Colombia

Maluma brindó por Yeison Jiménez en su cumpleaños y dejó emotivo mensaje: “Vivan en el presente”

Las palabras del artista demostraron el respeto que sentía por el cantante de música popular y aseguró que para él era el número uno

Guardar
El video recibió gran cantidad de comentarios positivos por los seguidores del artista de música popular - crédito supercrossover7 / TikTok

Maluma cumplió 32 años el 28 de enero de 2026 y eligió celebrar desde su restaurante en Medellín. Para involucrar a sus seguidores realizó una transmisión en vivo, en la que mostró detalles de su evento, reveló sus pensamientos y sorprendió con el nuevo lanzamiento de un tema musical.

Sin embargo, hubo un momento muy emotivo que, sin duda, llamó la atención de los fanáticos del artista paisa, teniendo en cuenta que recordó a Yeison Jiménez, fallecido el 10 de enero de 2026 en medio de un accidente aéreo, cuya partida a sus 34 años impactó a la industria musical colombiana.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El músico abrió el evento contando detalles de cómo se desarrollaría: “Esto es un parche muy íntimo con los amigos y la familia y sobre todo en un lugar muy mágico que es Casa Eterna, un lugar que lleva muy poco abierto, pero que definitivamente los hechos hablan por sí solos, hemos puesto todo el amor y cariño, hoy en día tenemos un restaurante muy exitoso y quiero que le demos un aplauso muy grande a todas las personas que hacen parte de Casa Eterna a los meseros, a los chefs, bartender, la señora que cuida y limpia los baños, gracias a todos ustedes”, expresó Maluma.

La partida del artista sorprendió
La partida del artista sorprendió a todos los artistas colombianos - crédito Colprensa / Montaje Infobae

Del mismo modo, agradeció a su familia, sus amigos y todas las personas que lo han acompañado en su camino musical, pues considera que este apoyo ha sido fundamental para que él creciera en la industria musical tal como lo hizo: “Gracias por creer en mí como persona, me siento feliz, me siento pleno”, dijo abiertamente a su círculo en el restaurante.

Maluma recordó la muerte de Yeison Jiménez

El artista paisa se refirió a la muerte del cantante de música popular Yeison Jiménez y compartió el impacto que tuvo para él la pérdida del cantante: “Después de la muerte de Yeison, me cambió muchísimo la mentalidad y me he invitado mucho a vivir en el presente y si hay algo que les quiero decir a ustedes es que vivan en el presente, por eso hoy quiero celebrar, quiero vivir el momento… Los quiero mucho hijueputa, son 32”, expuso el colombiano en la grabación en vivo, en la que dijo: “Salud por Yeison, hijueputa”.

Sin embargo, esa no fue la única ocasión en la que habló del artista, pues en medio de la noche dialogó con Blessd sobre su partida y dijo lo siguiente: “Esa gonorrea de Yeison dejó mero hueco en la música colombiana. Pa’ mi era el número uno”, expresó Maluma mientras se escuchaban los temas del caldense de fondo.

La conversación demostró el respeto que tienen los cantantes por el fallecido - crédito supercrossover7 / TikTok

Cabe mencionar que los artistas se habían encontrado en varias oportunidades y, pese a no interpretar la misma música, coincidían en ocasiones. Incluso, en días posteriores a la muerte del artista se revelaron detalles de un posible proyecto que tenían en conjunto.

Canción de Yeison Jiménez y Maluma

La muerte del artista, oriundo de Manzanares (Caldas) interrumpió el desarrollo de una colaboración musical que había generado expectativa en la industria.

Según palabras de Jhon Carrero en la emisora La Kalle: “Yeison Jiménez estaba trabajando en un proyecto musical que generaba expectativa dentro de la industria, se trataba de una posible colaboración con Maluma”, declaró el locutor, que añadió que la noticia permaneció en reserva durante varios meses.

Debido al accidente, la canción nunca obtuvo fecha de lanzamiento y, hasta el momento, no se conocen mayores detalles sobre el avance de las grabaciones, dejando el proyecto inconcluso dentro del legado del músico fallecido. Aunque Maluma no ha dado una confirmación oficial, sí dejó en claro que la partida del artista lo hizo replantearse ciertos aspectos de su vida.

Yeison Jiménez preparaba su segundo
Yeison Jiménez preparaba su segundo show en El Campín antes de morir, lo que hizo reflexionar a todos sus colegas - crédito Colprensa

Cabe mencionar que varias figuras de la industria musical en Colombia lamentaron la partida del joven cantante e hicieron homenajes en su nombre. Incluso, recordando momentos que pasaron juntos, en los escenarios y fuera de ellos. Una de las figuras del reguetón que también le hizo un homenaje a Yeison Jiménez fue Bad Bunny, que en su paso por Medellín recordó al artista con el tema Aventurero, uno de los más reconocidos de toda su discografía.

Temas Relacionados

MalumaYeison JiménezMaluma edadMaluma cumpleañosMaluma en vivoColombia-EntretenimientoColombia-Noticias

Más Noticias

Separación de Carmen Villalobos y Frederick Oldenburg se habría producido hace meses: esto se conoció sobre el final del noviazgo

La expareja no dio indicios de distanciamiento ni se ha pronunciado en sus redes sociales, pero ambos hicieron declaraciones relacionadas con la ruptura

Separación de Carmen Villalobos y

Valor de cierre del euro en Colombia este 29 de enero de EUR a COP

Se registró un alza en los valores del euro con respecto a la jornada anterior

Valor de cierre del euro

Accidente de Satena en Norte de Santander revivió otra tragedia de la misma aerolínea y en la misma ruta hace 50 años

El siniestro remite a la catástrofe cuyas secuelas todavía resuenan en la memoria del departamento

Accidente de Satena en Norte

Experto en aviación analizó el informe sobre el siniestro en el que murió Yeison Jiménez: “Las alas se destrozan”

La Aeronáutica Civil sostiene que el piloto tenía experiencia y la certificación vigente, aunque la ausencia de caja negra complica el análisis de las causas

Experto en aviación analizó el

Dólar: cotización de cierre hoy 29 de enero en Colombia

Este fue el comportamiento de la divisa estadounidense durante los últimos minutos de la jornada

Dólar: cotización de cierre hoy
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

EE. UU. confirmó recompensa de

EE. UU. confirmó recompensa de 5 millones de dólares por responsables de ataque a helicóptero en Amalfi, Antioquia: quiénes son

Gigantesco operativo busca dar con ‘Primo Gay’ y ‘El Pollo’, cabecillas del Clan del Golfo y las disidencias que se disputan el territorio en Antioquia

María Carolina Hoyos habló del duelo tras la muerte de Miguel Uribe Turbay, el día de su cumpleaños: “Fue volver a vivir lo de mi mamá”

Capturaron a alias el Mocho, cabecilla de las disidencias vinculado al asesinato de un patrullero en Jamundí

Violento ataque con explosivos lanzados desde drones: reportan un muerto y más de 14 heridos en El Plateado, Cauca

ENTRETENIMIENTO

Separación de Carmen Villalobos y

Separación de Carmen Villalobos y Frederick Oldenburg se habría producido hace meses: esto se conoció sobre el final del noviazgo

Nimaca, productor que trabajó con Bad Bunny y Feid, narró su historia en la industria musical: “Yo al año hago 800 beats”

Valentino amenazó a Alejandro Estrada en ‘La casa de los famosos’: “Esto es guerra declarada”

J Balvin recordó sus inicios como telonero de Pasabordo: “No me pagaban, me daban un sándwich y un jugo”

Sofía Jaramillo compartió en ‘La casa de los famosos’ detalles de su adolescencia: “Mi mamá me sacó de la casa a los 15 años”

Deportes

América de Cali vs. Once

América de Cali vs. Once Caldas EN VIVO, fecha 3 de la Liga BetPlay: siga el minuto a minuto del partido en el Pascual Guerrero

Estos son los jugadores de la selección Colombia que clasificaron a octavos de final y play-off de la Uefa Champions League

Director deportivo de Millonarios se refirió a la salida de Hernán Torres del cuadro azul: “Es una lástima”

Camila Osorio clasificó a su primera semifinal de WTA en 2026: enfrentará a una argentina por un cupo en la final

Inter Miami ya está viviendo el duelo contra Atlético Nacional: “Sabemos que es el equipo más fuerte de Colombia”