Colombia

Asesinan en Soledad a albañil de 24 años tras amenazas de banda criminal que buscaba forzarlo a delinquir

Un joven de 24 años fue asesinado dentro de su vivienda en Soledad luego de denunciar a su familia amenazas de una banda criminal. El ataque ocurrió cuando un hombre lo llamó por su nombre y le disparó. Autoridades investigan los hechos

Un homicidio ocurrido en el municipio de Soledad, Atlántico, es materia de investigación por parte de las autoridades judiciales, luego de que un joven albañil fuera asesinado al interior de su vivienda tras recibir amenazas de una estructura criminal.

El caso fue reportado inicialmente por BLU Radio y ocurrió en el barrio Villa Carmen II, donde residía la víctima junto a su familia.

La persona fallecida fue identificada como Nelson Estiven Ortega Rojas, de 24 años, quien se encontraba dentro de su casa cuando un hombre llegó hasta la puerta y comenzó a llamarlo repetidamente por su nombre.

De acuerdo con la información recopilada por las autoridades, al salir a atender el llamado, el agresor le disparó una sola vez, impactándolo en uno de los costados del pecho.

Tras el ataque, familiares y vecinos auxiliaron al joven y lo trasladaron de urgencia al hospital Juan Domínguez Romero, ubicado en el mismo municipio de Soledad. Pese a los esfuerzos del personal médico, Ortega Rojas falleció minutos después debido a la gravedad de la herida ocasionada por el arma de fuego.

Según versiones entregadas por allegados a la víctima a las autoridades, el joven había manifestado semanas antes que estaba siendo intimidado por presuntos integrantes de una banda criminal que opera en la zona. De acuerdo con esos testimonios, los señalados pertenecerían a la estructura conocida como Los Costeños, quienes le habrían exigido colaborar con actividades ilegales.

Los familiares indicaron que las amenazas tenían como objetivo obligarlo a participar en cobros de extorsiones y en la venta de estupefacientes en el sector. Ortega Rojas, según estas declaraciones, se negó de manera reiterada a vincularse con la organización, decisión que habría incrementado las intimidaciones en su contra.

Nelson Estiven Ortega Rojas se dedicaba a la construcción y trabajaba como ayudante de albañilería junto a su padre, actividad con la que obtenía su sustento diario. Las personas cercanas señalaron que el joven había compartido su preocupación por las presiones que estaba recibiendo, aunque no se conocía la existencia de denuncias formales previas ante las autoridades.

Las autoridades judiciales adelantan la recolección de testimonios y el análisis de cámaras de seguridad del sector para identificar al responsable del homicidio y establecer si existe relación directa entre las amenazas denunciadas y el crimen. Unidades de investigación criminal asumieron el caso para determinar los móviles y los posibles autores materiales e intelectuales.

En el mismo reporte, se conoció otro hecho violento registrado en el suroccidente de Barranquilla, donde un joven de 19 años fue asesinado mientras visitaba a su pareja sentimental. La víctima fue identificada como Anthony De Jesús Frías Pérez, quien se encontraba en la terraza de una vivienda cuando fue atacado con arma de fuego.

De acuerdo con la información oficial, Frías Pérez recibió cinco disparos y fue trasladado posteriormente al centro asistencial P.A.S.O El Bosque. Sin embargo, debido a la gravedad de las heridas, falleció poco después de su ingreso. Este hecho también es objeto de investigación por parte de las autoridades.

En relación con este segundo caso, las autoridades indicaron que una de las hipótesis que se analiza es un posible ajuste de cuentas, aunque aclararon que no se descartan otras líneas investigativas mientras avanzan las indagaciones y se recopilan más elementos probatorios.

Ambos hechos han sido puestos en conocimiento de las autoridades competentes, que continúan con las labores de esclarecimiento para determinar responsabilidades y establecer las circunstancias exactas en las que se produjeron los homicidios, así como la posible participación de estructuras criminales en estos eventos registrados en el departamento del Atlántico.

