Westcol y Luisa Castro juntos: un lujoso reloj Cartier y un romántico beso en Guatapé confirmarían su relación

La vida personal de Westcol, uno de los streamers más populares de Colombia, volvió a ocupar el centro de la conversación digital. En las últimas horas, la entrega de un reloj Cartier Santos rosado con diamantes, valorado en más de 10.000 dólares, a Luisa Castro, es interpretada por miles de seguidores como la confirmación de una relación sentimental.

La pareja fue vista en eventos públicos y compartiendo momentos cariñosos, lo que incrementó las especulaciones sobre un nuevo romance. Las versiones sobre un acercamiento entre la modelo y el empresario comenzaron a circular tras un viaje conjunto a Las Vegas antes de la entrega de los Latin Grammy.

Allí, ambos compartieron con otros creadores de contenido y aparecieron en historias y publicaciones desde los mismos lugares. Desde ese momento, la frecuencia de sus apariciones en redes sociales y eventos públicos fue en aumento. Las sospechas crecieron cuando empezaron a asistir juntos a conciertos y a mostrarse cercanos en actividades privadas y públicas.

El punto de inflexión llegó durante una visita a Guatapé, donde fueron captados besándose en público. Las imágenes y videos del momento, difundidos en plataformas como TikTok y X, muestran a la pareja compartiendo con amigos y, en un instante, intercambiando un beso.

Otro video, grabado en el estacionamiento de la Piedra del Peñol, muestra una escena similar. Estos registros fueron rápidamente viralizados y para muchos seguidores constituyen una prueba irrefutable de la relación.

El reloj Cartier y las señales en redes

El rumor de un romance no solo se sostiene en las imágenes. La entrega de un Cartier Santos rosado con diamantes, cuyo valor supera los 10.000 dólares, fue interpretada como un gesto claro de compromiso.

Aunque ninguno ha hecho un anuncio formal, Westcol ha dado pistas en sus transmisiones sobre estar atravesando una nueva etapa personal y afectiva. El streamer evitó mencionar nombres, pero señaló que vive “una etapa distinta” en su vida sentimental.

Por su parte, Luisa Castro no ha desmentido ni confirmado el vínculo. Su actividad en redes sociales continúa con normalidad, pero los comentarios sobre el supuesto romance no cesan. Cada publicación recibe preguntas de seguidores que buscan más señales sobre la relación.

La difusión de los videos y fotos de Westcol y Luisa Castro juntos desató una oleada de comentarios. Mientras algunos usuarios celebran el posible nuevo comienzo, otros comparan la relación actual con las anteriores parejas de ambos.

Entre los mensajes más recurrentes aparecen: “De Reykon caer a esto si hay que estar muy necesitada en esta vida”; “Otra que le va a poner los cachos”; “Es decir que west no puede tener una relación bonita y sincera con nadie porque según es fama y plata para todo el mundo”; “¿Tú sabes lo que es pasar de Reykon a Westcol?“;“Tantas mujeres lindas y ellos deciden rotarse a las mismas”; “NO cómo va pasar de Reykon a eso (sic)”.

El trasfondo: rupturas y viejas relaciones

Los seguidores comparan la nueva relación con las exparejas de Westcol y Luisa Castro, como Aida Victoria Merlano, La Liendra y Reykon - crédito Instagram

El interés en la posible relación entre Westcol y Luisa Castro no solo responde a la popularidad de ambos, sino también a sus pasadas historias sentimentales. Luisa Castro se hizo conocida principalmente por sus videos junto a La Liendra, con el que mantuvo su primera relación pública.

Más adelante, sostuvo un noviazgo con el cantante Reykon, el cual terminó en 2025. El final de esa relación todavía genera comentarios entre los seguidores.

Por el lado de Westcol, su anterior pareja, Aida Victoria Merlano, fue parte de una de las relaciones más mediáticas del entorno digital en Colombia. Su noviazgo, que inició en 2022, incluyó viajes, transmisiones y colaboraciones.

En junio de 2024 confirmaron su ruptura. A comienzos de 2025, una transmisión conjunta en Kick, que reunió a más de 700.000 espectadores, alimentó rumores de reconciliación, aunque ambos dejaron claro que sus caminos habían tomado rumbos diferentes.