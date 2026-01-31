Autoridades impidieron el ingreso a Colombia a dos ciudadanos estadounidenses por turismo sexual: grabaron a una menor de edad en un vuelo

La inadmisión se produjo tras la detección de comportamientos inusuales, hallazgos en sus pertenencias y alertas internacionales, acciones que forman parte del fortalecimiento de los controles migratorios para prevenir delitos sexuales en Colombia - crédito Migración Colombia

Dos ciudadanos estadounidenses no pudieron ingresar a Colombia tras ser identificados como posibles implicados en turismo y explotación sexual.

El hecho se registró el 31 de enero de 2026, cuando autoridades migratorias activaron controles reforzados tras recibir indicios y reportes internacionales, incluidos comportamientos sospechosos y la grabación sin autorización de una menor durante un vuelo desde Panamá.

Oficiales de Migración Colombia y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos colaboraron en la identificación de los viajeros. El personal de Turkish Airlines alertó sobre conductas inusuales, por lo que se aplicaron rigurosos controles migratorios.

Durante la inspección en el aeropuerto, los agentes encontraron en el equipaje de mano de los ciudadanos estadounidenses varios paquetes sellados con lencería femenina. En la entrevista, los involucrados admitieron que esos artículos serían utilizados con fines de explotación sexual.

Las autoridades impidieron el ingreso a Colombia a dos ciudadanos estadounidenses por sospechas de turismo sexual - crédito migración Colombia

Ante estos hechos, las autoridades impusieron la medida administrativa de inadmisión y denegaron el ingreso de los extranjeros. Según la directora general de Migración Colombia, Gloria Esperanza Arriero López, el organismo prioriza la protección de niños, niñas, adolescentes y mujeres, dentro de una política de “tolerancia cero” frente al turismo sexual.

La vigilancia migratoria se ha fortalecido bajo la actual administración. Durante 2025, se registraron más de 100 casos de inadmisión de extranjeros, en su mayoría ciudadanos estadounidenses, aplicando alertas internacionales y vigilancia coordinada contra delitos sexuales y trata de personas.

El Gobierno colombiano continúa sus esfuerzos para eliminar el turismo sexual y la trata de personas, reforzando acciones preventivas y la cooperación internacional, con el objetivo de salvaguardar la seguridad y los derechos de la población vulnerable.

Las autoridades reafirman que no permitirán conductas que pongan en riesgo la integridad ni los derechos de los grupos en situación de vulnerabilidad.

