclistas heridos en Boyacá - crédito red social X

El alcalde de Cerinza, Luis Carlos Chía, explicó a Infobae que los motociclistas circulaban normalmente antes de ser embestidos: “El grupo de moteros transitaba por el lugar cuando al parecer fue embestido por el carro, lo que ocasionó el accidente”.

La Fiscalía General de la Nación imputó a Ramírez el delito de homicidio culposo y lesiones agravadas por la embriaguez. Según la Agencia Nacional de Seguridad Vial (Ansv), los accidentes causados por conductores bajo efectos del alcohol figuran entre los principales factores de mortalidad en las carreteras del país.