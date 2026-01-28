María Carolina Hoyos habló del duelo tras la muerte de Miguel Uribe Turbay, el día de su cumpleaños: “Fue volver a vivir lo de mi mamá”

Hoyos contó dos hechos trágicos que han marcado su vida - crédito @mcarolinahoyos/IG

María Carolina Hoyos, directora de la Fundación Solidaridad por Colombia y hermana de Miguel Uribe Turbay, víctima de magnicidio el sábado 7 de junio de 2025 durante un acto de campaña, habló sobre lo que ha sido seguir con su vida luego de la partida de su sangre.

“Sentí que mi vida no tenía sentido y que la mejor manera de sintonizarme con mi mamá era solidarizarme con su dolor, pero la vida es tan espectacular que terminé sonriendo una y mil veces”, confesó Hoyos en diálogo con la periodista María Elvira Arango, en el programa En aguas profundas (Noticias Caracol ahora).

Los detalles de la conversación, marcada por la tragedia y la resiliencia, se convirtieron en una especie de línea de tiempo.

Todo a raíz del viaje al pasado que hizo Hoyos en cada una de sus intervenciones.

Por ejemplo, en la adolescencia enfrentó el secuestro y asesinato de su madre, la periodista Diana Turbay, a manos de Pablo Escobar.

“Cuando la secuestraron, yo tenía diecisiete años. Todo el tiempo durante esos cinco meses y medio esperando a mi mamá, pedimos tanto y oramos tanto. Mi abuela Nidia nos tuvo de rodillas rogando y orando porque mi mamá saliera bien. Estaba absolutamente convencida de que así iba a suceder", recuerda la hermana de Miguel Uribe Turbay.

La noticia del asesinato de su madre la sumió en una sensación de abandono absoluto.

“Yo me sentí cien por ciento abandonada por mi mamá y cuando lo entendí, además acompañado de expertos, realmente pude entender y trabajar el abandono, porque aunque mi mamá no lo hubiera querido, realmente me abandonó”, aseveró Hoyos.

Hoyos conversó con la periodista María Elvira Arango - crédito captura de pantalla Noticias Caracol y Los Informantes / YouTube

La partida de Diana Turbay, su madre; y Miguel Uribe Turbay, víctima de magnicidio en Bogotá

La pérdida de su madre supuso para María Carolina una especie de “muerte en vida”.

“Juré que no volvería a sonreír jamás. Sentía que mi vida no tenía sentido y que la mejor manera de sintonizarme con mi mamá, de solidarizarme con el dolor, era dejar de sonreír”, explicó Hoyos.

Sin embargo, la vida la llevó por otro camino: “La vida es tan espectacular que sonreí una y mil veces y, pues, pude salir de eso y le incumplí el juramento a la persona que más he querido, que es mi mamá. Creo que la que más ha saltado allá en el cielo de que incumplí ese juramento es mi mamá”, reflexionó en medio de la entrevista la hermana de Uribe Turbay, y que ahora lidera la fundación a la que le dio vida su abuela, doña Nydia Quintero Turbay de Balcázar .

La muerte de Miguel Uribe Turbay reavivó heridas profundas.

“Lo de Miguel fue volver a vivir lo de mi mamá: otra vez la orfandad, otra vez el dolor, otra vez el abandono, otra vez la espera, otra vez arrodillados pidiendo”, relata Hoyos.

María Claudia Tarazona también recordó a su esposo Miguel Uribe Turbay - crédito @maclaudiat/Instagram

Revivir la tragedia de perder a un ser querido

En el caso de su madre, la esperanza era que el secuestro terminara; con Miguel, la plegaria era por su recuperación tras el atentado.

“Otra vez de rodillas... Siempre esperando el milagro, mi mamá se va a salvar, y no. Luego Miguel, que llegó muy mal al hospital desde el principio. Pero los milagros se empezaron a ver y todo iba por buen camino. Igual que en el caso de mi mamá, yo sabía que mi mamá iba a salir libre de su secuestro y le íbamos a estar otra vez. Tenía la misma certeza con Miguel. Hasta el final, yo sabía, o quería creer”, comentó María Carolina.

Hoyos ha sabido llevar esta situación con un pilar fundamental: la familia, que ha sido el ancla fundamental en su vida.

“Mi mamá era demasiado familiar y quienes la conocen dicen que ese era como su centro, su ancla, su núcleo. Y creo que me lo dejó. He querido copiarla, entonces me he vuelto también como la que congrego, la que busco estar, la que honro demasiado a la familia y eso es lo que a través de mi legado quiero dejarle a mis niños, la importancia de la familia", confesó la hermana de Uribe Turbay.

La figura de Diana Turbay como madre permanece presente en el día a día.

Hoyos aseguró que tuvo que volver a vivir el flagelo de la violencia con el magnicidio de su hermano - crédito archivo Colprensa | Luisa Gonzalez / Reuters | @patfilmcolombia/IG | GOS Televisión

Hoyos lo cuenta de esta forma: “Me di cuenta que las balas que terminaron con su vida no terminaron con mi relación con ella. Trascendió, es un legado, es un ejemplo y sigue viva. Mis hijos no la conocieron y saben muy bien cómo era abuelita Diana. La honramos, está presente en nuestro día a día y así quiero que sea siempre.

El duelo, lejos de ser lineal, se ha manifestado en ciclos y replanteamientos, y “la pregunta no debe ser por qué, sino para qué”, sostiene Hoyos.

Tras la muerte de su hermano (lunes 11 de agosto de 2025), ella reconoció: “Me he hecho mucho esa pregunta. ¿Para qué todo esto? Pero es muy doloroso".

La fe ha sido un elemento constante, y aunque la rabia y la impotencia han estado presentes, ha procurado no dejarse arrastrar por esos sentimientos.

“Esta vez dije desde el principio: ‘Yo por nada del mundo voy a pelear con Dios. No estoy dispuesta’. He tratado, he podido traducir más rápidamente, no sin entender, sin sentir ni mi dolor y mi frustración de que esto haya sucedido, pero también he dado pasos más rápidamente en entender que tengo que traducir mi dolor en propósito, en seguir adelante”, puntualizó Hoyos.

El crimen bajo la modalidad de sicariato se perpetró el 7 de junio de 2025 y la muerte del senador y precandidato se reportó el 11 de agosto de 2025, en Bogotá - créditos Cristian Bayona/Colprensa | Policía Nacional | Fiscalía General de la Nación

La reconstrucción personal, además de la fe, ha estado apuntalada por el trabajo y la misión social.

“El trabajo para mí fortalece mi propósito, le da sentido a mi vida. Me he apegado mucho a mi trabajo”, afirma María Carolina.

Su labor en la Fundación Solidaridad por Colombia es parte de ese propósito:

“Mi propósito, más que sentirme que estoy ayudando a los demás, en realidad lo que estoy haciendo cada vez que doy es recibiendo. Ese es mi mayor motor para poder seguir adelante. Y hay parte de mi propósito que es público, como las becas, como lo que hago en la Fundación Solidaridad por Colombia. Pero mi propósito también es mi familia, ver a mis hijos cómo van creciendo, ver cómo puedo superar los obstáculos, los dolores, cómo puedo tejer lazos a pesar de las dificultades”, dijo la hermana de Miguel Uribe Turbay.

El paso del tiempo ha obligado a María Carolina a aprender a soltar.

“Una de las cosas que más me daba miedo era perder su olor. Me llevaba una piyama de mi mamá a vivir conmigo y la ponía todas las noches encima de mi almohada. Y mi papá, que fue muy importante en mi recuperación, me decía: ‘Es importante cortar’. Como en el buceo, cuando uno se engancha cosas que le impiden seguir y que pueden inclusive llevarlo a la muerte ahí abajo, uno necesita su compañero de buceo que le corte lo que esté enredado; asimismo, en la superficie uno necesita gente que le ayude a cortar”, recuerda Hoyos.

Gracias a que la Fiscalía firmó acuerdo con alias Gabriela, pieza clave en el magnicidio de Miguel Uribe Turbay, ella obtuvo una rebaja de pena considerable - créditos Cristian Bayona/Colprensa | Fiscalía General de la Nación

Sobre la investigación judicial por el magnicidio de Miguel Uribe Turbay

En cuanto al proceso judicial por el asesinato de su hermano, mantiene la esperanza en la justicia.

“Espero que algún día no solamente la familia, sino Colombia y el mundo sepa quién. Yo no puedo decirlo, no sé. Seguro, y eso sí creo, que mi hermano era incómodo para muchos. Tenía una voz que cada vez era más relevante nacionalmente hablando e internacionalmente también. Un valiente”, afirma Hoyos sobre la figura de su hermano.

No obstante, ella reconoce que no ha seguido de cerca la investigación y prefiere dejar ese proceso en manos de las autoridades.

A pesar de las pérdidas y el dolor, Hoyos mencionó que la vida es como una inmersión en el océano: impredecible y desafiante.

“La vida es como el océano, como las buceadas, uno no sabe… uno tiene un plan, pero hay cosas inesperadas como las corrientes, los animales, los objetos que uno se encuentra en la buceada, como en la vida. Lo importante es identificar cómo después de lo que nos sucede, cómo recalcular, cómo cargarse de energía, cómo pedir ayuda, cómo recalcular esa inmersión hasta salir", reflexiona Hoyos.

El mensaje final de María Carolina Hoyos es de esperanza y construcción.

“Lo más importante es identificar los dolores y superarlos. Eso me ha servido a mí. Y superarlos entendiendo que lo mejor está por venir, teniendo esperanza en que tenemos la capacidad de construir mejor nuestro presente y nuestro futuro”, cerró la hermana de Uribe Turbay.