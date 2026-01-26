Revelan chats entre José Félix Lafaurie y Álvaro Uribe que reflejarían división interna en el Centro Democrático: “Usan su nombre”

José Félix Lafaurie, presidente de Fedegán y esposo de María Fernanda Cabal - crédito Colprensa

Las conversaciones privadas entre el presidente de Fedegán, José Félix Lafaurie, y el exmandatario Álvaro Uribe, dadas a conocer por Semana, evidenciaron tensiones internas en el Centro Democrático, en un contexto de cuestionamientos sobre la transparencia y equidad en el proceso de selección del candidato presidencial del partido.

A raíz de estas diferencias, Lafaurie y la senadora María Fernanda Cabal, su esposa, comunicaron su retiro de la colectividad.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

En una carta dirigida a Gabriel Vallejo, director del partido, Lafaurie explicó los motivos de su salida.

En una carta dirigida a Gabriel Vallejo, director del partido, Lafaurie explicó los motivos de su salida -crédito X

El citado medio reveló extractos de intercambios con el expresidente Uribe a través de la aplicación Signal. El detonante principal fue la preocupación por el rol de Lester Toledo, asesor venezolano ligado a la campaña de Miguel Uribe Turbay.

Desde el comienzo del proceso, Lafaurie manifestó inquietud por la influencia de Toledo, a quien describió como un asesor cercano al presidente salvadoreño Nayib Bukele y con antecedentes polémicos en asuntos públicos internacionales.

En una de sus comunicaciones, Lafaurie señaló: “En las múltiples reuniones en el apartamento de Carlos Enrique Moreno, pudimos conocer y analizar no solo la trayectoria del exdiputado, compañero de Juan Guaidó, sino también sus enredos y compromisos en negocios públicos poco claros”. Según explicó, estas advertencias fueron compartidas tanto de forma personal como mediante mensajes electrónicos con Uribe.

El 12 de agosto de 2025, Lafaurie envió a Uribe una fotografía donde aparecían Juan Carlos Pinzón y Roberto Maldonado en unas exequias.

Uribe respondió: “Hombre, ¿esa foto qué significa?”. Lafaurie replicó que Maldonado acompañaba a Pinzón, aunque “esa no es la [preferencia] de Roberto, es la de Nubia Estela, que aprovecha su cercanía para mandar mensajes”. Añadió que Nubia Estela y José Obdulio Gaviria se encontraban promoviendo la candidatura de Pinzón, mientras advertía sobre la presencia de intereses ajenos al partido en la coyuntura política. También mencionó: “¿Sabía que a Pinzón lo nombraron en la junta del banco Agrícola de El Salvador?”.

Álvaro Uribe, expresidente de Colombia (2002-2010) - crédito Lina Gasca/Colprensa

Uribe preguntó por la propiedad del banco, a lo que Lafaurie respondió que pertenecía a una entidad colombiana y vinculó nuevamente el rol de Lester Toledo, afirmando que este había sido asesor de Bukele. Uribe contestó: “Pero no entiendo la preocupación”.

En mensajes posteriores, Lafaurie relató inquietudes sobre la imparcialidad del proceso interno. Consideró que la campaña de Miguel Uribe Turbay contó con apoyos y recursos que generaron dudas entre los demás precandidatos, y expresó su desacuerdo con la presencia de Toledo como jefe de campaña.

En sus palabras: “La sorpresa fue encontrar de asesor y jefe de la campaña a Lester Toledo, exdiputado venezolano, amigo de Guaidó y quien dispuso de bienes de Venezuela en el exterior al no reconocer a Maduro muchos gobiernos. Se dice que se enriquecieron, entre otros bienes, con Monómeros. No me consta”.

Lafaurie también hizo referencia a la relación entre Toledo y María Claudia Daza, así como a su presencia activa en la estrategia de campaña de Miguel Uribe. Además, mencionó que durante una pausa electoral motivada por la situación clínica de Miguel Uribe, José Obdulio Gaviria mostró respaldo a Pinzón y organizó reuniones con miembros del partido.

Sobre la designación de Pinzón en el Banco Agrícola de El Salvador, Lafaurie expresó sospechas por la acumulación de coincidencias y la posible existencia de intereses cruzados entre figuras del partido y actores extranjeros. “Las inferencias son apenas razonables, no de usted, de otros que usan su nombre para proyectar sus propios intereses”, expresó Lafaurie en uno de los mensajes.

María Fernanda Cabal salió del Centro Democrático, así lo comunicó José Félix Lafaurie - crédito Colprensa/Nathalia Angarita/REUTERS

Uribe, según la transcripción presentada por Lafaurie, respondió restando importancia a los señalamientos: “Hombre, doctor José Félix. Eso habla de muchas cosas; ustedes supieron que ese cuento de que lo mostraron como el candidato, la verdad es que esto a nada contribuye. ¿Qué importa Lester Toledo, qué importa que sea amigo de Bukele, qué importa que el otro esté en la junta del banco Agrícola del Salvador? Dejemos eso. Lo que tenemos que pensar es en cómo ganar”.

Otro audio de Uribe, citado por Lafaurie, planteó la necesidad de confrontar políticamente a Gustavo Petro y de abordar temas históricos y la situación venezolana. Lafaurie, por su parte, defendió la necesidad de expresar sus reservas: “Callarse no era la opción. La historia tendrá en cuenta sus palabras. Y las democracias occidentales (especialmente los europeos) tendrán que aceptar la realidad”.