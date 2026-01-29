Maluma brindó por Yeison Jiménez en su cumpleaños y dejó emotivo mensaje: “Vivan en el presente”

El video recibió gran cantidad de comentarios positivos por los seguidores del artista de música popular - crédito supercrossover7 / TikTok

Maluma cumplió 32 años el 28 de enero de 2026 y eligió celebrar desde su restaurante en Medellín. Para involucrar a sus seguidores realizó una transmisión en vivo, en la que mostró detalles de su evento, reveló sus pensamientos y sorprendió con el nuevo lanzamiento de un tema musical.

Sin embargo, hubo un momento muy emotivo que, sin duda, llamó la atención de los fanáticos del artista paisa, teniendo en cuenta que recordó a Yeison Jiménez, fallecido el 10 de enero de 2026 en medio de un accidente aéreo, cuya partida a sus 34 años impactó a la industria musical colombiana.

El músico abrió el evento contando detalles de cómo se desarrollaría: “Esto es un parche muy íntimo con los amigos y la familia y sobre todo en un lugar muy mágico que es Casa Eterna, un lugar que lleva muy poco abierto, pero que definitivamente los hechos hablan por sí solos, hemos puesto todo el amor y cariño, hoy en día tenemos un restaurante muy exitoso y quiero que le demos un aplauso muy grande a todas las personas que hacen parte de Casa Eterna a los meseros, a los chefs, bartender, la señora que cuida y limpia los baños, gracias a todos ustedes”, expresó Maluma.

La partida del artista sorprendió a todos los artistas colombianos - crédito Colprensa / Montaje Infobae

Del mismo modo, agradeció a su familia, sus amigos y todas las personas que lo han acompañado en su camino musical, pues considera que este apoyo ha sido fundamental para que él creciera en la industria musical tal como lo hizo: “Gracias por creer en mí como persona, me siento feliz, me siento pleno”, dijo abiertamente a su círculo en el restaurante.

Maluma recordó la muerte de Yeison Jiménez

El artista paisa se refirió a la muerte del cantante de música popular Yeison Jiménez y compartió el impacto que tuvo para él la pérdida del cantante: “Después de la muerte de Yeison, me cambió muchísimo la mentalidad y me he invitado mucho a vivir en el presente y si hay algo que les quiero decir a ustedes es que vivan en el presente, por eso hoy quiero celebrar, quiero vivir el momento… Los quiero mucho hijueputa, son 32”, expuso el colombiano en la grabación en vivo, en la que dijo: “Salud por Yeison, hijueputa”.

Sin embargo, esa no fue la única ocasión en la que habló del artista, pues en medio de la noche dialogó con Blessd sobre su partida y dijo lo siguiente: “Esa gonorrea de Yeison dejó mero hueco en la música colombiana. Pa’ mi era el número uno”, expresó Maluma mientras se escuchaban los temas del caldense de fondo.

La conversación demostró el respeto que tienen los cantantes por el fallecido - crédito supercrossover7 / TikTok

Cabe mencionar que los artistas se habían encontrado en varias oportunidades y, pese a no interpretar la misma música, coincidían en ocasiones. Incluso, en días posteriores a la muerte del artista se revelaron detalles de un posible proyecto que tenían en conjunto.

Canción de Yeison Jiménez y Maluma

La muerte del artista, oriundo de Manzanares (Caldas) interrumpió el desarrollo de una colaboración musical que había generado expectativa en la industria.

Según palabras de Jhon Carrero en la emisora La Kalle: “Yeison Jiménez estaba trabajando en un proyecto musical que generaba expectativa dentro de la industria, se trataba de una posible colaboración con Maluma”, declaró el locutor, que añadió que la noticia permaneció en reserva durante varios meses.

Debido al accidente, la canción nunca obtuvo fecha de lanzamiento y, hasta el momento, no se conocen mayores detalles sobre el avance de las grabaciones, dejando el proyecto inconcluso dentro del legado del músico fallecido. Aunque Maluma no ha dado una confirmación oficial, sí dejó en claro que la partida del artista lo hizo replantearse ciertos aspectos de su vida.

Yeison Jiménez preparaba su segundo show en El Campín antes de morir, lo que hizo reflexionar a todos sus colegas - crédito Colprensa

Cabe mencionar que varias figuras de la industria musical en Colombia lamentaron la partida del joven cantante e hicieron homenajes en su nombre. Incluso, recordando momentos que pasaron juntos, en los escenarios y fuera de ellos. Una de las figuras del reguetón que también le hizo un homenaje a Yeison Jiménez fue Bad Bunny, que en su paso por Medellín recordó al artista con el tema Aventurero, uno de los más reconocidos de toda su discografía.