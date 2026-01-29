Fuerte choque en Chusacá–Sibaté movilizó a bomberos y autoridades: habría muerto el conductor del vehículo

El accidente entre un vehículo particular y una buseta intermunicipal generó cierre total de la vía y congestión en Chusacá y Sibaté - crédito red social X

Un grave accidente de tránsito en la Troncal San Miguel, entre Chusacá y Sibaté, habría dejado 14 heridas la mañana del 29 de enero, según medio regionales como El Olfato.

La colisión, que involucró una buseta de transporte y un vehículo particular, obligó al cierre total de la vía en ambos sentidos, generando una emergencia que paralizó la movilidad en el sur de Cundinamarca.

El impacto provocó congestión y preocupación entre los conductores que circulaban por este corredor, uno de los principales accesos entre Bogotá y Cundinamarca. De acuerdo con los medios regionales, el conductor del vehículo rojo falleció en el lugar.

Las personas lesionadas fueron trasladadas a centros asistenciales cercanos y permanecen bajo atención médica.

La magnitud del siniestro motivó la intervención de organismos de socorro, unidades de tránsito, Bomberos de Sibaté y Fusagasugá, así como el Instituto de Caminos y Construcciones de Cundinamarca (Iccu), que continúan trabajando en el sitio.

Testigos capturaron imágenes en las que puede observarse que la parte delantera del automóvil y de la buseta resultaron totalmente destruidas.

El Renault y la buseta de la empresa Velosiba quedaron con sus partes delanteras totalmente destrozadas tras el fuerte choque en la Troncal San Miguel - crédito red social X

El accidente involucró un vehículo de marca Renault Symbol, placa BNI 808, y un bus intermunicipal de la empresa Velosiba, placa SOS 095.

Autoridades permanecen en el lugar recopilando información, mientras la Secretaría de Movilidad de Cundinamarca consolida los datos del accidente para emitir un informe definitivo.

Hasta el momento no se ha confirmado oficialmente si hubo fallecidos ni las causas exactas del choque. Se recomienda a quienes transitan por la zona adoptar rutas alternas y acatar las indicaciones mientras continúan las labores para restablecer la circulación.

Se revelan las primeras identidadtes de las victimas de accidente en vía Panamericana

Este accidente en Chusacá–Sibaté recuerda otra tragedia vial ocurrida recientemente en la vía Panamericana, en el suroeste colombiano, donde un choque entre un camión de carga y una van tipo buseta dejó ocho fallecidos y dos personas gravemente heridas.

El siniestro, ocurrido en el sector conocido como Pescador, en Caldono, Cauca, paralizó durante siete horas el tránsito entre Popayán y Cali, evidenciando nuevamente los riesgos en corredores viales de alta circulación y generando alerta sobre las condiciones de seguridad en estas rutas estratégicas.

Fernando Galvis, conductor de la buseta Velotax, y su esposa Natalia Montenegro, habitantes de Timbío, Cauca, también murieron en el lugar del accidente- crédito Redes sociales

El impacto fue de tal magnitud que el tractocamión, que transportaba concentrado para animales, se incendió casi de inmediato, obligando a trabajadores de la concesionaria Nuevo Cauca y a organismos de socorro a intervenir de manera urgente.

Bomberos de Tunía y Piendamó, la Policía de Tránsito y Transporte del Cauca, el Ejército Nacional y personal de la Secretaría de Movilidad de Caldono participaron en las labores de rescate y control del fuego. Testigos y trabajadores de la vía utilizaron extintores para intentar evacuar a los ocupantes atrapados en los vehículos antes de la llegada de los equipos de emergencia.

Grave accidente en vía Panamericana habría dejado personas muertas - crédito captura de pantalla redes sociales/X

Entre las víctimas se encontraba Juan Carlos Bolaños, conductor del camión y miembro de la Asociación Colombiana de Camioneros, así como Fernando Galvis, conductor de la buseta, su esposa Natalia Montenegro y un niño de nueve años que viajaba bajo cuidado del Icbf

A pesar de los esfuerzos de rescate, el menor falleció mientras era trasladado a un centro asistencial. Dos personas adicionales permanecen hospitalizadas en condición grave, con pronósticos reservados.

Las primeras investigaciones señalan que la colisión pudo haberse producido por una invasión de carril y exceso de velocidad, según el mayor Javier Soto, jefe de Tránsito del Cauca. Testigos corroboran esta hipótesis, describiendo la rápida sucesión de explosiones y el incendio de los vehículos involucrados.

El cierre prolongado de la vía provocó congestión y afectó la movilidad en un tramo clave de conexión regional, mientras la inspección técnica y la remoción de escombros se extendieron durante varias horas.

Este hecho se suma al accidente en Chusacá–Sibaté, subrayando la necesidad de reforzar la prevención en carreteras colombianas y de mantener protocolos de atención rápida ante emergencias viales.