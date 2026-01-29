Colombia

Westcol y Luisa Castro juntos: un lujoso reloj Cartier y un romántico beso en Guatapé confirmarían su relación

Un Cartier Santos rosado con diamantes, valorado en más de 10.000 dólares, puso a Westcol y Luisa Castro en el centro de la conversación digital, avivando las teorías de sus seguidores

Guardar
La pareja fue captada besándose en público durante una visita a Guatapé, y las imágenes se viralizaron rápidamente en redes sociales - crédito rastreandofamosos / Insagram

La vida personal de Westcol, uno de los streamers más populares de Colombia, volvió a ocupar el centro de la conversación digital. En las últimas horas, la entrega de un reloj Cartier Santos rosado con diamantes, valorado en más de 10.000 dólares, a Luisa Castro, es interpretada por miles de seguidores como la confirmación de una relación sentimental.

La pareja fue vista en eventos públicos y compartiendo momentos cariñosos, lo que incrementó las especulaciones sobre un nuevo romance. Las versiones sobre un acercamiento entre la modelo y el empresario comenzaron a circular tras un viaje conjunto a Las Vegas antes de la entrega de los Latin Grammy.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Allí, ambos compartieron con otros creadores de contenido y aparecieron en historias y publicaciones desde los mismos lugares. Desde ese momento, la frecuencia de sus apariciones en redes sociales y eventos públicos fue en aumento. Las sospechas crecieron cuando empezaron a asistir juntos a conciertos y a mostrarse cercanos en actividades privadas y públicas.

El streamer colombiano Westcol entregó
El streamer colombiano Westcol entregó un lujoso reloj Cartier, valorado en más de 10.000 dólares, a Luisa Castro, lo que avivó rumores de romance - crédito @luisa_castro1585/ Instagram

El punto de inflexión llegó durante una visita a Guatapé, donde fueron captados besándose en público. Las imágenes y videos del momento, difundidos en plataformas como TikTok y X, muestran a la pareja compartiendo con amigos y, en un instante, intercambiando un beso.

Otro video, grabado en el estacionamiento de la Piedra del Peñol, muestra una escena similar. Estos registros fueron rápidamente viralizados y para muchos seguidores constituyen una prueba irrefutable de la relación.

El reloj Cartier y las señales en redes

El rumor de un romance no solo se sostiene en las imágenes. La entrega de un Cartier Santos rosado con diamantes, cuyo valor supera los 10.000 dólares, fue interpretada como un gesto claro de compromiso.

Aunque ninguno ha hecho un anuncio formal, Westcol ha dado pistas en sus transmisiones sobre estar atravesando una nueva etapa personal y afectiva. El streamer evitó mencionar nombres, pero señaló que vive “una etapa distinta” en su vida sentimental.

El streamer colombiano Westcol entregó
El streamer colombiano Westcol entregó un lujoso reloj Cartier, valorado en más de 10.000 dólares, a Luisa Castro, lo que avivó rumores de romance - crédito colombiafans01 / Instagram

Por su parte, Luisa Castro no ha desmentido ni confirmado el vínculo. Su actividad en redes sociales continúa con normalidad, pero los comentarios sobre el supuesto romance no cesan. Cada publicación recibe preguntas de seguidores que buscan más señales sobre la relación.

La difusión de los videos y fotos de Westcol y Luisa Castro juntos desató una oleada de comentarios. Mientras algunos usuarios celebran el posible nuevo comienzo, otros comparan la relación actual con las anteriores parejas de ambos.

Entre los mensajes más recurrentes aparecen: “De Reykon caer a esto si hay que estar muy necesitada en esta vida”; “Otra que le va a poner los cachos”; “Es decir que west no puede tener una relación bonita y sincera con nadie porque según es fama y plata para todo el mundo”; “¿Tú sabes lo que es pasar de Reykon a Westcol?“;“Tantas mujeres lindas y ellos deciden rotarse a las mismas”; “NO cómo va pasar de Reykon a eso (sic)”.

El trasfondo: rupturas y viejas relaciones

Los seguidores comparan la nueva
Los seguidores comparan la nueva relación con las exparejas de Westcol y Luisa Castro, como Aida Victoria Merlano, La Liendra y Reykon - crédito Instagram

El interés en la posible relación entre Westcol y Luisa Castro no solo responde a la popularidad de ambos, sino también a sus pasadas historias sentimentales. Luisa Castro se hizo conocida principalmente por sus videos junto a La Liendra, con el que mantuvo su primera relación pública.

Más adelante, sostuvo un noviazgo con el cantante Reykon, el cual terminó en 2025. El final de esa relación todavía genera comentarios entre los seguidores.

Por el lado de Westcol, su anterior pareja, Aida Victoria Merlano, fue parte de una de las relaciones más mediáticas del entorno digital en Colombia. Su noviazgo, que inició en 2022, incluyó viajes, transmisiones y colaboraciones.

En junio de 2024 confirmaron su ruptura. A comienzos de 2025, una transmisión conjunta en Kick, que reunió a más de 700.000 espectadores, alimentó rumores de reconciliación, aunque ambos dejaron claro que sus caminos habían tomado rumbos diferentes.

Temas Relacionados

WestcolLuisa CastroReykonAida Victoria MerlanoCartierRedes socialesColombia-EntretenimientoColombia-Noticias

Más Noticias

Este es el Pico y Placa en Medellín para este jueves 29 de enero

Cuáles son los autos que que no pueden transitar este jueves, chécalo y evita una multa

Este es el Pico y

Gustavo Petro puso al Banco de la República en la mira por supuesto oro perdido en el país: “No propongo una tontería”

Luego de que se presentara una significativa alza en el precio del oro, el presidente optó por responsabilizar al Emisor de no llevar a cabo un control en el registro del metal

Gustavo Petro puso al Banco

La Solar Medellín 2026 dio a conocer su cartel definitivo, con el género urbano como protagonista

Crudo Means Raw, J Álvarez, Danny Ocean, Mora, Álvaro Díaz, Yandel Sinfónico y DJ Snake son algunos de los principales atractivos del evento que tendrá lugar en el estadio Atanasio Girardot el 2 de mayo

La Solar Medellín 2026 dio

Exregistrador advirtió que un “altísimo” porcentaje de personas decide por quién votar el mismo día de las elecciones

Alfonso Portela afirmó que, incluso faltando tres meses para los comicios, más del 80% de los electores no suele tener claro su voto

Exregistrador advirtió que un “altísimo”

Descubra estas cinco recetas de ensaladas frescas en las que el maní es protagonista

Se trata de un recorrido por preparaciones exquisitas e innovadoras, donde el contraste de sabores resalta la tradición y el toque local en cada bocado

Descubra estas cinco recetas de
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

María Carolina Hoyos habló del

María Carolina Hoyos habló del duelo tras la muerte de Miguel Uribe Turbay, el día de su cumpleaños: “Fue volver a vivir lo de mi mamá”

Capturaron a alias el Mocho, cabecilla de las disidencias vinculado al asesinato de un patrullero en Jamundí

Violento ataque con explosivos lanzados desde drones: reportan un muerto y más de 14 heridos en El Plateado, Cauca

Advierten sobre el deterioro de la seguridad y el abandono estatal en Briceño: familias permanecen confinadas tras 24 horas de enfrentamientos armados

Una región atrapada entre las balas: Comunidad de Vista Hermosa quedó en medio de los enfrentamientos entre el Ejército y las disidencias

ENTRETENIMIENTO

La Solar Medellín 2026 dio

La Solar Medellín 2026 dio a conocer su cartel definitivo, con el género urbano como protagonista

‘Desafío Siglo XXI’: cambia la entrega de los chalecos de sentencia afectando directamente a Gamma

Laura Tobón reconoció que siente rencor hacia su mamá y desató opiniones en redes sociales: “Escogía los hombres más tóxicos”

Andrea Echeverri, de Aterciopelados, recordó los atuendos que utilizó en las galas de los Grammy: “Esta vez voy a ir divina”

Jessi Uribe estalló tras rumores que lo vinculan con la muerte de Yeison Jiménez: “No les da miedo ni temor de Dios”

Deportes

Millonarios vs. Medellín: las razones

Millonarios vs. Medellín: las razones por las cuales se aplazaría nuevamente el partido

La historia oculta: James Rodríguez fue ofrecido a un club sudamericano, pero la economía del equipo no alcanzó

La reducción de cupos en la Liga BetPlay llegó a la justicia: Acolfutpro interpuso una tutela contra Dimayor

Falcao intercede por la llegada de un talento creativo del fútbol internacional a Millonarios

Estadísticas preocupantes: el presente de Hernán Torres y el futuro incierto en Millonarios