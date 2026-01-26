Juan Daniel Oviedo aseguró que, si él es presidente, Abelardo de la Espriella sería embajador en El Salvador

Juan Daniel Oviedo dio a conocer su propuesta para los principales cargos del Estado en caso de llegar a la Presidencia - crédito Colprensa/Instagram de Abelardo de la Espriella

Juan Daniel Oviedo, candidato presidencial del grupo denominado ‘La Gran Consulta por Colombia’, reveló algunos de los nombramientos que tendría en caso de asumir la Presidencia el 7 de agosto de 2026, tras superar la consulta interpartidista del 8 de marzo y posteriormente las elecciones presidenciales del 31 de mayo.

Durante su participación en un debate realizado por RCN Radio, Noticias RCN, La FM, El Tiempo y City TV, el aspirante delineó la composición de su eventual gabinete, generando atención entre los asistentes por la amplitud y diversidad de los nombres mencionados.

En la dinámica realizada por los medios mencionados, Oviedo sorprendió en la ronda de preguntas con su respuesta frente a las representaciones diplomáticas, subrayando el papel que desempeñaría el abogado, empresario y también candidato presidencial Abelardo de la Espriella si llegara a ser el sucesor de Gustavo Petro.

Oviedo sorprendió al sugerir a Abelardo De La Espriella como embajador de Colombia ante El Salvador - crédito Luisa Gonzalez/Reuters

Para el exdirector del Dane, el jurista podría ocupar el cargo de embajador de Colombia en El Salvador, siendo un puesto que ha causado polémica debido a la polémica con el asilo irregular de Carlos Ramón González en el país centroamericano, teniendo en cuenta que el exfuncionario está prófugo de la justicia.

“El bonus personal sería la Embajada (de Colombia) en El Salvador y se la daría a Abelardo de la Espriella“, expresó el candidato.

Este planteamiento fue expuesto durante una dinámica en la que se pidió al aspirante distribuir a distintos personajes en cargos clave dentro de la administración pública.

Por el momento, Abelardo de la Espriella no se ha referido a las declaraciones de Juan Daniel Oviedo.

La embajada en el país centroamericano ha sido centro de polémicas en Colombia, luego de que Carlos Ramón González recibiera asilo político pese a tener líos judiciales - crédito Captura de Pantalla

Otros nombramientos de Oviedo

Al explicar su criterio para la conformación del gabinete, Oviedo expuso la importancia de una visión económica internacional en la Cancillería, para lo cual designaría a Mauricio Cárdenas.

Para la Embajada de Colombia en Estados Unidos, el precandidato optó por Juan Manuel Galán, calificándolo como un profesional con visión política, mientras que asignaría a Enrique Peñalosa la responsabilidad de dirigir el sector Salud por su experiencia en temas estratégicos.

Entre los altos cargos ministeriales, Vicky Dávila fue su opción para el Ministerio de Defensa, resaltando su “valentía” y conocimiento de la Fuerza Pública.

El precandidato presidencial propone a Mauricio Cárdenas para liderar la Cancillería y fortalecer la visión económica internacional de Colombia - crédito Diego Pineda/Colprensa

Para Oviedo, Aníbal Gaviria figuraría como titular propuesto para Hacienda, con el objetivo de fortalecer la autonomía territorial y la financiación regional, mientras que David Luna fue designado para el Ministerio del Interior por su experiencia legislativa y capacidad de coordinación entre poderes.

En el tramo final de la actividad, Oviedo subrayó la importancia del cargo de vicepresidente, al afirmar que no se trata de “un puesto de adorno”.

Dentro de este contexto, expresó que preferiría a Paloma Valencia para ese cargo, enfatizando su interés en que la posición sea ocupada por una mujer trabajadora y con liderazgo.

El candidato presidencial propuso a Paloma Valencia como su vicepresidenta, resaltando su liderazgo y compromiso laboral - crédito Lucas Molet/Reuters

Propuestas de Gobierno

Durante el debate televisivo, el candidato de La Gran Consulta por Colombia abordó temas clave de actualidad.

Frente a la salud, Juan Daniel Oviedo insistió en quedebe estar cerca de la gente, advirtiendo que “no podemos hacer política para robar la plata de la salud con la fachada de que estamos haciendo la salud más cercana a la ciudadanía”.

Consultado sobre temas internacionales, Oviedo respondió de forma directa que considera que la acción militar de Israel en Palestina fue un genocidio y que aceptaría que Estados Unidos administre Venezuela de manera temporal.

También fue contundente en oponerse a una intervención terrestre estadounidense contra el narcotráfico en Colombia y a los bombardeos en caso de sospecha de presencia de menores.

La propuesta de Oviedo relaciona la seguridad ciudadana con la tranquilidad y la reducción de la extorsión, no con el aumento del número de cárceles - crédito Colprensa

Al referirse a la problemática carcelaria, aclaró que la seguridad para los colombianos radica en la tranquilidad y el bienestar, no en el tamaño de las prisiones.

“La gente, más que esas soluciones en concreto, quiere que la seguridad se convierta en tranquilidad, para salir a trabajar, y que vamos a volver la seguridad, la tranquilidad de que nuestros negocios no van a estar siendo extorsionados”, señaló.

Respecto al salario mínimo, el exdirector del Dane subrayó el reto de lograr que al menos 3 de cada 10 personas reciban ese ingreso, enfatizando que “el compromiso no es solo debatir por el salario mínimo, es hacer un trabajo en equipo con el sector económico”.

Por último, ante la posibilidad de elegir entre Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda en una eventual segunda vuelta si no logra avanzar, Oviedo sostuvo: “No gobernaremos con supuestos; aquí está el presidente”.