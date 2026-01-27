Colombia

Roy Barreras habló de sus diferencias con Iván Cepeda: “Ningún país del mundo crece económicamente sin la ayuda del sector privado”

El aspirante presidencial destacó las discrepancias con el senador, pese a compartir una trayectoria en la defensa de la paz y los derechos humanos

Guardar
Roy Barreras expuso diferencias ideológicas
Roy Barreras expuso diferencias ideológicas y de gestión con Iván Cepeda tras años de trabajo conjunto

El exsenador y candidato presidencial Roy Barreras publicó un video en la red social X en el que detalló las diferencias que mantiene con el también aspirante presidencial Iván Cepeda, pese a una larga trayectoria compartida en la defensa de los derechos humanos y la búsqueda de la paz en Colombia.

Según el testimonio difundido por el propio Barreras, ambos dirigentes han coincidido en temas fundamentales durante más de una década, pero su visión sobre el rumbo del país y el papel de las instituciones los distingue claramente.

De acuerdo con lo expresado por Barreras, su historia política ha estado marcada por desafíos personales y una constante lucha en contextos adversos.

“Todo en mi vida ha sido cuesta arriba, como de la mayoría de los colombianos”, afirmó el exsenador, quien pertenece al sector liberal socialdemócrata.

En su pronunciamiento, el expresidente del Senado recalcó que, aunque comparte afinidades con Cepeda por su trabajo conjunto en defensa de las víctimas del conflicto y los derechos humanos, existen diferencias ideológicas profundas.

“Yo toda la vida he sido un liberal social demócrata”, subrayó, al tiempo que resaltó su trayectoria de quince años en el partido fundado por Juan Manuel Santos.

Roy Barreras también destacó su participación en la creación de instituciones clave para la paz en Colombia, como la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), la Comisión de la Verdad y la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas.

“Reconocí el conflicto armado en la ponencia de la Ley de Víctimas. Hice el Marco para la Paz, me fui para La Habana, construimos la JEP, la Comisión de la Verdad, construimos la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas”, enumeró Barreras, quien también recordó su papel en la bancada de oposición junto a figuras como Gustavo Petro y la propia María José Pizarro.

Según el video publicado en X, una de las diferencias centrales entre ambos senadores radica en la percepción sobre el sector privado y el desarrollo económico.

Barreras enfatizó: “Ningún país del mundo puede hacer crecer la economía sin la participación del sector privado con plenas garantías. El sector privado tiene que tener garantías”.

El exsenador defendió la importancia de que el Estado articule esfuerzos con gobernadores, alcaldes y el Congreso, y manifestó su confianza en la capacidad institucional: “Creo en las instituciones y creo en un Estado que sea capaz de articularse con respeto por las Cortes y con el Congreso. Yo lo sé hacer”.

