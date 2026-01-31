Carmen Villalobos se refirió a las reacciones en redes sociales por su ruptura con Frederik Oldenburg: “Me divierto con tanta pendejada”

La actriz tomó una sorprendente postura frente a los comentarios que recibió tras el final de su noviazgo con el venezolano - crédito @cvillaloboss/Instagram

Carmen Villalobos inició 2026 con fuerza, a tono con las grabaciones de la nueva temporada de Sin senos sí hay paraíso de Telemundo. La barranquillera, que interpreta a la protagonista Catalina Santana, volverá a compartir pantalla con Gregorio Pernía, Fabián Ríos, Catherine Siachoque y Majida Issa en una nueva historia que se ambientará en el mundo del modelaje webcam en Medellín, según dio a conocer la producción de manera preliminar.

Sin embargo, el inicio de las grabaciones dejó un momento sonado en redes sociales, cuando un reel aparentemente casual grabado por Issa y Villalobos sirvió para que esta última anunciara el final de su relación sentimental con Frederick Oldenburg, con el que mantenía una relación desde finales de 2022.

Días más tarde en Al rojo vivo de la cadena estadounidense, la periodista mexicana Jessica Carrillo (amiga cercana de Villalobos), reveló que tras hablar con la actriz y con el presentador, ambos confirmaron que la separación se produjo hace dos meses.

“Ella me dijo que está bien dentro de lo que cabe, pero que obviamente estos meses han sido muy difíciles, pues es la persona que ama y con quien ha compartido tres años de su vida”, reveló Carrillo, detallando que “lo habían mantenido en privado por decisión de ambos”.

En sus historias de Instagram, Carmen Villalobos aprovechó un descanso de las grabaciones —que por estos días tienen lugar en Bogotá, según confirmó— para abordar el tema. No obstante, en vez de enfocarse en las causas de su ruptura sentimental, la actriz orientó la conversación hacia los comentarios que sus seguidores le hicieron durante la semana, ya fuese especulando con las causas de la separación o intentando aconsejarla.

“Uno entra aquí a las redes sociales y uno lee cada comentario... De verdad, que uno dice: ‘Dios mío, ¿pero la gente de dónde saca, de dónde inventa?’. Mejor dicho, ¡Lo saben todo! Son los psicólogos, opinan...”, afirmó en un inicio.

Luego dio su punto de vista sobre lo que representa para ella lidiar con los comentarios en redes sociales, particularmente en este momento. “Pa’ mí los comentarios son como las palomitas de maíz, las crispeticas cuando uno va al cine. Uno las puede pedir de sal, de dulce, mixtas, hay pa’ todos los gustos”, afirmó.

Sin embargo, Villalobos dio un giro a su manejo de la situación expresando entre risas: “¿Les digo algo? ¿Les confieso algo? Me divierto con tanta pendejada".

La publicación de Carmen Villalobos que anticipaba el final de su relación

Ante la falta de comentarios de la actriz sobre lo sucedido, buena parte de las reacciones de sus seguidores se hicieron evidentes en publicaciones de semanas o meses anteriores, que cobraron un nuevo significado al conocerse que la separación se produjo tiempo atrás y a espaldas de las redes sociales.

Una de esas publicaciones fue el mensaje por Año Nuevo que compartió la actriz en su cuenta de Instagram, donde reveló, retrospectivamente, la intensidad del momento que atravesaba la expareja tras su separación. Aunque en su momento la reflexión pasó desapercibida más allá de sus seguidores, sus palabras invitaban a la reflexión y el reconocimiento de los errores propios.

“Todos este año pasamos por muchos desafíos y muchas cosas salieron mal, pero hicimos lo mejor que podíamos con las herramientas que teníamos”, comentó Villalobos en dicha publicación, donde subrayó la importancia de “reconocer en qué fallamos y ser conscientes para poder reparar y construir con intención y nunca nunca dejar de ser buenas personas y siempre recordar, que sea lo que sea, somos unos bendecidos, porque aquí estamos: de pie, con salud, con la gente que amamos, reconociendo cada esfuerzo y felicitándonos por cada cosa que pudimos superar”.