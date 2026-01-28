Marco Rubio nombró a Petro en plena audiencia en el Senado de Estados Unidos por la captura de Maduro: “No siempre habla bien de nosotros”

Marco Rubio nombró a Petro en plena audiencia en el Senado de Estados Unidos por captura de Nicolás Maduro - crédito Reuters - Andrea Puentes/Presidencia

La comparecencia del secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, ante la comisión de Relaciones Exteriores del Senado, el 28 de enero de 2026, dejó claro que la detención del dictador venezolano Nicolás Maduro, en Caracas el 3 de enero, responde a una estrategia destinada a modificar el escenario político de Venezuela y encaminarlo hacia elecciones legítimas. El funcionario remarcó que el objetivo de su país es que, tras este evento, se alcance “el estado final que deseamos: Venezuela tiene elecciones democráticas legítimas”, subrayando la importancia de que la sociedad pueda expresar su voluntad electoral de manera transparente.

Durante su exposición, señaló la necesidad de avanzar hacia un proceso de reconciliación interna. A su juicio, ese mecanismo permitiría la participación de sectores antes excluidos, así como la representación de todas las corrientes en la vida política del país. En este sentido, Rubio afirmó: “Es necesario un proceso de reconciliación interna que permita que estas voces comiencen a participar en la vida política del país, y que finalmente nos lleve a un país donde todos estos elementos de la sociedad estén representados en la política”, según recogió la comisión del Senado.

A la par, Rubio hizo hincapié en que el régimen de Nicolás Maduro coopera activamente con grupos armados ilegales de Colombia, citando las disidencias de las Farc y el Ejército de Liberación Nacional (ELN), en el tráfico de cocaína hacia Estados Unidos. Desde su perspectiva, esta colusión constituye una “amenaza grave para la seguridad regional”, y advirtió sobre el impacto que el tráfico de drogas tiene tanto a nivel local como internacional.

El secretario de Estado describió cómo “hay entidades dedicadas al narcotráfico que operan abiertamente y con la cooperación del régimen de Maduro para mandar drogas como cocaína a Estados Unidos a través del Caribe, creando una situación muy grave de seguridad en muchos países”.

El secretario de Estado aseguró que la alianza del régimen venezolano con las disidencias de las Farc y el ELN constituye una amenaza para la seguridad regional - crédito Europa Press

En diversos pasajes de su intervención, Rubio trazó paralelismos con otros contextos latinoamericanos. El secretario de Estado puso como ejemplo a Colombia y la presidencia de Gustavo Petro, legitimada por las urnas, aunque no siempre en sintonía con los intereses estadounidenses. En sus palabras: “Sucede en todo el mundo. No discutimos que Petro sea el presidente legítimamente electo de Colombia y, sin embargo, no siempre habla bien de nosotros”.

Por iniciativa de los senadores presentes, la audiencia derivó hacia interrogantes sobre el futuro político venezolano y el liderazgo que actualmente ejerce Delcy Rodríguez en nombre del país sudamericano. Rubio enfatizó que la ruta ideal para Venezuela pasa por el desarrollo de elecciones donde los candidatos no sean vetados por el régimen y puedan presentarse libremente.

Al referirse a la pluralidad social de Venezuela, Rubio subrayó la existencia de sectores que, aunque no simpatizan con Maduro, siguen defendiendo la ideología chavista, quienes también deberían verse reflejados en la nueva plataforma política.

La reunión entre Marco Rubio y Rosa Villavicencio

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, y la canciller de Colombia, Rosa Yolanda Villavicencio, mantuvieron el 23 de enero de 2026 una conversación telefónica centrada en la preparación de la próxima reunión presidencial entre ambos países, según informó el Departamento de Estado de Estados Unidos.

El intercambio telefónico previo a la cumbre presidencial pone de relieve la necesidad de mantener la coordinación en áreas críticas, subrayando el papel central de la cooperación en la agenda regional - crédito Cancillería de Colombia

La agenda de la reunión prevista para el próximo 3 de febrero en Washington, uno de los temas abordados durante el contacto, incluirá cuestiones como la lucha contra el crimen organizado transnacional, el fortalecimiento de la cooperación económica y la seguridad regional. La Cancillería colombiana confirmó, a través de su cuenta oficial en X, que ambos gobiernos consideran prioritario avanzar en estos aspectos y calificó la llamada como “muy positiva”.

Las autoridades de ambos países mantuvieron una comunicación en la que resaltaron la importancia de afianzar la cooperación y asegurar que la cumbre programada en Washington logre avances significativos en temas prioritarios para ambas naciones - crédito Cancillería de Colombia

En la conversación, Villavicencio aseguró que “se le proveerán todas las garantías propias de una visita de un jefe de Estado” en referencia a la llegada del presidente Gustavo Petro a Estados Unidos. Además, subrayó la “larga e histórica trayectoria de cooperación y trabajo conjunto entre Colombia y Estados Unidos”. Rubio, por su parte, manifestó el interés compartido de culminar la reunión bilateral con resultados concretos.

El Departamento de Estado detalló que durante el diálogo se analizaron acciones conjuntas para combatir el narcotráfico, fortalecer el comercio bilateral y consolidar la coordinación en intereses comunes. Ambas partes destacaron la importancia de construir sobre los logros previos para enfrentar desafíos compartidos y reiteraron su compromiso de garantizar el éxito de los próximos compromisos entre las dos naciones.