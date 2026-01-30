Juliana Velázquez respondió a críticas por cambios en su rostro y rumores de intervención estética: “Tranquilos, sobreviven los cachetes”

Juliana Velásquez desmiente rumores de cirugía tras video viral y llama a la reflexión - crédito @julianaaa/ Instagram

Juliana Velásquez, reconocida actriz y cantante colombiana, se convirtió en el centro de la conversación digital después de que un video suyo en redes sociales desatara una ola de comentarios por su apariencia física.

La artista bogotana, activa en plataformas como Instagram y TikTok, publicó un clip donde su rostro lucía más delgado de lo habitual, lo que generó especulaciones y críticas sobre un posible cambio estético.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Los comentarios no tardaron en aparecer. Frases como “¿Qué le pasó en la cara?”, “No entiendo por qué se cambian la cara, tan bonitas que son” y “Se dañó la cara” circularon rápidamente. Otros usuarios sugirieron que Juliana había recurrido a procedimientos como la bichectomía, mientras algunos seguidores intentaron defenderla y pidieron no prestar atención a los mensajes negativos.

Ante la magnitud de la reacción, Velásquez decidió aclarar la situación. En un nuevo video, explicó que la supuesta transformación en su rostro se debió únicamente al uso de un filtro digital, descartando cualquier intervención quirúrgica o tratamiento estético. “Mis cachetes y yo siguen vivos y están listos para el Movistar Arena. La gente sí es exagerada. Tenía mucha pereza de arreglarme y me puse este filtro, pero tranquilos, sobreviven los cachetes”, dijo entre risas. En la grabación, también participaron amigos de la artista, quienes bromearon sobre el efecto del filtro en su apariencia.

La actriz y cantante aclaró que su cambio de rostro en un video viral se debió al uso de un filtro - crédito @julianavelasquezoficial/ TikTok

La cantante aprovechó el momento para reflexionar sobre el impacto de los comentarios en redes sociales y la presión que enfrentan los personajes públicos respecto a su imagen. Subrayó que el uso de filtros puede distorsionar la percepción y que, a menudo, las críticas dejan de lado el talento y la esencia de las personas.

En otro video, la cantante compartió la cantidad de mensajes cuestionando su apariencia, en donde se mostró más seria y preocupada por las opiniones que tenían sobre su estado físico, aun cuando se trató solo de un filtro. “¿Cuándo será el día que estaremos a la medida?… 👀🕯️“, escribió en ldescripción.n.

Tras la publicación del segundo clip, los mensajes de apoyo empezaron a aparecer. “Repitan conmigo: si no tengo nada bueno que comentar, mejor no comento nada”, “Tristemente, muchos reflejan sus propios vacíos en esos comentarios, ya quisiéramos tener la mitad de talento y éxito que tienes en la vida. ❤️“, ”la presión de encajar dentro de estándares inventados hacen que muchas mujeres pierdan su identidad", comentaron otros internautas.

Tras la aclaración, los mensajes de apoyo y empatía de sus seguidores comenzaron a multiplicarse en sus plataformas digitales - crédito Colprensa

La controversia se produjo en un contexto donde Juliana Velásquez también llamó la atención por otro video en el que aparecía visiblemente afectada y llorando frente a la cámara. En esas imágenes, la artista habló sobre el cierre de su proyecto Buenavista, aunque más adelante aclaró que todo formaba parte de una estrategia para promocionar su nuevo álbum, “La Pista”, que será presentado en un concierto el 22 de febrero de 2026.

Juliana emocionó en TikTok al unirse al acordeonero agredido en el metro de Nueva York

Juliana Velásquez protagonizó otro momento viral hace un par de semanas en TikTok, esta vez no relacionado con los comentarios sobre su estado físico, sino por una emotiva actuación junto al acordeonero colombiano Alejandro Portela en el metro de Nueva York.

Así como ocurrió con el reciente video que desató debates por su apariencia, la artista volvió a captar la atención de miles de personas, pero en esta ocasión al compartir un gesto solidario y de orgullo nacional que se difundió rápidamente en redes sociales.

La colaboración surgió meses después de que Portela, reconocido por interpretar vallenatos en el sistema de transporte neoyorquino, sufriera una agresión mientras tocaba su música. Antes de la presentación, Juliana recordó ese episodio: “Hace unos meses me salió un video de un colombiano muy valiente, un gran artista en nuestra tierra, aquí en Nueva York, al que alguien le partió su micrófono porque no lo quería oír cantar. Y hoy, que también estoy en Nueva York y gracias a la música, vamos a cantar esta con él. ¡Viva Colombia!”.

El video se viralizó ampliamente en las plataformas digitales - crédito julianavelasquezoficial / TikTok

La actuación tuvo lugar en una de las estaciones más transitadas y fue recibida con entusiasmo por los transeúntes, así como por la comunidad colombiana en el exterior. Juliana, visiblemente emocionada, agradeció al público y a Portela: “De nuestra Colombia para el mundo. Muchas gracias, Nueva York. Aplausos para Alejo, por favor”. Juntos interpretaron La colombiana, uno de los éxitos de Velásquez, provocando una ola de aplausos y comentarios positivos tanto en el lugar como en redes sociales.