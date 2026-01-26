Gustavo Bolívar ‘sacó pecho’ por imagen positiva de Gustavo Petro en reciente encuesta: “Impresionante su último año”

Gustavo Bolívar se pronunció en su cuenta de X a propósito de los resultados de la encuesta del Centro Nacional de Consultoría - crédito Colprensa

Según la encuesta del Centro Nacional de Consultoría (CNC) para Cambio, el presidente Gustavo Petro registra una imagen positiva del 48,8% y una percepción negativa del 42,1% sobre su gestión.

Por este motivo, el exsenador y exdirector del Departamento de Prosperidad Social (DPS) Gustavo Bolívar se pronunció en su cuenta de X.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El excandidato a la Alcaldía de Bogotá “sacó pecho” por los resultados, calificándolos como “impresionantes”, al considerar que a Gustavo Petro solo le quedan siete meses de gobierno.

Gustavo Bolívar calificó como “impresionantes” los resultados de la imagen del presidente Gustavo Petro - crédito Colprensa

“Impresionante Petro en su último año: Imagen positiva 48,8% Negativa 42,1%”, señaló Bolívar.

En su publicación, el excongresista cuestionó a la oposición por afirmar, según él, que el jefe de Estado está “solo” y “derrotado”: “Y la oposición sigue en su pajazo mental de un presidente solo y derrotado”.

El exsenador del Pacto Histórico señaló que el presidente Gustavo Petro únicamente ha perdido un 1,6% desde que fue elegido mandatario del país con un 50,42%.

“Solo ha perdido 1,6% puntos desde que fue elegido con 50,42% en segunda vuelta”, afirmó Bolívar.

Gustavo Bolívar señaló que el presidente Gustavo Petro solo ha perdido un 1,6% desde que fue elegido mandatario del país con un 50,42% - crédito @GustavoBolivar/X

El exsenador y exdirector del Departamento de Prosperidad Social también analizó los resultados de las recientes encuestas que se han publicado hasta la fecha (Invamer, Gad3, Guarumo y Centro Nacional de Consultoría).

En su percepción, Bolívar señaló que Iván Cepeda se encuentra muy consolidado como candidato presidencial

“Aventaja con 12,4 puntos contra Abelardo de la Espriella. Ahora veremos las alianzas. Este es un resultado muy real”, señaló Gustavo Bolívar.

Cuestionó a Sergio Fajardo por “no asumir posturas”, mientras resaltó que candidatos como Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella sí lo hacen.

Para Gustavo Bolívar, la candidata Paloma Valencia se terminará uniendo a la campaña de Abelardo de la Espriella. Señaló que las alianzas serán determinantes para elegir al próximo presidente de Colombia.

Resultados de las encuestas

Iván Cepeda encabeza la intención de voto en Colombia, de acuerdo con los resultados de una encuesta reciente realizada por el Centro Nacional de Consultoría en alianza con la revista Cambio. Cepeda, representante del Pacto Amplio, alcanza el 28,2% del respaldo ciudadano, consolidando una ventaja significativa sobre sus competidores en el escenario presidencial.

Abelardo de la Espriella, abogado y figura ajena a las grandes coaliciones, se ubica en un segundo lugar con el 15,5%. Dentro del espectro de centro, Sergio Fajardo lidera con el 9,8%, mientras que Claudia López, exalcaldesa de Bogotá, obtiene el 3,7%.

La posibilidad de una alianza entre Fajardo y López empieza a tomar fuerza, ya que juntos sumarían un 13,5%, superando incluso a la cifra colectiva de los candidatos de la Gran Consulta por Colombia, que en conjunto suman 13%.

Iván Cepeda, candidato del Pacto Histórico; Sergio Fajardo, candidato presidencial; Abelardo de la Espriella, candidato presidencial - crédito Luisa González/Reuters/Colprensa

La encuesta, desarrollada de manera presencial entre el 15 y el 21 de enero, abarcó una muestra de 2.202 personas distribuidas en 56 municipios del país. Entre los candidatos mencionados, aparecen también Vicky Dávila (2,4%), Paloma Valencia (2,3%) y Juan Manuel Galán (2%). Otros aspirantes que superan el 1% de intención de voto son Juan Daniel Oviedo, Enrique Peñalosa y Juan Carlos Pinzón.

El voto en blanco se sitúa en el 2,3%, mientras la opción “ninguno” alcanza el 16,1% y la proporción de indecisos llega al 7,5%. Esto evidencia la importancia de los votantes aún sin una preferencia definida.

De cara a las consultas interpartidistas previstas para el 8 de marzo, el 39,7% de los encuestados muestra interés en participar en la Gran Consulta por Colombia y el 36,3% en la del Pacto Amplio. Un 16,8% no planea votar, mientras que el 7,7% todavía no lo decide.

Por primera vez, se utilizará un único tarjetón con todas las candidaturas agrupadas por consulta, lo que podría causar confusión y votos nulos. Las proyecciones para la primera vuelta, después de marzo, sitúan a Cepeda con el 33,4%, De la Espriella con el 16,9% y una eventual alianza Fajardo-López alcanzando el 18,6%.