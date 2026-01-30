Habló “el Aquaman” de Medellín: ayudó a rescatar a dos domiciliarios durante las inundaciones

Al ver al primer joven en problemas, Sierra no lo pensó dos veces y salió disparado hacia la corriente - crédito @kalichetaxista/IG

El aguacero en Medellín la tarde del miércoles 28 de enero de 2026 transformó las calles de El Poblado en corrientes peligrosas, pero en medio del caos emergió un gesto de solidaridad que no pasó inadvertido y quedó registrado en video.

La grabación muestra a Gustavo Adolfo Sierra Henao, un ejecutivo comercial de 53 años, inmerso en aguas turbulentas mientras auxilia a dos motociclistas aprisionados por la creciente.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Por cuenta del video que se hizo viral en redes sociales, su intervención, según relatan testigos, evitó consecuencias más graves y le valió el reconocimiento por cientos de internautas.

Una de sus compañeras de trabajo, y que fue la encargada de registrar el momento, relató que el acto resultó aún más notable por la actitud que Gustavo mostró y el contraste con el resto de las personas presentes.

“Me pareció demasiado inspirador, porque cualquier persona no va a hacer eso, menos con su pinta superelegante para irse a meter allá en ese pantano”, comentó en diálogo con el diario El Colombiano.

En su entorno laboral, lo describen como el “papá” de la oficina, y un referente de apoyo habitual.

Gustavo nació en Puerto Berrío en el Magdalena Medio antioqueño, y atribuyó su serenidad frente al agua a su infancia en el barrio La Milla, donde aprendió a nadar en el río Magdalena.

En redes el ciudadano fue calificado como "el Aquaman de Medallo" - crédito @kalichetaxista/IG

En sus propias palabras, este aprendizaje tempranamente adquirió un valor determinante en un contexto de emergencia.

Al referirse a lo ocurrido durante la tormenta, narró: “Se largó una tormenta y de un momento a otro estas calles se volvieron anegadas; la creciente venía bastante agresiva”, detalló Gustavo.

Desde el concesionario de autos donde trabaja, observó cómo un mensajero en moto se desplomó y quedó atrapado, visiblemente superado por la fuerza del agua.

En ese instante, Gustavo abandonó sus objetos personales en el suelo para lanzarse en su ayuda.

“Iba como tragando agua... la reacción de un hermano es un instinto de supervivencia. No la pensé dos veces”, afirmó, y luego de ponerlo a salvo al primer motociclista y, al escuchar más gritos, se apresuró otra vez.

Un segundo joven, también motociclista, había quedado atascado con su vehículo contra una baranda metálica bajo la presión de la corriente. Entre la angustia, el joven le imploraba que no dejara ir su moto, su principal medio de trabajo.

Gustavo recordó: “Le dije que confiara en Dios y en mí, que no le iba a dejar llevar la motico”.

Fue con el apoyo de dos compañeros, Carlos y Juan, que consiguieron liberar al muchacho y recuperar el vehículo antes de que el agua lo arrastrara.

A pesar del impacto generado por su accionar, Gustavo rechaza identificarse como héroe asegurando: “Soy un ser humano que estaba en el momento oportuno”.

Las imágenes, que recorren las plataformas digitales, han convertido la jornada de trabajo de Gustavo en un ejemplo viral de apoyo mutuo durante emergencias.