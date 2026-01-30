Medicina Legal estableció la identidad de víctimas de accidente aéreo en Norte de Santander: los cuerpos fueron entregados a las familias

Medicina Legal identificó víctimas de accidente de avión y entrega cuerpos - crédito Medicina Legal/X

El 30 de enero de 2026, el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses informó que fueron identificados los 15 cuerpos de las víctimas del accidente aéreo en la zona rural cercana al municipio de La Playa de Belén en Norte de Santander.

La lista de fallecidos, difundida por las autoridades, incluye a Diógenes Quintero Amaya, María Torcoroma Álvarez Barbosa, Carlos Salcedo, Rolando Enrique Peñalosa Gualdrón, María del Carmen Díaz Rodríguez, Maira Alejandra Avendaño Rincón, Anayisel Quintero, Karen Liliana Parales Vera, Anirley Julio Osorio, Gineth Rincón, Natalia Cristina Acosta Salcedo, Maira Alejandra Sánchez Criado, Juan David Pacheco Mejía y Miguel Vanegas, que se desempeñaba como piloto.

El proceso de devolución de los restos a las familias avanza, tras las labores técnico-científicas realizadas por los equipos forenses, que trabajaron con los cuerpos procedentes de la zona rural cercana a La Playa de Belén.

“Como resultado de estos estudios forenses, se logró establecer la identidad de la totalidad de los cuerpos. En articulación con la Fiscalía General de la Nación, se avanza en el proceso de entrega a los familiares, conforme a los protocolos establecidos”, anunció Medicina Legal.

Entre las víctimas del accidente en Catatumbo figuraban figuras públicas, profesionales del sector salud y comerciantes de la región - crédito X

Las autoridades mantienen su presencia en la zona con el fin de recabar información que facilite el conocimiento de las causas del siniestro. La ministra de Transporte, María Fernanda Rojas Mantilla, indicó que se encontró la caja negra, una pieza fundamental.

Cabe recordar que la caja negra son dos dispositivos de grabación, el Registrador de Datos de Vuelo (FDR) y el Grabador de Voz de Cabina (CVR), que copian parámetros técnicos y conversaciones para investigar accidentes aéreos, por lo que Rojas Mantilla indicó que es “clave para encontrar las causas del accidente”.

“Estamos haciendo todo este trabajo de recuperación de elementos para asentar una investigación y llegar a las causas. Lo nuevo que aporta bastante es el hallazgo de la caja negra, que es un grabado de audio de cabina. Va a permitir fortalecer unas líneas de investigación y, como en cualquier proceso, se va a ir contrastando con la evidencia”, declaró la ministra de la cartera a Noticias Caracol.

Estas son las tres hipótesis que explicarían el accidente del avión Satena

Testimonios locales y familiares de las víctimas aseguran que las condiciones climáticas adversas y la poca visibilidad fueron determinantes en la tragedia aérea - crédito @copter_colombia/Instagram/Redes sociales

Libardo Ascanio, campesino de la región, describió que la intensa niebla redujo drásticamente la visibilidad en el momento del accidente: “Ellos trataron con la niebla y pasaron un filo, y yo creo que vinieron abajo. Eso fue un accidente, porque usted viene desde abajo, desde un filito, y yo creo que, con una falla, si no sube, nada”, relató Ascanio a La FM. Los reportes oficiales coinciden en que la nubosidad afectó tanto el vuelo como los primeros intentos de búsqueda.

Las indagaciones iniciales apuntan a las condiciones meteorológicas adversas como causa principal, aunque la investigación forense sigue abierta para precisar los motivos del siniestro. Otra teorías considerada ha sido la posible falta de combustible, dado que tras el impacto no se registraron explosiones ni incendios, así como eventuales fallas técnicas o errores humanos. Esta hipótesis del combustible, no obstante, cuenta con poco respaldo entre las autoridades.

Las autoridades avanzan en la investigación para determinar las causas del siniestro que cobró la vida a 15 personas - crédito Curz Roja

Ascanio y otros campesinos negaron la posibilidad de un atentado, al descartar la presencia de disparos o explosiones, mientras participaban junto a los rescatistas en la localización de víctimas y restos del avión.

Según informó la aerolínea, la delegación oficial integrada por Satena, Searc y la Aeronáutica Civil viajó hacia Ocaña y Cúcuta con el fin de ofrecer acompañamiento directo a las familias afectadas por el accidente. Por su parte, la Aeronáutica Civil también expuso que desarrollará la investigación correspondiente para esclarecer las circunstancias del hecho.