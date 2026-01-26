Álvaro Uribe destacó discurso de Javier Milei y el ministro del Trabajo de Colombia reaccionó: “Pelando el cobre”

Álvaro Uribe destacó el discurso de Milei y generó comentarios por parte del ministro de Trabajo, Antonio Sanguino - crédito Montaje Infobae

El expresidente de Colombia Álvaro Uribe Vélez elogió el discurso del mandatario argentino Javier Milei durante el acto de entrega del doctorado honoris causa en la Universidad del Espíritu Santo de Ecuador.

Uribe resaltó que la postura de Milei representa una ruptura con las narrativas tradicionales de la izquierda latinoamericana.

Según el exmandatario, la visión del presidente argentino Milei ha ofrecido a la región “un discurso muy diferente al discurso que siempre oíamos de esos sectores progres e izquierdistas”.

Estas palabras provocaron una rápida respuesta por parte del ministro de Trabajo de Colombia, Antonio Sanguino.

Durante su intervención, Uribe subrayó la importancia de “cambiar el discurso” dominante en América Latina. El exjefe de Estado afirmó: “A mi generación la formaron en la idea de que el empresario no importaba, que era simplemente un esclavista, un acaparador de la utilidad producida de la plusvalía por el trabajador”.

De acuerdo con el propio exmandatario Álvaro Uribe, la aparición de figuras como Milei y pensadores como Axel Kaiser ha contribuido a introducir “una literatura diferente” en la región.

En su discurso, el expresidente hizo un llamado a no permitir que los jóvenes ignoren las consecuencias de los modelos autoritarios en países como Cuba y Venezuela.

“No podemos dejar que los jóvenes, por falta de información e ilustración, los lleven a desconocer este maltrato a cinco generaciones de cubanos y este maltrato a tres generaciones de venezolanos y este riesgo de Colombia, queridos amigos”, advirtió Uribe.

La intervención del expresidente colombiano fue recibida con fuertes críticas desde sectores del Gobierno Petro. Antonio Sanguino, ministro de Trabajo, utilizó su cuenta oficial en la red social X para responder al exmandatario.

“¡El jefe del Uribismo pelando el cobre! Acoge como guía ideológica a Milei, quien quiere imponer a los argentinos la jornada laboral de 12 horas, sin recargos y salario en especie”, afirmó.

El ministro del Trabajo remarcó: “Cualquier esclavista moriría de envidia. Le informo, señor huérfano del poder: en Colombia la reforma laboral progresista y el salario vital son irreversibles”.

Las declaraciones de Uribe y la reacción inmediata del ministro Sanguino reflejaron la tensión ideológica que atraviesa actualmente el debate político en Colombia.

Este fue el discurso de Milei sobre el socialismo: “Siempre termina mal”

Javier Milei participó en el Foro Económico Mundial de Davos, donde defendió las políticas económicas implementadas desde su llegada al Ejecutivo argentino.

Ante un auditorio internacional, el mandatario planteó la necesidad de un cambio estructural, centrando su intervención en la reducción del Estado y el impulso de reformas orientadas al libre mercado.

Milei cuestionó la vigencia del socialismo y lo responsabilizó de los principales retrocesos económicos y sociales en América Latina. “El socialismo siempre termina mal. Horriblemente mal”, dijo, citando ejemplos como la crisis venezolana.

Durante su exposición, el presidente denunció una “crisis moral de Occidente”, advirtió sobre los riesgos de abandonar los valores judeocristianos y propuso restaurar principios éticos como base para el desarrollo.

Subrayó que “sólo los valores occidentales pueden servir como criterio de eficiencia en la toma de decisiones públicas”. También reafirmó su alineamiento con Estados Unidos en el contexto de tensiones globales, y consideró indispensable que Occidente recupere su identidad y defienda la libertad.

Milei también rechazó el utilitarismo político, defendió el capitalismo como sistema justo y productivo, y llamó a rechazar toda agenda que considere incompatible el progreso con la ética.

Ministro de Trabajo resaltó imagen positiva del Gobierno del Cambio según encuestas

El ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, defendió la gestión del presidente Gustavo Petro al resaltar el respaldo ciudadano hacia el Gobierno del Cambio.

A través de su cuenta en la red social X, Sanguino compartió los resultados de dos encuestas recientes, una de Guarumo para El Tiempo y otra de CNC para Esto Es Cambio, que otorgan a Petro una aprobación del 40,2% y una imagen positiva del 48,8%.

El ministro afirmó que “casi la mitad de los encuestados” tiene una percepción favorable sobre la administración actual.

Sanguino afirmó que los datos reflejan el apoyo a la “agenda de reformas sociales”, así como a las políticas salariales y la gestión ambiental impulsadas por el Ejecutivo.

El funcionario también valoró los avances en la lucha contra el narcotráfico y el papel del Gobierno en la defensa de la soberanía y la autodeterminación, señalando que “es el cambio por el que votaron los colombianos y el que siguen y seguirán respaldando”.