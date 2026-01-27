Alias Calarcá negó tener vínculos con inteligencia militar y el DNI: “Antes sacaría pecho”

Alexander Díaz, alias Calarcá - crédito Captura de Pantalla Redes Sociales

Alias Calarcá Córdoba, líder del Estado Mayor de Bloques y Frentes (Embf) de las disidencias de las Farc, volvió a aparecer en la esfera pública para referirse a una investigación periodística frente a una supuesta red de comunicaciones y acuerdos que involucran a altos mandos militares, funcionarios de inteligencia y su organización armada.

En medio de la selva del Yarí, en la frontera entre los departamentos de Caquetá y Meta, el líder guerrillero rechazó en forma tajante los señalamientos que han sacudido el escenario político y militar, asegurando que tales afirmaciones constituyen un “montaje” dirigido contra su grupo y el Gobierno nacional.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

“Nosotros no quisimos darle importancia y contestar o dar una aclaración, pues porque es más una calumnia y, en palabras de nosotros los campesinos, un chisme (...) eso es parte de la campaña oscura que han hecho pues la misma Fiscalía, todos los opositores al mismo presidente Petro y al proyecto revolucionario de las Farc”, expresó Alexander Díaz en diálogo con el medio regional NotiCaguán.

'Calarcá" se movilizaba junto con alias Firu y alias Erika - crédito Fuerzas Militares

Incluso, reveló que, durante el operativo policial donde fue capturado en Antioquia, no le fue confiscado su teléfono celular.

“En cuestión de teléfonos, en el momento que yo fui capturado, nunca manipularon mi teléfono, ni fue usurpado por ellos. Yo siempre mantuve mi teléfono e incluso por el mismo teléfono yo llamé a los de la mesa del Gobierno para comunicarles que yo estaba detenido”, agregó.

Frente a la incautación de los computadores, el líder disidente respondió: “Lo de las informaciones de los computadores, pues yo creo que la inteligencia lo sabe, porque saben muchas cosas de nosotros. La inteligencia sabe que yo nunca porto computador”.

Incluso, advirtió que “me pueden capturar las veces que sea o me pueden matar, pueden coger mi equipo, pueden coger lo que sea, nunca me van a encontrar una memoria donde tenga cosas archivadas, secretos o planes, o mucho menos un computador. Nunca he tenido un computador”.

El general Juan Miguel Huertas respondió a los señalamientos que lo acusan de entregar datos sensibles de las Fuerzas Militares a estructuras vinculadas con alias Calarcá - crédito redes sociales

Caso general Huertas

Sobre los presuntos lazos con oficiales como el general Juan Miguel Huertas, retirado del Comando Personal del Ejército por supuestos vínculos con las disidencias, alias Calarcá fue enfático.

“Sería orgulloso el día que un general esté del lado de nosotros. Sacaría pecho. Estaría orgulloso diciendo que un general de la República está del lado de nosotros, colaborándole al pueblo. Hasta ahora digo que es una calumnia”, comentó.

Sin embargo, reveló que alcanzó a conocer al alto mando militar. “A ese señor lo conocí cuando lo expulsaron en el mandato de (Iván) Duque (...) Cuando se estaba desenmascarando una cantidad de mamarrillas que había dentro del interior de las Fuerzas Militares, donde había corrupción, había asesinato y una cantidad de cosas, él fue expulsado. Y ahorita, la campaña negra viene contra él en el momento en que el presidente (Gustavo Petro) vuelve y lo pone en su función”, aclaró.

Por otro lado, el jefe de las disidencias subrayó que su bloque resolvió no interferir en las próximas campañas políticas. “Decidimos no interferir en ninguna de las campañas de los diferentes partidos. Eso está claro”, declaró.

Invitó a los candidatos a recorrer los territorios bajo su influencia afirmando que “pueden pasar por nuestro territorio sin ningún temor y problema. El pueblo entiende, sabe leer y escribir y sabe cuáles son sus enemigos. El pueblo mirará. Las votaciones son libres”.

En un mensaje contundente hacia ‘Iván Mordisco’, otro líder guerrillero, lo calificó de “Satanás vestido de santo“, aludiendo a su responsabilidad en “miles de muertos por sus egos”.

"A nosotros nos desafió en algunos momentos, siendo los mismos compañeros, porque le decíamos: ‘No le demos plomo a esa gente sin saber la identidad todavía, hermano (...) (Iván Mordisco) nos dijo: ‘la respuesta está en el terreno’. Y fue donde nos invadió y comenzó el conflicto con ellos“, expresó.

La violencia ha afectado zonas rurales clave, provocando reclutamientos, desplazamientos masivos y bloqueos en el sur de Colombia - crédito Joaquín Sarmiento/AFP

El presidente Gustavo Petro sugirió llevar a cabo un estudio profundo para esclarecer esta versión de los hechos. Ante ello, el líder guerrillero manifestó su conformidad con dicha postura.

“Estoy conforme con la orientación que entregó el presidente Gustavo Petro cuando dijo que tocaba hacerle un estudio bien profundo y esclarecer esa versión. Eso está desvirtuado”, puntualizó.